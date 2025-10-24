Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Daniel Bîrligea, gest emoționant după FCSB – Bologna 1-2. I-a făcut un cadou superb unui puști

Daniel Bîrligea, marcatorul roș-albaștrilor din meciul cu Bologna, a oferit un moment inedit după partidă. „Omul de gol” al lui Gigi Becali a făcut un copil fericit după fluierul final.
Iulian Stoica
24.10.2025 | 23:50
Daniel Birligea gest emotionant dupa FCSB Bologna 12 Ia facut un cadou superb unui pusti
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea, gest de mare clasă după FCSB - Bologna. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Bologna, din etapa a 3-a din UEFA Europa League, a fost câștigată de formația oaspete, scor 1-2. Finalul duelului a adus un moment emoționant, Daniel Bîrligea îndeplinind visul unui copil.

Daniel Bîrligea, gest de mare clasă după FCSB – Bologna 1-2

FCSB traversează în continuare o formă modestă, pierzând meciul cu Bologna, scor 1-2, în etapa a doua a „Fazei Ligii” din UEFA Europa League. Parcursul roș-albaștrilor în grupa unică nu este prea strălucit, echipa înregistrând o singură victorie și două înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Pentru Bologna au înscris Odgaard și Dalinga, în timp ce singurul gol al FCSB-ului a fost marcat de Bîrligea în minutul 54. Cu toate acestea, reușita atacantului nu a fost de ajuns pentru ca echipa bucureșteană să obțină un rezultat favorabil.

Deși FCSB a pierdut, Daniel Bîrligea a avut destulă energie rămasă pentru a face un copil fericit. Concret, pe TikTok a apărut un filmuleț în care atacantul roș-albaștrilor i-a dăruit un tricou lui Sebi, puști ce a venit pe stadion fix de ziua lui.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
@fcsb.shop

Supărat după meci, dar cu inima plină la final. 💙 @Daniel Birligea i-a făcut ziua mai frumoasă unui tânăr suporter, Sebastian Alexandru, care a împlinit frumoasa vârstă de 7 ani. 🎂 La mulți ani, campionule! 🙏 Alături de @FCSB ! ❤️💙 Intră și tu pe fcsb.shop.ro și poartă culorile echipei tale! 🔴🔵 @Alexandru Serbanescu #fyp #fcsb #danielbirligea

♬ original sound – FCSB.Shop

Ce urmează pentru FCSB după înfrângerea cu Bologna

După eșecul cu Bologna, FCSB mai are de jucat cinci partide în „Faza Ligii” din UEFA Europa League. Următorii adversari vor fi FC Basel (în deplasare), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (în deplasare) și Fenerbahce (acasă).

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

În același timp, nici parcursul din SuperLiga nu este unul favorabil. Înfrângerea cu Metaloglobus a complicat serios lupta pentru accederea în play-off. În etapa a 14-a, FCSB va întâlni UTA, iar o victorie devine esențială pentru ca echipa roș-albastră să reintre în lupta pentru primele poziții.

Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului...
Fanatik
Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului pentru Dinamo: „Egalul e echitabil!”
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita...
Fanatik
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este...
Fanatik
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine conduce din umbră CFR Cluj după revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte:...
iamsport.ro
Cine conduce din umbră CFR Cluj după revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte: ”Era cu demisia pregătită, dar a devenit numărul unu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!