Daniel Bîrligea, amendă record la FCSB! Gigi Becali l-a făcut praf pe atacant: „E obraznic! Nu se mai urcă în autocarul echipei”

FCSB a remizat la Sibiu, 3-3 pe terenul penultimei clasate Hermannstadt. Intrat la pauză pentru a întări compartimentul ofensiv al campioanei, Daniel Bîrligea a fost extrem de nervos și și-a lăsat echipa în zece oameni după ce a primit două cartonașe galbene pentru proteste.
Gigi Becali l-a luat la ţintă pe Daniel Bîrligea pentru cartonaşul roşu încasat în meciul cu Hermannstadt. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că îl va amenda cu 20.000 de euro şi nu îl va lăsa să se urce în autocarul echipei:
„Olaru protestează, Tănase la fel. Bîrligea, la fel. Mi-a și zis MM Stoica de ceva timp că nu are ce să-i facă. Bine, e vina și lui Petrescu, că l-a tras de tricou. E obraznic Bîrligea, el crede că e la el pe tarla.
Lasă că acum îi dăm 20.000 de euro amendă. Plătesc eu o mașină și să vină singur. Cum să se ducă acum în autocar? Să vină singur! Cum să vii cu niște oameni când tu i-ai batjocorit. Uite ce obrăznicie. A luat și roșu și nu contează la el. Îl interesează doar de el, nu de echipă”, a tunat Gigi Becali.
Daniel Bîrligea a intrat pe teren la pauza meciului Hermannstadt – FCSB, la scorul de 1-1, și a părut a fi nervos încă din momentul în care a pășit pe gazon. În minutul 72, atacantul a trimis balonul în poartă cu un șut din întoarcere și s-a certat cu fanii gazdelor, cărora le-a făcut semn să tacă. Din nefericire pentru internaționalul român, reușita sa avea să fie anulată pentru offside.
În minutul 79, Bîrligea a căzut pe gazon, acuzând o ținere a lui Bejan, iar apoi a protestat vehement, fiind pedepsit cu un cartonaș galben de către „centralul” Radu Petrescu. Trei minute mai târziu, atacantul celor de la FCSB l-a faultat în careul advers pe Albu și a contestat din nou decizia luată de arbitru, iar acesta i-a arătat al doilea galben și l-a eliminat.
După faultul comis asupra lui Albu, Daniel Bîrligea a făcut gesturi dezaprobatoare în direcția lui Radu Petrescu și a spus „Ce fault e ăsta?”, înainte de a folosi și mai multe cuvinte reprobabile. Nefiind vorba despre o eliminare directă, atacantul ar trebui să primească în mod normal o suspendare de o etapă, însă în funcție de raportul „centralului” ar putea fi pedepsit mai aspru.
Este doar al doilea cartonaș roșu din cariera lui Daniel Bîrligea, primul fiind primit tot în tricoul FCSB-ului. În meciul cu Olympiacos (0-0) din sezonul trecut al Europa League, atacantul a văzut două cartonașe galbene în decurs de 15 minute, primul pentru proteste, iar cel de-al doilea pentru un fault.
După eliminarea din meciul cu Hermannstadt, Daniel Bîrligea nu va fi la dispoziția staff-ului tehnic pentru partida pe care FCSB o va disputa contra Petrolului în etapa a 17-a din Superligă. Meciul va avea loc pe 22 noiembrie, de la ora 20:30, după pauza internațională. Dacă va fi pedepsit mai aspru, fotbalistul ar putea să rateze și jocul din deplasare cu Farul, programat pe 30 noiembrie.