Sport

Daniel Bîrligea a adus victoria în FCSB – Drita 3-2 cu primele goluri din acest sezon. Update

Daniel Bîrligea a spart gheața în acest sezon. Atacantul brăilean a înscris o „dublă” în victoria FCSB-ului cu Drita, scor 3-2
Cristian Măciucă
07.08.2025 | 23:50
Daniel Birligea a adus victoria in FCSB Drita 32 cu primele goluri din acest sezon Update
ULTIMA ORĂ

Daniel Bîrligea a marcat primul gol din actuala stagiune în FCSB – Drita, din preliminariile Europa League. Atacantul brăilean a înscris golul care a redat speranțele roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Bîrligea a făcut „dubla” și a adus victoria cu Drita

Daniel Bîrligea și-a încununat evoluția excelentă din partida cu Drita cu o „dublă”. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat golul de 3-2, în minutul 90+4.

Bîrligea a transformat cu sânge rece de la punctul cu var penalty-ul obținut de Dennis Politic. „Centralul” a fost sigur că fostul dinamovist a fost faultat în careu, astfel că arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea, primul gol al sezonului în FCSB – Drita

Daniel Bîrligea a redus din handicap în FCSB – Drita, prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Fotbalistul venit vara trecută de la CFR Cluj a înscris la scorul de 2-0 pentru kosovari.

A fost prima reușită a brăileanului din acest sezon, el fiind o mare parte din timp accidentat. Pentru Bîrligea, meciul cu Drita a fost al treilea din acest sezon, după returul cu Shkendija și derby-ul cu Dinamo, ambele pierdute de campioana României – vezi VIDEO

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Daniel Bîrligea nu mai marcase pentru FCSB din penultima etapă a play-off-ului trecut, atunci când roș-albaștrii au învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0. La finalul acelei partide, echipa lui Elias Charalambous a primit trofeul de campioană a României.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

Atacantul campioanei, distrus după eliminarea din Champions League

Daniel Bîrligea a revenit după accidentare la returul cu Shkendija din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Atacantul a avut o prestație ștearsă și a încheiat meciul în lacrimi, după ce nord-macedonenii s-au impus cu 2-1 pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Ne cerem scuze tuturor suporterilor, nouă, în primul rând, pentru că am fost penibili. Ne doream să facem multe, a fost o seară în care nu a intrat nimic şi putea să intre.

(n.r. Cea mai neagră seară din cariera ta?) Da, această seară putea să facă tot sezonul, din păcate a stricat tot sezonul şi suntem abia la început.

Aveam cu siguranţă toţi visul de a ajunge în Champions League, aveam şanse, dar nimeni nu îţi dă nimic gratis”, a declarat Bîrligea, la finalul returului cu Shkendija.

1,42 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Unirea Slobozia
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita...
Fanatik
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita 3-2: turbo Politic, golgheterul Bîrligea şi renegatul care a schimbat meciul
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Fanatik
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Cristi Coste scrie de pe „Ion Oblemenco” 5 idei oltenești după Craiova –...
Fanatik
Cristi Coste scrie de pe „Ion Oblemenco” 5 idei oltenești după Craiova – Trnava 3-0. De la uluitorul Baiaram la tunarul Assad!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!