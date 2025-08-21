Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Aberdeen – FCSB! Miculescu a reușit o pasă perfectă. Video

Daniel Bîrligea a deschis scorul în partida Aberdeen – FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League, iar campioana României a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în faza grupei unice.

Gol important marcat de Daniel Bîrligea în Aberdeen – FCSB

După ce scoțienii au dominat și au avut două ocazii importante de a trece în avantaj, întâlnirea s-a echilibrat de la jumătatea primei reprize și FCSB a început să iasă cu mai mult curaj din propriul teren.

Iar ”roș-albaștrii” au profitat din plin de acest lucru și au deschis scorul în minutul 32. David Miculescu a preluat excelent o minge degajată, i-a pasat superb pe culoar lui Bîrligea și acesta, scăpat singur cu portarul Mitov, a înscris fără probleme. .

Din păcate, șase minute mai târziu, campioana României a rămas în inferioritate numerică. Mijlocașul italian Juri Cisotti a făcut un fault tare din spate și arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk i-a acordat direct cartonașul roșu.

Atmosferă incendiară la Aberdeen

FCSB nu-i poate folosi pe Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, după ce nu au primit viză, iar , care a fost nevoit să facă improvizații în primul ”11”.

Înainte de startul întâlnirii, fanii scoțieni au avut o . Cei aproximativ 20.000 de spectatori prezenți pe Pittodrie Stadium au colorat arena în roșu și alb cu steagurile găsite pe scaune.