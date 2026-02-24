Daniel Bîrligea în top! Capitolul la care atacantul FCSB-ului nu are rival în SuperLiga

ADVERTISEMENT

FCSB a învins clar Metaloglobus, scor 4-1, drumul către victorie fiind deschis de Daniel Bîrligea. Deși n-a marcat nici pe jumătate decât Alex Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (U Cluj), Bîrligea e cel mai incisiv atacant din România.

Daniel Bîrligea e fotbalistul care atacă cel mai des poarta

Poziția sa e demonstrată de faptul că FCSB-istul este fotbalistul din SuperLigă care atacă cel mai mult poarta. Și termină fazele cu finalizare. Fotbalistul campioanei are o medie de 3,6 șuturi la poartă pe meci și de 1,5 șuturi pe poartă pe meci.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru el și pentru echipa lui, Bîrligea are un procent considerabil și de ratări. A irosit 11 ocazii mari de gol în acest sezon, doar Miculescu fiind mai „performant” la acest capitol, cu 13 ocazii ratate.

Bîrligea a jucat pentru FCSB, în campionat, doar 20 de meciuri. A absentat de două ori câte o lună, din cauza unor probleme medicale, și de aceea a adunat doar 1314 minute. De 15 ori a fost titular, de cinci ori a intrat pe parcurs.

ADVERTISEMENT

El a marcat trei goluri cu dreptul, două cu stângul și doar unul cu capul. A atins mingea de aproape 30 de ori în fiecare meci în care a jucat și în afara celor șase goluri marcate a dat și o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

E la egalitate cu Tănase, dar mai eficient decât el

Deși teoretic pare a fi în umbra lui Florin Tănase, care are 11 goluri în campionat, Bîrligea e mai eficient decât acesta. În toate competițiile sezonului 2025-2026 (campionat, cupă, cupe europene), cei doi sunt la egalitate ca reușite – 12 goluri. Doar că Bîrligea are 12 goluri în 33 de meciuri, iar Tănase 12 goluri în 29 de meciuri. Dintre care opt din penalty, doar în SuperLiga.

Prin golul de aseară, Bîrligea a ajuns la 29 de reușite sub tricoul FCSB-ului, echipă la care a ajuns în ianuarie 2025. Tot 29 de goluri a dat și la CFR Cluj, doar că ele au venit într-un interval mult mai mare: iulie 2021 – decembrie 2024.

ADVERTISEMENT

La FCSB, și-a egalat numărul de goluri de la CFR Cluj

Pentru CFR Cluj a marcat 29 de goluri în 101 meciuri, iar pentru FCSB a înscris de 29 de ori în 68 de partide. Procentajul arată o creștere semnificativă a randamentului său, după ce a făcut pasul între cele două echipe.

Forma lui Daniel Bîrligea nu poate decât să-l bucure pe selecționerul . Cel mai probabil, el va fi vârful împins al naționalei în partida cu turcii, mai ales că Denis Drăguș e suspendat. Naționala este însă momentan un capitol la care Bîrligea nu e tocmai o certitudine. În șapte meciuri a marcat doar de două ori, un gol cu Cipru și unul cu Bosnia.