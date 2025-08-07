Daniel Bîrligea, în lacrimi la flash-interviu, după FCSB – Drita 3-2: „Am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal”

FCSB este cu un pas mai aproape de prezența în play-off-ul UEFA Europa League. pe , în urma unui joc pe care kosovarii l-au condus cu scorul de 2-0.

Daniel Bîrligea, ușurat după FCSB – Drita 3-2: „Am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal”

După înfrângeri cu Inter Club d’Escaldes și Shkendija, . Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Drita și este .

După ce a fost condusă cu scorul de 2-0, gruparea roș-albastră a reușit să întoarcă rezultatul, grație a și Graovac.

La flash-interviu, atacantul FCSB-ului a fost copleșit de emoții și a avut nevoie de câteva secunde pentru a trage aer în piept și pentru a vorbi cu reporterul de la stadion.

Bîrligea a explicat cât de mult a avut nevoie campioana României de acest succes și a transmis că rezultatele din ultima perioadă i-a afectat pe jucători din punct de vedere psihic.

„Au fost multe emoții. Cel mai important a fost că am câștigat, dar aveam nevoie de victorie. În ultimele săptămâni am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal. În prima repriză nu ne-a ieșit nimic. În a doua repriză ne-am trezit din hibernare și s-a văzut că am intrat cu altă pregătire mentală, mai multă agresivitate, am luptat ca echipă.

Avem nevoie să ne uităm la a doua repriză și să facem la fel și pe viitor. Aveam foarte mare nevoie de un astfel de moment, am încercat cu toții să facem tot posibilul să încercăm să schimbăm ceva. Ceva s-a schimbat, dar trebuie să mai muncim în continuare, avem potențial, putem speria toate echipele, dar momentan ne speriem doar pe noi.

Am fost relaxați că am fost campioni, am luat Supercupa, am avut un parcurs bun în Europa, dar astea sunt la trecut. Acel an a trecut și trebuie să ne uităm la noi și să ne transformăm la anul acesta. Vrem să facem minim ce am făcut anul trecut, dacă nu mai bine. Cred că e mult mai important că a câștigat echipa, voiam doar să trecem din această fază, să câștigăm un meci, să ne ajute cu moral și cu spiritul de echipă să trecem peste asta.

Pe lângă acele goluri, sunt fericit că am ajutat echipa. Returul trebuie să arate cu dăruință, luptă și determinare. Dacă suntem cu capul acolo nu vom avea probleme. Trebuie să arătăm că ne-am trezit. Ne-am reunit cu toții, am ieșit la cină și ne-a ajutat. Au fost și tensiuni în vestiar, dar cred că toate ne-au ajutat. Sper să continuăm așa”, a declarat Daniel Bîrligea.

Daniel Birligea, interviu dupa FCSB - Drita

Adrian Șut: „În momentele cele mai grele suntem un grup unit”

„A fost o partidă dificilă, nu am început așa cum ne-am dorit, am luat gol repede, a doua repriză la fel, dar suntem fericiți că am întors rezultatul în favoarea noastră. E prea devreme să vorbim de calificare, suntem fericiți, dar nu putem spune că gata ne-am revenit, au fost și azi lucruri care nu au fost cum au trebuit.

Cred că și prima și a doua repriză am dominat și meritam această victorie. La fiecare început de sezon luăm goluri așa, acum este același lucru, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Este normal în fotbal, sunt și perioade mai dificile, iar în momentele cele mai grele suntem un grup unit. Am văzut multe lucruri la TV, că nu mai suntem același grup. Suntem la fel, mai sunt și nereușite în fotbal.

Noi suntem uniți, e mult mai greu să revii de la 0-2, vom arăta în continuare că suntem o echipă. Returul va fi dificil, trebuie să muncim mult mai mult, dar mai avem meciurile de campionat pe care trebuie să le câștigăm. L-am felicitat pe Graovac, este un meci important pentru el, nu este ușor să te integrezi într-un grup nou.

Pentru psihicul lui Bîrligea este important, ca atacant ai nevoie de goluri. E important, la fel ca toți ceilalți care ne lipsesc. Orice jucător important se simte, este presiune când ai dublură și trebuie să demonstrezi că meriți să joci”, a declarat Adrian Șut.