Sport

Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Bosnia – România! S-a bucurat cu gestul pentru care Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro. Video

Daniel Bîrligea a deschis scorul în Bosnia - România. Atacantul de la FCSB l-a învins superb pe Nikola Vasilj și a reușit să pornească nebunia în tribuna românilor deplasați la Zenica.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
15.11.2025 | 22:12
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Bosnia - România. Foto: Fanatik
Bosnia – România este „finala” din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial. „Tricolorii” au punctat primii în acest duel, Daniel Bîrligea învingându-l cu „sânge rece” pe Nikola Vasilj.

După victoria obținută de Austria în fața Ciprului, România avea o singură opțiune pentru meciul de la Zenica, anume victoria! Partida a început cum nu se poate mai bine pentru elevii lui Mircea Lucescu, Valentin Mihăilă ratând o ocazie imensă în minutul 14.

La doar trei minute distanță, Alex Chipciu l-a lansat excelent pe același Valentin Mihăilă în flancul stâng. De această dată extrema nu a mai șutat la poartă, ci a pasat în fața porții, acolo unde balonul s-a intersectat cu Daniel Bîrligea.

Ei bine, deși a avut parte de mai multe critici în ultima perioadă, Daniel Bîrligea a transformat cu „sânge rece”. Mai exact, atacantul de la FCSB l-a lobat superb pe Nikola Vasilj și astfel că a deschis scorul pe tabelă.

Bucuria golului înscris a fost foarte mare, iar celebrarea lui Bîrligea a fost una de mare stil. Concret, atacantul s-a distrat cu Valentin Mihăilă, iar cei doi au mimat gestul făcut de Bîrligea în meciul cu Hermannstadt, când acest a fost eliminat. Deși Gigi Becali a criticat acest lucru, jucătorul de la FCSB a găsit motive de bucurie. Vezi video aici.

Bucurie gol Bîrligea Gigi Becali
Bîrligea s-a bucurat cu gestul pentru care Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro. Foto: sportpictures

Cât de important ar fi un succes în fața Bosniei

Dacă reușește să se impună în fața Bosniei, România ia o opțiune serioasă pentru locul doi în grupa H din preliminarii. Care este miza acestui lucru? Un baraj mai accesibil pentru Mondial.

România are asigurată prezența în urna a 4-a a barajului, acest lucru fiind datorat rezultatelor din Liga Națiunilor, însă o poziție pe treapta a doua a ierarhiei i-ar duce pe „tricolori” în a 2-a urnă valorică.

În caz că acest lucru se va întâmpla, atunci „tricolorii” vor avea adversari mai accesibili în semifinala barajului. De menționat este faptul că ambele formații mai au câte un meci în grupa H, doar că România va evolua pe teren propriu cu San Marino, iar Bosnia în deplasare cu Austria.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
