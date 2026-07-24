Sport

Daniel Bîrligea explică imaginile romantice cu logodnica de pe gazon fix după înfrângerea FCSB: „Îmi asum!”

Daniel Bîrligea a reacționat după criticile primite în urma imaginilor surprinse la finalul meciului FCSB - FK Auda. Atacantul a explicat ce s-a întâmplat la mijlocul terenului.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 21:55
Daniel Birligea explica imaginile romantice cu logodnica de pe gazon fix dupa infrangerea FCSB Imi asum
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Mesajul publicat de Daniel Bîrligea după ce a fost pus la zid de suporteri
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Daniel Bîrligea a reacționat public după criticile dure primite în urma înfrângerii suferite de FCSB în fața lui FK Auda. La finalul meciului de pe Stadionul Ghencea, atacantul a fost filmat sărutându-se cu logodnica sa, iar gestul a fost catalogat de mulți suporteri drept unul lipsit de respect. Fotbalistul a postat un mesaj în care a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

Ce a făcut Daniel Bîrligea la finalul meciului cu Auda

Atacantul a avut o evoluție modestă joi seară, în Conference League. FCSB a fost învinsă cu 2-3 de FK Auda, iar roș-albaștrii sunt obligați să întoarcă rezultatul săptămâna viitoare, în returul din Letonia. Daniel Bîrligea a fost unul dintre jucătorii cel mai aspru criticați după acest eșec.

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Pe lângă prestația de pe teren, Daniel Bîrligea a fost taxat și pentru ceea ce a făcut după fluierul final. Atacantul a apelat la un fotograf profesionist, și-a chemat logodnica din tribune, iar cei doi s-au fotografiat și filmat la centrul terenului pentru realizarea unui videoclip dedicat logodnei lor.

Mesajul publicat de Daniel Bîrligea după ce a fost pus la zid de suporteri

La o zi distanță de meciul din cupele europene, Daniel Bîrligea a reacționat. Atacantul FCSB a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a explicat că filmarea fusese planificată cu mai multe zile înaintea partidei și că își dorea să realizeze un material special alături de partenera sa. Totodată, fotbalistul a precizat că înțelege de ce a fost criticat și și-a asumat faptul că momentul a fost perceput ca nepotrivit.

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În urma imaginilor apărute după meciul de joi, vreau să transmit câteva lucruri. Filmarea nu a fost organizată după meci, ci era stabilită cu mai multe zile înainte. Face parte din realizarea unui videoclip dedicat logodnei noastre. Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet, unde am crescut ca om și ca fotbalist, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri. Niciodată nu a existat intenția de a trata cu superficialitate fotbalul, colegii, suporterii sau cariera mea. Înțeleg că momentul a fost perceput ca fiind nepotrivit și îmi asum acest lucru. Și pe noi ne doare fiecare înfrângere!

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Fotbalul înseamnă victorii și înfrângeri. Ambele fac parte din drumul oricărui sportiv. Tocmai momentele grele sunt cele care te obligă să înveți, să muncești mai mult și să revii mai puternic. Iar singurul mod în care pot răspunde este prin muncă, seriozitate și prin ceea ce voi arăta pe teren. Vă mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile. Încrederea voastră înseamnă enorm pentru mine și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a o răsplăti”, a fost mesajul lui Daniel Bîrligea.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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