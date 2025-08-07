Daniel Bîrligea a adus victoria în FCSB – Drita 3-2 cu primele goluri din acest sezon. Update

Daniel Bîrligea a marcat primul gol din actuala stagiune în Atacantul brăilean a înscris golul care a redat speranțele roș-albaștrilor.

UPDATE: Bîrligea a făcut „dubla” și a adus victoria cu Drita

Daniel Bîrligea și-a încununat evoluția excelentă din partida cu Drita cu o „dublă”. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat golul de 3-2, în minutul 90+4.

Bîrligea a transformat cu sânge rece de la punctul cu var penalty-ul obținut de Dennis Politic. „Centralul” a fost sigur că fostul dinamovist a fost faultat în careu, astfel că arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

Daniel Bîrligea, primul gol al sezonului în FCSB – Drita

Daniel Bîrligea a redus din handicap în FCSB – Drita, prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Fotbalistul venit vara trecută de la CFR Cluj a înscris la scorul de 2-0 pentru kosovari.

A fost prima reușită a brăileanului din acest sezon, . Pentru Bîrligea, meciul cu Drita a fost al treilea din acest sezon, după returul cu Shkendija și derby-ul cu Dinamo, ambele pierdute de campioana României – vezi

Daniel Bîrligea nu mai marcase pentru FCSB din penultima etapă a play-off-ului trecut, atunci când roș-albaștrii au învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0. La finalul acelei partide, echipa lui Elias Charalambous a primit trofeul de campioană a României.

Atacantul campioanei, distrus după eliminarea din Champions League

Daniel Bîrligea a revenit după accidentare la returul cu Shkendija din turul 2 preliminar UEFA Champions League. , după ce nord-macedonenii s-au impus cu 2-1 pe Arena Națională.

„Ne cerem scuze tuturor suporterilor, nouă, în primul rând, pentru că am fost penibili. Ne doream să facem multe, a fost o seară în care nu a intrat nimic şi putea să intre.

(n.r. Cea mai neagră seară din cariera ta?) Da, această seară putea să facă tot sezonul, din păcate a stricat tot sezonul şi suntem abia la început.

Aveam cu siguranţă toţi visul de a ajunge în Champions League, aveam şanse, dar nimeni nu îţi dă nimic gratis”, a declarat Bîrligea, la finalul returului cu Shkendija.