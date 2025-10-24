Daniel Bîrligea, gest emoționant după FCSB – Bologna 1-2. I-a făcut un cadou superb unui puști

ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Bologna, din etapa a 3-a din UEFA Europa League, a fost câștigată de formația oaspete, scor 1-2. Finalul duelului a adus un moment emoționant, Daniel Bîrligea îndeplinind visul unui copil.

Daniel Bîrligea, gest de mare clasă după FCSB – Bologna 1-2

FCSB traversează în continuare o formă modestă, pierzând meciul cu Bologna, scor 1-2, în etapa a doua a „Fazei Ligii” din UEFA Europa League. Parcursul roș-albaștrilor în grupa unică nu este prea strălucit, echipa înregistrând o singură victorie și două înfrângeri.

Pentru Bologna au înscris Odgaard și Dalinga, în timp ce singurul gol al FCSB-ului a fost marcat de Bîrligea în minutul 54.

, Daniel Bîrligea a avut destulă energie rămasă pentru a face un copil fericit. Concret, pe TikTok a apărut un filmuleț în care atacantul roș-albaștrilor i-a dăruit un tricou lui Sebi, puști ce a venit pe stadion fix de ziua lui.

Supărat după meci, dar cu inima plină la final. 💙 @Daniel Birligea i-a făcut ziua mai frumoasă unui tânăr suporter, Sebastian Alexandru, care a împlinit frumoasa vârstă de 7 ani. 🎂 La mulți ani, campionule! 🙏 Alături de @FCSB ! ❤️💙 Intră și tu pe fcsb.shop.ro și poartă culorile echipei tale! 🔴🔵 @Alexandru Serbanescu

Ce urmează pentru FCSB după înfrângerea cu Bologna

, FCSB mai are de jucat cinci partide în „Faza Ligii” din UEFA Europa League. Următorii adversari vor fi FC Basel (în deplasare), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (în deplasare) și Fenerbahce (acasă).

În același timp, nici parcursul din SuperLiga nu este unul favorabil. Înfrângerea cu Metaloglobus a complicat serios lupta pentru accederea în play-off. În etapa a 14-a, FCSB va întâlni UTA, iar o victorie devine esențială pentru ca echipa roș-albastră să reintre în lupta pentru primele poziții.