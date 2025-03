Daniel Bîrligea, în al nouălea cer după ce a revenit cu gol în FCSB – Rapid 3-3: „O să ne distrăm în acest play-off”

, în cel mai spectaculos meci din startul play-off-ului. Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și Florin Tănase au punctat pentru FCSB, în timp ce pentru giuleșteni au înscris Denis Ciobotariu, cu o „dublă”, și Alexandru Dobre. La final, Bîrligea a tras concluziile după egalul contra rivalei.

Daniel Bîrligea a reacționat după FCSB – Rapid 3-3

FCSB a ratat șansa de a reveni pe primul loc după ce a obținut doar un punct din duelul contra Rapidului. Campioana a condus cu 1-0 și 2-1, dar giuleștenii au reușit să egaleze de fiecare dată și chiar au trecut în avantaj mai apoi, deși jucau în inferioritate numerică. Până la urmă, Florin Tănase a fost cel care i-a salvat pe „roș-albaștri”, cu reușita din prelungirile jocului.

Daniel Bîrligea a revenit pe teren după accidentarea suferită în februarie și , iar apoi a oferit și o pasă decisivă, la reușita de 2-1 a lui Juri Cisotti. „Sunt fericit că am revenit cu gol, că am dat și un assist pentru colegul meu (n.r. Cisotti). Presiunea a fost doar din partea mea, nu știam cum o să fie, e greu să te întorci după accidentare.

Este ok poziția din clasament, suntem la început, nu putem spune că suntem în față sau în spate. Mi-a plăcut, este cum ar trebui să fie un play-off în fiecare an, cu suspans, îmi place. Îi așteptăm și pe ceilalți să greșească și să profităm. Toate meciurile din acest play-off o să fie derby-uri, o să ne distrăm.

Mi-am dorit să joc în acest meci și să înscriu. (n.r. Ești „nașul” lor?) Să zicem că am reușit mai multe goluri cu ei. Eu încerc să dau gol și să ajut echipa în fiecare meci. Sunt fericit că am reușit să joc 90 de minute, nu eram sigur că o să reușesc după trei săptămâni pe bancă, dar am reușit și sunt fericit că am ieșit de pe teren sănătos” a afirmat atacantul FCSB-ului la finalul întâlnirii.

Bîrligea, despre parcursul european al FCSB-ului: „Am ajuns foarte departe, nici noi nu credeam”

Bîrligea a jucat un rol important în campania europeană a FCSB-ului, dar a lipsit la „dubla” din optimile Europa League cu Lyon din cauza accidentării. „A fost o poveste minunată, mi-a făcut mare plăcere să fac parte din această experiență, această poveste, care a avut atât momente frumoase, cât și neplăcute.

Am făcut istorie, o să rămână acolo și o să se vorbească de noi, am ajuns foarte departe, nici noi nu credeam, dar încet-încet am prins încredere și am arătat că se poate ajunge în primele 16 echipe din Europa League” a afirmat internaționalul român.

„M-am pregătit trei săptămâni să dau gol și la națională”

Daniel Bîrligea a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea din această lună a echipei naționale, în cadrul căreia „tricolorii” vor întâlni Bosnia, pe teren propriu, și San Marino în deplasare.

Fotbalistul FCSB-ului a vorbit despre partidele din preliminariile Cupei Mondiale: „Acum trebuie să dezactivăm play-off-ul și să ne gândim la mondiale. Sunt fericit că sunt la națională, o să revin și acolo cu forțe proaspete. Tocmai ce am revenit, m-am pregătit trei săptămâni să dau gol și la națională, îmi doresc să joc și să ajut echipa cât mai mult”.

Golgheterul FCSB-ului este pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din Superligă, cu 13 reușite, la egalitate cu Alexandru Mitriță. Cei doi sunt depășiți doar de Louis Munteanu, care a înscris 20 de goluri pentru CFR Cluj.