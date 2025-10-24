Daniel Bîrligea, gest emoționant după FCSB – Bologna 1-2. I-a făcut un cadou superb unui puști

Partida dintre FCSB și Bologna, din etapa a 3-a din UEFA Europa League, a fost câștigată de formația oaspete, scor 1-2. Finalul duelului a adus un moment emoționant, Daniel Bîrligea îndeplinind visul unui copil.
FCSB traversează în continuare o formă modestă, pierzând meciul cu Bologna, scor 1-2, în etapa a doua a „Fazei Ligii” din UEFA Europa League. Parcursul roș-albaștrilor în grupa unică nu este prea strălucit, echipa înregistrând o singură victorie și două înfrângeri.
Pentru Bologna au înscris Odgaard și Dalinga, în timp ce singurul gol al FCSB-ului a fost marcat de Bîrligea în minutul 54. Cu toate acestea, reușita atacantului nu a fost de ajuns pentru ca echipa bucureșteană să obțină un rezultat favorabil.
Deși FCSB a pierdut, Daniel Bîrligea a avut destulă energie rămasă pentru a face un copil fericit. Concret, pe TikTok a apărut un filmuleț în care atacantul roș-albaștrilor i-a dăruit un tricou lui Sebi, puști ce a venit pe stadion fix de ziua lui.
După eșecul cu Bologna, FCSB mai are de jucat cinci partide în „Faza Ligii” din UEFA Europa League. Următorii adversari vor fi FC Basel (în deplasare), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (în deplasare) și Fenerbahce (acasă).
În același timp, nici parcursul din SuperLiga nu este unul favorabil. Înfrângerea cu Metaloglobus a complicat serios lupta pentru accederea în play-off. În etapa a 14-a, FCSB va întâlni UTA, iar o victorie devine esențială pentru ca echipa roș-albastră să reintre în lupta pentru primele poziții.