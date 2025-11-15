Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Bosnia – România! S-a bucurat cu gestul pentru care Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro. Video

ADVERTISEMENT

Bosnia – România este „finala” din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial. „Tricolorii” au punctat primii în acest duel, Daniel Bîrligea învingându-l cu „sânge rece” pe Nikola Vasilj.

Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Bosnia – România

După victoria obținută de Austria în fața Ciprului, România avea o singură opțiune pentru meciul de la Zenica, anume victoria! Partida a început cum nu se poate mai bine pentru elevii lui Mircea Lucescu, Valentin Mihăilă ratând o ocazie imensă în minutul 14.

La doar trei minute distanță, Alex Chipciu l-a lansat excelent pe același Valentin Mihăilă în flancul stâng. De această dată extrema nu a mai șutat la poartă, ci a pasat în fața porții, acolo unde balonul s-a intersectat cu Daniel Bîrligea.

Ei bine, , . Mai exact, atacantul de la FCSB l-a lobat superb pe Nikola Vasilj și astfel că a deschis scorul pe tabelă.

Bucuria golului înscris a fost foarte mare, iar celebrarea lui Bîrligea a fost una de mare stil. Concret, , când acest a fost eliminat. Deși Gigi Becali a criticat acest lucru, jucătorul de la FCSB a găsit motive de bucurie. .

Cât de important ar fi un succes în fața Bosniei

Dacă reușește să se impună în fața Bosniei, România ia o opțiune serioasă pentru locul doi în grupa H din preliminarii. Care este miza acestui lucru? Un baraj mai accesibil pentru Mondial.

România are asigurată prezența în urna a 4-a a barajului, acest lucru fiind datorat rezultatelor din Liga Națiunilor, însă o poziție pe treapta a doua a ierarhiei i-ar duce pe „tricolori” în a 2-a urnă valorică.

În caz că acest lucru se va întâmpla, atunci „tricolorii” vor avea adversari mai accesibili în semifinala barajului. De menționat este faptul că ambele formații mai au câte un meci în grupa H, doar că România va evolua pe teren propriu cu San Marino, iar Bosnia în deplasare cu Austria.