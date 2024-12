Daniel Bîrligea, entuziast după Oțelul – FCSB 1-4: ”Îmi place să primesc laude”. Ce a spus Târnovanu de moartea lui Duckadam

Atacantul adus în această vară de campioana României își continuă prestațiile de excepție. Daniel Bîrligea i și a fost unul dintre cei mai buni jucători din partida Oțelul – FCSB 1-4.

Daniel Bîrligea, prima reacție după ”dubla” din Oțelul – FCSB 1-4

Fotbalistul ”roș-albaștrilor”, care i-a adus un omagiu lui Helmut Duckadam după golurile înscrise în , a ajuns pe primul loc în clasamentul golgheterilor și și-a explicat reușitele de la Galați.

”(n.r. – despre moartea lui Helmut Duckadam) A fost o veste foarte neplăcută pentru lumea fotbalului, în special pentru noi. Ne pare rău. Suntem dezamăgiți. Suntem alături de familia lui Duckadam.

(n.r. – despre meciul cu Oțelul) M-a surprins și pe mine primul gol. Am șutat de pe loc, când intră frumos e și mai bine. Câteodată atacanții trebuie să-și asume responsabilitatea, să ia mingea și să se ducă singuri, așa am făcut și eu la golul al doilea.

Cu siguranță, ca atacant când dai gol, vrei dubla, când faci dubla, vrei tripla. Dar avem multe meciuri. Nici nu mai știm când jucăm. Suntem pregătiți doar de meci. E o plăcere să joci și asta se vede pe teren.

(n.r. – despre bandajul său de la deget) În urma unui fault de joc a căzut un adversar pe mine și mi-a tăiat un pic degetul, dar trece. E o mândrie personală că reușesc să dau goluri, dar mai mult că echipa câștigă.

Sunt un pic dezamăgit când dau gol și nu luăm puncte. Sunt fericit pentru aceste 3 puncte importante. Vreau să cresc cât mai mult personal și ca echipă. Fără echipă nu reușesc să fac nimic. Culegem toate roadele împreună”, a declarat Bîrligea.

Târnovanu, critici dure pentru gazonul de la Galați

Portarul Ștefan Târnovanu a avut un discurs de suflet după . ”E o veste grea pentru tot fotbalul românesc, pentru tot ce a făcut pentru echipa asta, condoleanțe familiei.

Nu am vorbit niciodată cu el, dar după meciuri mă uitam la emisiuni, poți învăța. Când m-a criticat, când m-a lăudat. A spus mereu obiectiv tot ce a gândit despre mine, îi mulțumesc pentru asta, îmi pare foarte rău că nu mai e printre noi.

(n.r. – despre victoria cu Oțelul) Era o deplasare grea la Galați, unde e foarte greu să câștigi, pe un teren deplorabil, îți pui sănătatea în pericol. E foarte greu să ai mingea, poți să aluneci, să pici din picioare. E bine că am câștigat și am legat încă o victorie.

Nu cred că va fi o luptă doar cu CFR la titlu, e foarte echilibrat campionatul. Am fost concentrați să intrăm în cupele europene, ne-am autodepășit și am discutat că și în campionat putem face același lucru. Dacă făceam același lucru și în campionat, eram detașați”, a spus Târnovanu.

Locul 1 până la finalul anului

Marius Ștefănescu a dat două pase de gol în victoria de la Galați și consideră că FCSB se află într-un moment. Jucătorul transferat de la Sepsi își dorește ca echipa să ajungă cât mai repede pe locul 1.

”Știam că Oțelul va începe tare, aici e un teren greu. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine pe teren, cu atât mai bine când am și reușite. L-am văzut pe Musi și am centrat acolo în fața porții. Toată lumea are dreptul să vorbească, nu îmi fac probleme, îmi văd de antrenamentele mele. Când vine meciul, îmi doresc să îmi fac treaba cât mai bine.

Mă bucur că am reușit să câștigăm. Este devreme să vorbim dacă este o luptă în doi. Suntem cu motoarele turate. Din 3 în 3 zile am reușit să câștigăm meciuri și ne dorim ca până în iarnă să urcăm pe primul loc. Ne dorim cât mai repede să facem asta”, a afirmat Ștefănescu.