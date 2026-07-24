Daniel Bîrligea, gest uluitor după FCSB – FK Auda 2-3! Ce a făcut atacantul alături de logodnica sa, chiar pe gazonul arenei din Ghencea

FCSB și-a început sezonul european cu un eșec rușinos, 2-3 în Ghencea contra celor de la FK Auda, formație care se află momentan pe locul 3 în campionatul Letoniei. Daniel Bîrligea (26 de ani) a avut o evoluție mult sub așteptări, ratând mai multe ocazii importante, iar la final acesta a decis să efectueze o ședință foto chiar pe gazon alături de logodnica sa, Antonia Salanță.
Titularizat de Marius Baciu pentru duelul cu FK Auda, Daniel Bîrligea a fost implicat în mai multe faze periculoase pe parcursul jocului, însă nu a reușit să înscrie. Acesta a irosit mai multe ocazii importante de a marca, singurul său moment de inspirație fiind la golul 2 al FCSB-ului, înscris de Aymen Boutoutaou. Atacantul i-a pasat cu călcâiul lui Alexandru Stoian, care a driblat doi adversari și i-a trimis în fața porții algerianului.
Din nefericire pentru gruparea „roș-albastră”, letonii au dat lovitura în prelungiri și s-au impus cu 3-2. În acest context, Bîrligea a făcut un gest uluitor după finalul jocului. Conform golazo.ro, fotbalistul FCSB-ului și logodnica sa, Antonia Salanță, au intrat pe gazon alături de un fotograf. Cei doi au petrecut cel puțin 15 minute pe teren, unde s-au îmbrățișat, s-au sărutat și au dansat, fiind filmați inclusiv din dronă.
Daniel Bîrligea mai putea aduce o contribuție importantă în meciul dintre FCSB și Auda, chiar la ultima fază a jocului. Atacantul „roș-albaștrilor” a fost călcat dur în careu de un adversar, însă „centralul” israelian David Fuxman nu a văzut contactul și nu a acordat lovitura de la 11 metri. La acest duel nu s-a folosit sistemul VAR.
La final, antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, a contestat maniera arbitrului din Israel. „A șicanat multe momente ale noastre bune, am văzut o tentă care nu își are rostul la nivelul ăsta. În fine, nu își are sensul să mai comentăm arbitrajul”, a declarat tehnicianul, conform sport.ro. Returul din Letonia va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 19:00.