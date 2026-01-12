Sport

Daniel Bîrligea, emoţionat până la lacrimi după vacanţa în Africa: „Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi”. Video

Daniel Bîrligea şi-a petrecut vacanţa în Kenya şi, alălturi de iubita sa, a împărţit cadouri copiilor de acolo. Atacantul FCSB-ului a fost emoţionat când a fost întrebat despre acest gest.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
12.01.2026 | 14:05
Daniel Birligea emotionat pana la lacrimi dupa vacanta in Africa Noi romanii suntem mai mult decat norocosi Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Daniel Bîrligea, emoţionat până la lacrimi după vacanţa în Africa: "Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a ales să îşi petreacă vacanţa în Kenya, la 5000 de kilometri depărtare de ţara noastră. Pe lângă relaxare, Bîrligea şi iubita lui, Alexandra Salanta, au împărţit cadouri copiilor de acolo. Atacantul a schimbat şi câteva pase cu cei mici, care stau în zonele mai sărace ale Africii.

Daniel Bîrligea, emoţionat de experienţa din Kenya: „Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi”

Aflat în Antalya cu FCSB, atacantul a fost emoţionat când a fost întrebat de excursia din Africa, spunând că noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi cu ceea ce avem:

ADVERTISEMENT

„A fost o experiență pe care multe persoane trebuie să o facă în viață. Te ajută să înțelegi foarte mult. A fost emoționant, au fost părți emoționante pe lângă relaxi și plăceri.

Am mers acolo și cu dorința de a cunoaște persoanele și modul lor de adaptare și mi-a plăcut. Noi, românii, suntem mai mult decât norocoși”, a spus Bîrligea.

ADVERTISEMENT
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un...
Digi24.ro
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”

În Kenya, sărăcia este o problemă majoră şi pleacă inclusiv de la accesul limitat la apă, educaţie şi sănătate. Rata şomajului este uriaşă, mai ales în zonele rurale.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum

Atacantul FCSB şi-a stabilit obiectivele pentru 2025: „Calificarea la Mondial şi apoi titlul”

Daniel Bîrligea şi-a fixat şi obiectivele fotbalistice în 2026. Atacantul îşi doreşte o calificare la Campionatul Mondial alături de naţionala României şi un nou titlu de campion cu FCSB:

„Calificarea la Mondial și apoi titlul. Va fi un meci greu cu Turcia. Trebuie să mergem acolo să luptăm până la capăt și să credem în șansele noastre.

ADVERTISEMENT

Eu cred foarte mult. Dacă avem 1% șanse de a ne califica, eu cred în acele șanse. E o plăcere să joci cu mulți suporteri. Te ajută să joci acasă când toți urlă și te ajută să dai mai mult, dar e frumos să joci și în deplasare cu mulți suporteri.

Îmi place și să mă înjure, să țipe. Când cineva face asta înseamnă că are frică de tine. Depinde cum e caracterul tău. Dacă ești mai moale, nu te ajută. Dacă știi să te comporți și în aceste situații, e frumos, dar depinde de caracterul fiecărui jucător”, a dezvăluit fotbalistul FCSB-ului.

Roş-albaştrii se vor pregăti în Antalya până pe data de 15 ianuarie, când e programată revenirea în ţară. O zi mai târziu, campioana joacă pe terenul lui FC Argeş în prima etapă din 2026 în SuperLiga.

  • 25 de ani are Daniel Bîrligea
  • 4.500.000 de euro este cota de piaţă a atacantului FCSB

Daniel Bîrligea, emoţionat până la lacrimi după vacanţa în Africa: "Noi, românii, suntem mai mult decât norocoşi"

Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru...
Fanatik
Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru presa din România: „Nici măcar nu-mi spuneau pe nume!”. Exclusiv
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în...
Fanatik
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
Marius Șumudică, dezvăluiri în premieră despre discuția aprinsă cu superstarul de 20 de...
Fanatik
Marius Șumudică, dezvăluiri în premieră despre discuția aprinsă cu superstarul de 20 de milioane de euro: „I-am zis să fie inteligent!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu nu a fost de nivelul lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!