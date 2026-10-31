Daniel Bîrligea, în echipa etapei din Serie A! Românul a impresionat Italia după „dubla” reușită pentru Frosinone

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Daniel Bîrligea (26 de ani) traversează un moment excelent în Italia. Atacantul român a marcat de două ori în victoria categorică obținută de Frosinone în fața lui Lecce, scor 5-1, iar prestația sa i-a adus o recunoaștere importantă: a fost inclus în echipa ideală a etapei a 9-a din Serie A.

Daniel Bîrligea, printre cei mai buni jucători ai etapei din Serie A

Atacantul împrumutat de la a avut nevoie de numai câteva minute pentru a-și pune amprenta asupra jocului, deși a început partida pe banca de rezerve. Cele două reușite au reprezentat și primele sale goluri în prima ligă italiană.

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Astfel, a fost inclus în cel mai bun prim „11” al rundei a 9-a, după evoluția avută împotriva lui Lecce. Anunțul a fost făcut vineri, 30 octombrie, de reprezentanții Serie A, care au publicat echipa ideală a etapei, iar atacantul român completează careul de ași, alături de colegul său georgian Giorgi Kvernadze.

Cel mai bun prim 11 al etapei 9 din Serie A: Provedel (Inter) – Lulli (AS Roma), Troilo (Parma), Floriani (Lazio) – Mbangula (Bologna), Nico Paz (Como), Cisse (AC Milan), Isaksen (Lazio) – Bîrligea (Frosinone), Noslin (Lazio), Kvernadze (Frosinone).

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Bîrligea a intrat în minutul 70 și a marcat de două ori în Frosinone – Lecce 5-1

Daniel Bîrligea a început partida cu Lecce ca rezervă, dar a fost trimis pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo. Frosinone conducea deja cu 3-0, însă românul a avut nevoie de numai două minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

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În minutul 72, fostul atacant de la FCSB a profitat de oportunitate și a dus scorul la 4-0. Lecce a redus din diferență în minutul 82, dar Bîrligea a mai lovit o dată în prelungiri, mai exact în cel de-al patrulea minut suplimentar, stabilind rezultatul final, 5-1.

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A fost o seară specială pentru internaționalul român, care a reușit astfel primele sale goluri în Serie A. Până la partida cu Lecce, acesta bifase patru apariții în campionat, fără să înscrie.