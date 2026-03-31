Daniel Bîrligea, încă afectat după ce Mircea Lucescu a fost resuscitat în cantonament: „Mulți dintre noi nu am fost cu gândul la fotbal”

ADVERTISEMENT

Acțiunea din luna martie a echipei naționale a României s-a încheiat cu eșecul suferit în deplasarea din amicalul cu Slovacia (0-2). Daniel Bîrligea (25 de ani), și-a trecut în cont un autogol în această partidă. La finalul jocului, atacantul lui FCSB a oferit o primă reacție. Ce a spus despre Mircea Lucescu, cel care și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca „tricolorilor”.

Naționala României a plecat învinsă din Slovacia. în amicalul care ar fi putut fi de fapt barajul de calificare la CM 2026. Atacantul FCSB-ului a deviat în poarta lui Ionuț Radu, cu pieptul, o minge expediată de David Hanco cu capul.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, vârful român a reacționat și a mărturisit că este o mare dezamăgire ceea ce s-a întâmplat. Bîrligea a mai spus și că episodul nefericit cu Mircea Lucescu resuscitat în cantonamentul echipei naționale chiar înaintea partidei cu Slovacia a apăsat puternic în conștiința sa și a colegilor săi.

„Cred că puteam să muncim mai mult. Cu siguranță este o dezamăgire. Trebuia să avem un rezultat pozitiv acum pentru a avea un moral mai bun. Dar trebuie să muncim mai mult și să fim uniți. Cred că șocul cu nea Mircea ne-a făcut ne-a zdruncinat. Nu cred că mulți dintre noi am fost cu gândul la fotbal, dar trebuia să jucăm acest meci.

ADVERTISEMENT

Să dăm mai mult pentru dânsul. (n.r. despre faza la gol) E o fază unde nu prea ai ce să faci, nu o poți controla. A venit mingea dintr-un unghi nefavorabil”, a declarat Daniel Bîrligea, la Antena 1, după Slovacia – România 2-0.

ADVERTISEMENT

Mesajul afișat de „tricolori” la ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională

Mircea Lucescu nu a fost lăsat de doctori să fie prezent la meciul României contra Slovaciei. „Il Luce” a fost înlocuit, pe banca tehnică, de secundul Ionel Gane. Totuși, chiar înaintea fluierului de start.

ADVERTISEMENT

„Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”, a fost mesajul inscripționat pe banner-ul cu care fotbaliștii români au intrat pe teren și s-au lăsat pozați înainte de a juca amicalul cu Slovacia.