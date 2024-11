Daniel Bîrligea, favoritul fanilor! Ce a făcut atacantul de la FCSB după victoria cu Unirea Slobozia. Video exclusiv

FCSB a reușit să depășească șocul de la Botoșani și s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 17 din Superliga României. Daniel Birligea, unul dintre marcatori, a fost luat cu asalt de fani la finalul partidei.

Daniel Bîrligea, un nou gol pentru FCSB

Roș-albaștrii au făcut un meci foarte bun pe Național Arena și au câștigat fără mari probleme. Darius Olaru a deschis scorul în minutul 30,

După pauză, David Miculescu a înscris și el, stabilind scorul final. Bucureștenii au prestat un joc foarte bun și s-au apropiat și mai mult de vârful clasamentului. Joi seara, însă, FCSB va avea parte de un meci mult mai complicat în Europa League, în compania grecilor de la Olympiakos.

Atacantul de la FCSB, luat cu asalt de fani la finalul meciului cu Unirea Slobozia

Daniel Birligea a devenit un idol la FCSB. Atacantul este preferatul fanilor. Aceștia s-au îngrămădit la finalul partidei pentru a face o poză cu fotbalistul. Vârful roș-albaștrilor a semnat și câteva autografe, spre deliciul suporterilor.

Atacantul venit în această vară de la CFR Cluj s-a adaptat perfect în tricoul campioanei României. Acesta își demonstrează vigilența în mai fiecare meci, iar în această seară a arătat că poate fi periculos și din afara careului.

Evoluțiile sale bune din ultimele luni l-au convins pe Mircea Lucescu să îi dea o șansă și să îl convoace și la echipa națională. Birligea a fost titular în ultimul meci din Nations League, cel cu Cipru, și a marcat superb în minutul 2.

Birligea își dorește să își ajute colegii de fiecare dată când intră pe teren.

„Asta a fost continuarea visului pe care îl am de când sunt mic. Cred că oricine și-ar dori să ajungă la națională. Am simțit că pot dovedi că merit să fiu aici. A fost o pasă perfectă de la Vali (n.r. Valentin Mihăilă), m-a pus față în față cu portarul.

Am vrut să înscriem primii. Au jucat și ei bine. Au băgat o viteză mai mare, au intrat cu curaj, dar am demonstrat că suntem superiori. Mister are încredere în mine, mi-a zis să fiu eu pe teren și să dau totul. Cu toții ne dorim să intrăm și să jucăm, dar suntem 30 de jucători. Important e să dovedim. Minutele vor veni”, spunea Daniel Birligea după România – Cipru 4-1.

