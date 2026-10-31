Sport

Daniel Bîrligea, în echipa etapei din Serie A! Românul a impresionat Italia după „dubla” reușită pentru Frosinone

Dragoș Petrescu
31.10.2026 | 12:06
Daniel Birligea in echipa etapei din Serie A Romanul a impresionat Italia dupa dubla reusita pentru Frosinone
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea a fost inclus în echipa etapei în Serie A // FOTO: hepta.ro
Daniel Bîrligea, inclus în primul „11” al etapei din Serie A! Performanța românului la Frosinone, remarcată în Italia
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani) traversează un moment excelent în Italia. Atacantul român a marcat de două ori în victoria categorică obținută de Frosinone în fața lui Lecce, scor 5-1, iar prestația sa i-a adus o recunoaștere importantă: a fost inclus în echipa ideală a etapei a 9-a din Serie A.

Daniel Bîrligea, printre cei mai buni jucători ai etapei din Serie A

Atacantul împrumutat de la FCSB a avut nevoie de numai câteva minute pentru a-și pune amprenta asupra jocului, deși a început partida pe banca de rezerve. Cele două reușite au reprezentat și primele sale goluri în prima ligă italiană.

ADVERTISEMENT

Astfel, Bîrligea a fost inclus în cel mai bun prim „11” al rundei a 9-a, după evoluția avută împotriva lui Lecce. Anunțul a fost făcut vineri, 30 octombrie, de reprezentanții Serie A, care au publicat echipa ideală a etapei, iar atacantul român completează careul de ași, alături de colegul său georgian Giorgi Kvernadze.

Cel mai bun prim 11 al etapei 9 din Serie A: Provedel (Inter) – Lulli (AS Roma), Troilo (Parma), Floriani (Lazio)  – Mbangula (Bologna), Nico Paz (Como), Cisse (AC Milan), Isaksen (Lazio) – Bîrligea (Frosinone), Noslin (Lazio), Kvernadze (Frosinone).

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
daniel bîrligea serie a
Echipa etapei Serie A // FOTO: Facebook @ Serie A

Bîrligea a intrat în minutul 70 și a marcat de două ori în Frosinone – Lecce 5-1

Daniel Bîrligea a început partida cu Lecce ca rezervă, dar a fost trimis pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo. Frosinone conducea deja cu 3-0, însă românul a avut nevoie de numai două minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă:
Digisport.ro
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă: "E prea de tot!"

În minutul 72, fostul atacant de la FCSB a profitat de oportunitate și a dus scorul la 4-0. Lecce a redus din diferență în minutul 82, dar Bîrligea a mai lovit o dată în prelungiri, mai exact în cel de-al patrulea minut suplimentar, stabilind rezultatul final, 5-1.

ADVERTISEMENT

A fost o seară specială pentru internaționalul român, care a reușit astfel primele sale goluri în Serie A. Până la partida cu Lecce, acesta bifase patru apariții în campionat, fără să înscrie.

Cât de slabi sunt antrenorii români din SuperLiga față de cei portughezi? „Dă-i...
Fanatik
Cât de slabi sunt antrenorii români din SuperLiga față de cei portughezi? „Dă-i lui Campos pe Csikszereda să vedem ce face!”
Cel mai tare golgheter din România marchează la foc automat: „Semăn cu Louis...
Fanatik
Cel mai tare golgheter din România marchează la foc automat: „Semăn cu Louis Munteanu și Haaland!”
O nouă lovitură pentru CFR Cluj după intrarea în insolvență: despăgubiri de peste...
Fanatik
O nouă lovitură pentru CFR Cluj după intrarea în insolvență: despăgubiri de peste 100.000 de euro pentru rezilierea unilaterală de contracte
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
A numit 'cel mai talentat' fotbalist român din istorie: 'De departe el a...
iamsport.ro
A numit 'cel mai talentat' fotbalist român din istorie: 'De departe el a fost! Dar nu s-a putut realiza așa cum merita'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!