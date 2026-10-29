Daniel Bîrligea, în extaz după cele două goluri marcate în meciul Frosinone – Lecce 5-1: „Cred că ar trebui să fac cinste”. Secretul succesului: „Antrenorul ne omoară”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce a declarat Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

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de la transferul în Italia, la Frosinone. Atacantul a semnat o dublă în victoria de pe teren propriu, scor 5-1, cu Lecce din cadrul etapei cu numărul 9 din acest sezon de Serie A. La finalul partidei, în mod evident, internaționalul român a spus în primul rând că este foarte mulțumit după această prestație.

Ce a declarat Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

De asemenea, a apreciat, sub formă de glumă mai degrabă, că ar fi bine dacă le-ar face coechipierilor săi cinste cu o cină pentru a celebra acest moment special pentru el. Nu în ultimul rând, fostul fotbalist de la FCSB a punctat și că secretul succesului celor de la Frosinone de până acum în acest sezon ar consta în principiu în munca grea depusă la antrenamente.

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„Sunt cu siguranță mulțumit de ceea ce facem, începând cu munca antrenorului și a staff-ului său. Puteți vedea cum ne dorim să jucăm, ce ne place să facem în teren și cum vrem să continuăm. Cred că ar trebui să fac cinste cu o cină, poate două, grupul este incredibil.

În cea mai mare parte, muncim incredibil de mult în fiecare zi. Aud pe toată lumea plângându-se (n.r. râde), dar asta ne face să câștigăm meciuri. Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul ne ‘omoară’ în fiecare zi, și cu indicații, și cu muncă.

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Nu ne insultă, dar ne suflă mereu în ceafă, ne pune să dăm totul în fiecare zi. Trebuie să-i mulțumim cu toții pentru ceea ce ne oferă. Determinarea lui ne încurajează cu adevărat”, a declarat la finalul meciului pentru DAZN, citat de