Sport

Daniel Bîrligea, filmare specială de la logodna cu Antonia Salanță. Imagini nemaivăzute cu atacantul de la FCSB și soția sa

Daniel Bîrligea a făcut publică o filmare de când a scos inelul de logodnă, în genunchi, în fața partenerei sale. Fotbalistul s-a logodit în Bali, Indonezia.
Alexa Serdan
30.06.2026 | 19:30
Daniel Birligea filmare speciala de la logodna cu Antonia Salanta Imagini nemaivazute cu atacantul de la FCSB si sotia sa
Daniel Bîrligea și Antonia Salanță s-au logodit pe 4 iunie. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Au apărut noi imagini speciale din ziua în care Daniel Bîrligea i-a cerut mâna iubitei sale, Antonia Salanță. Atacantul care evoluează pentru FCSB le-a scos abia la iveală. Cum a arătat, de fapt, momentul inedit.

Daniel Bîrligea, filmare specială de la logodna cu Antonia Salanță

Daniel Bîrligea și partenera sa de viață, Antonia Salanță, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri. Sunt tineri, pasionați de ceea ce fac și pregătiți mai mult ca oricând pentru următoarea etapă din viața lor. Cei doi sunt la un pas de a ajunge la altar, după ce la începutul lunii iunie șatena a fost cerută în căsătorie.

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Tânăra nu a ezitat nicio secundă, ceea ce înseamnă că sportivul lui FCSB a dat lovitura în planul sentimental. La aproape o lună de la marele eveniment fotbalistul a făcut publică o filmare emoționantă din ziua cea mare. Le-a arătat tuturor celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare cum a decurs cererea în căsătorie.

Se pare că atacantul s-a gândit la toate detaliile. Nu a lăsat nimic la voia întâmplării, angajând un videograf pentru a surprinde cadrul natural și perfect în care a rostit întrebarea: „Vrei să fii soția mea?”. Bineînțeles, că cei doi au profitat și au realizat mai multe imagini spectaculoase care vor dăinui pentru totdeauna.

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Fotografiile uimitoare au fost realizate în Bali, Indonezia, unde au avut parte de un sejur de vis. Pe lângă logodnă iubita lui Daniel Bîrligea a pozat fără inhibiții și a captivat audiența din social media. Antonia Salanță a renunțat la haine pentru a se poza acoperită doar de o pilotă albă, imaginea fiind una văzută constant pe Internet la multe vedete.

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Urările de bine și felicitările au apărut imediat de la fanii lor. Fotbalistul lui FCSB și șatena sunt iubiți de multă lume, încă o dovadă în plus să povestea lor de dragoste este urmărită de mulți. „Superbi”, „Plâng”, „Cei mai minunați” sau „Felicitări oameni frumoși”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de aceștia pe Instagram.

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O postare distribuită de Antonia Salanță (@antonia15509)

Cum a simțit Antonia Salanță cererea în căsătorie

Antonia Salanță a radiat de fericire în clipa în care a primit inelul de logodnă de la Daniel Bîrligea. Tânăra nu se aștepta, fiind luată complet prin surprindere. Cuplul este împreună de câțiva ani buni, frumoasa șatenă dezvăluind ce a simțit atunci când a realizat ce i se întâmplă. Emoțiile au copleșit-o instant.

„Momentul nostru. Am tremurat, am plâns, am râs, ne-am uitat cuvintele, am simțit, am dansat, ne-am bucurat, am trăit cu toata inima. De astăzi, 04.06.2026, noi pentru totdeauna”, a notat vedeta, pe contul oficial de Instagram. Ea este urmărită de multe persoane care o apreciază.

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Internauții sunt nerăbdători să afle și amănunte despre cei doi. Momentan, atacantul născut în Brăila nu a făcut nicio declarație cu privire la nunta cu iubita sa. Cel mai probabil Daniel Bîrligea urmează să facă cununia în perioadă următoare, călcând pe urmele altor fotbaliști români care deja s-au însurat vara aceasta.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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