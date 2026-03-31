Daniel Bîrligea, încă afectat după ce Mircea Lucescu a fost resuscitat în cantonament: „Mulți dintre noi nu am fost cu gândul la fotbal”

Daniel Bîrligea nu a trecut nici acum peste scenele terifiante cu Mircea Lucescu în timp ce era resuscitat în cantonamentul echipei naționale. Ce a spus atacantul român după 0-2 cu Slovacia.
Mihai Dragomir
01.04.2026 | 00:09
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacționat după amicalul Slovacia - România 2-0. Ce a spus despre Mircea Lucescu (80 de ani).
Acțiunea din luna martie a echipei naționale a României s-a încheiat cu eșecul suferit în deplasarea din amicalul cu Slovacia (0-2). Daniel Bîrligea (25 de ani), și-a trecut în cont un autogol în această partidă. La finalul jocului, atacantul lui FCSB a oferit o primă reacție. Ce a spus despre Mircea Lucescu, cel care și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca „tricolorilor”.

Naționala României a plecat învinsă din Slovacia. „Tricolorii” au cedat cu 0-2 în amicalul care ar fi putut fi de fapt barajul de calificare la CM 2026. Ghinionul l-a lovit teribil pe Daniel Bîrligea, el fiind cel care a deblocat tabela, dar în favoarea adversarilor. Atacantul FCSB-ului a deviat în poarta lui Ionuț Radu, cu pieptul, o minge expediată de David Hanco cu capul.

La finalul partidei, vârful român a reacționat și a mărturisit că este o mare dezamăgire ceea ce s-a întâmplat. Bîrligea a mai spus și că episodul nefericit cu Mircea Lucescu resuscitat în cantonamentul echipei naționale chiar înaintea partidei cu Slovacia a apăsat puternic în conștiința sa și a colegilor săi.

„Cred că puteam să muncim mai mult. Cu siguranță este o dezamăgire. Trebuia să avem un rezultat pozitiv acum pentru a avea un moral mai bun. Dar trebuie să muncim mai mult și să fim uniți. Cred că șocul cu nea Mircea ne-a făcut ne-a zdruncinat. Nu cred că mulți dintre noi am fost cu gândul la fotbal, dar trebuia să jucăm acest meci.

Să dăm mai mult pentru dânsul. (n.r. despre faza la gol) E o fază unde nu prea ai ce să faci, nu o poți controla. A venit mingea dintr-un unghi nefavorabil”, a declarat Daniel Bîrligea, la Antena 1, după Slovacia – România 2-0.

Mesajul afișat de „tricolori” la ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională

Mircea Lucescu nu a fost lăsat de doctori să fie prezent la meciul României contra Slovaciei. „Il Luce” a fost înlocuit, pe banca tehnică, de secundul Ionel Gane. Totuși, jucătorii nu au ezitat să îi transmită un mesaj colectiv antrenorului de 80 de ani chiar înaintea fluierului de start.

„Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”, a fost mesajul inscripționat pe banner-ul cu care fotbaliștii români au intrat pe teren și s-au lăsat pozați înainte de a juca amicalul cu Slovacia.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
