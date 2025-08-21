Sport
Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Aberdeen – FCSB! Miculescu a reușit o pasă perfectă. Video

Primul gol al meciului Aberdeen - FCSB a fost semnat de Daniel Bîrligea, după o pasă minunată venită de la David Miculescu.
Traian Terzian
21.08.2025 | 22:43
Daniel Birligea gol de mare atacant in Aberdeen FCSB Miculescu a reusit o pasa perfecta Video
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea a dat gol în partida Aberdeen - FCSB. Sursă foto: sport.ro

Daniel Bîrligea a deschis scorul în partida Aberdeen – FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League, iar campioana României a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în faza grupei unice.

Gol important marcat de Daniel Bîrligea în Aberdeen – FCSB

După ce scoțienii au dominat începutul de joc și au avut două ocazii importante de a trece în avantaj, întâlnirea s-a echilibrat de la jumătatea primei reprize și FCSB a început să iasă cu mai mult curaj din propriul teren.

Iar ”roș-albaștrii” au profitat din plin de acest lucru și au deschis scorul în minutul 32. David Miculescu a preluat excelent o minge degajată, i-a pasat superb pe culoar lui Bîrligea și acesta, scăpat singur cu portarul Mitov, a înscris fără probleme. Vezi video aici.

Din păcate, șase minute mai târziu, campioana României a rămas în inferioritate numerică. Mijlocașul italian Juri Cisotti a făcut un fault tare din spate și arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk i-a acordat direct cartonașul roșu.

Atmosferă incendiară la Aberdeen

FCSB nu-i poate folosi pe Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, după ce nu au primit viză, iar acest lucru l-a enervat teribil pe antrenorul Elias Charalambous, care a fost nevoit să facă improvizații în primul ”11”.

Înainte de startul întâlnirii, fanii scoțieni au avut o coregrafie impresionantă. Cei aproximativ 20.000 de spectatori prezenți pe Pittodrie Stadium au colorat arena în roșu și alb cu steagurile găsite pe scaune.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
