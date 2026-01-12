Daniel Bîrligea, emoţionat până la lacrimi după vacanţa în Africa: „Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi”. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a ales , la 5000 de kilometri depărtare de ţara noastră. Pe lângă relaxare, Bîrligea şi iubita lui, Alexandra Salanta, au împărţit cadouri copiilor de acolo. Atacantul a schimbat şi câteva pase cu cei mici, care stau în zonele mai sărace ale Africii.

Daniel Bîrligea, emoţionat de experienţa din Kenya: „Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi”

Aflat în Antalya cu FCSB, atacantul a fost emoţionat când a fost întrebat de excursia din Africa, spunând că noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi cu ceea ce avem:

„A fost o experiență pe care multe persoane trebuie să o facă în viață. Te ajută să înțelegi foarte mult. A fost emoționant, au fost părți emoționante pe lângă relaxi și plăceri.

Am mers acolo și cu dorința de a cunoaște persoanele și modul lor de adaptare și mi-a plăcut. Noi, românii, suntem mai mult decât norocoși”, a spus Bîrligea.

În Kenya, sărăcia este o problemă majoră şi pleacă inclusiv de la accesul limitat la apă, educaţie şi sănătate. Rata şomajului este uriaşă, mai ales în zonele rurale.

Atacantul FCSB şi-a stabilit obiectivele pentru 2025: „Calificarea la Mondial şi apoi titlul”

Daniel Bîrligea şi-a fixat şi obiectivele fotbalistice în 2026. Atacantul îşi doreşte o calificare la Campionatul Mondial alături de naţionala României şi un nou titlu de campion cu FCSB:

„Calificarea la Mondial și apoi titlul. Va fi un meci greu cu Turcia. Trebuie să mergem acolo să luptăm până la capăt și să credem în șansele noastre.

Eu cred foarte mult. Dacă avem 1% șanse de a ne califica, eu cred în acele șanse. E o plăcere să joci cu mulți suporteri. Te ajută să joci acasă când toți urlă și te ajută să dai mai mult, dar e frumos să joci și în deplasare cu mulți suporteri.

Îmi place și să mă înjure, să țipe. Când cineva face asta înseamnă că are frică de tine. Depinde cum e caracterul tău. Dacă ești mai moale, nu te ajută. Dacă știi să te comporți și în aceste situații, e frumos, dar depinde de caracterul fiecărui jucător”, a dezvăluit fotbalistul FCSB-ului.

, când e programată revenirea în ţară. O zi mai târziu, campioana joacă pe terenul lui FC Argeş în prima etapă din 2026 în SuperLiga.

25 de ani are Daniel Bîrligea

4.500.000 de euro este cota de piaţă a atacantului FCSB