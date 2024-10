Daniel Bîrligea, interviu eveniment: „Când am ajuns la Palat la Gigi Becali, m-a luat tremuratul. O nebunie!”. Exclusiv

Un transfer rezolvat în mai puțin de 24 de ore de când a prins „coajă”, Vârful de 24 de ani, cu salariu de 25.000 de euro lunar timp de cinci sezoane și clauză de 15 milioane de euro, un tip normal, direct, sincer și ambițios. Timp de aproape o oră, brăileanul cu 10 ani petrecuți în Italia a acordat „cel mai lung interviu” din viața lui, cum sincer a recunoscut, arătându-ne tuturor omul din spatele fotbalistului.

Daniel Bîrligea: „Mi-a plăcut din prima și am rămas. Așa a început fotbalul pentru mine”

Daniel, la ce vârstă ai avut prima minge de fotbal?

– Cred că pe la 7-8 ani, mi-a cumpărat-o mama. Nu pot spune că-mi plăcea fotbalul de mic, dar mă jucam la școală cu copiii și așa s-a legat. Eram la Constanța.

Cum ai ajuns la primul club, la Metalul Constanța?

– Practic, la ora de sport. Domnul Cosmin Constantin, care era și profesor de sport a contribuit decisiv. A văzut că am multă energie, a chemat-o pe mama la școală și a întrebat-o dacă vrea să mă lase la fotbal. De acolo a început totul. El era și antrenor la Metalul Constanța, m-a chemat la antrenamente, mi-a plăcut din prima și am rămas acolo.

Mai păstrezi legătura cu el?

– Cu siguranță. Când am fost la Euro în vară ne-am auzit de mai multe ori, iar recent, când am jucat cu CFR la Farul, ne-am văzut și am povestit.

Domnul Calu de la Brăila m-a ajutat foarte mult când eram copil și îi mulțumesc. Și când plecam iarna cu echipa în cantonament, și în mai multe alte privințe, știe el despre ce e vorba. Îi mulțumesc încă o dată!

„Tata nu a fost prezent în viața mea, dar e mândru de mine! Din fericire, mama a făcut totul”

Când ai plecat din țară în Italia, cu familia?

– În august 2012, când aveam 12 ani și patru luni. Am plecat de la Brăila, unde revenisem de la Constanța, pentru că situația financiară nu era cine știe ce. Mama deja muncea în Italia și avea o stabilitate. Eram cu mama și cu sora mea.

Mereu când ai vorbit de familie, ai spus „sora și mama mea”. Ce s-a întâmplat cu tatăl tău?

– Părinții mei s-au despărțit când aveam 8-9 ani. Cu el mai vorbeam o dată la câteva luni, dar nimic altceva. Momentan, pot spune că vorbim, dar el nu a fost prezent în viața mea. Acum e un pic mai bine, am avut o perioadă în care mă gândeam mult prea mult și eram puțin afectat. Mi-a trecut, sunt și eu bărbat, nu mă mai uit la ce a fost.

Când te-ai văzut ultima oară cu tatăl tău?

– Cu câteva zile înainte să semnez cu FCSB. Am fost la țară la bunica, în Insula Mare a Brăilei, acolo unde stă și el. Ne-am văzut, am vorbit și chiar mi-a zis că e mândru de mine, mândru de ce a făcut mama pentru mine și pentru sora mea. Cred că îi pare rău că nu a ajutat și el, dar din fericire mama a făcut totul pentru noi.

Daniel Bîrligea despre greutățile copilăriei: „Când am ajuns în Italia, stăteam toți înghesuiți în două camere la mătușa mea”

Unde în Italia ai mers cu mama și cu sora ta?

– Din Brăila ne-am dus la Palermo, în Sicilia. Acolo erau deja mătușa, sora mamei, și verișoarele mele. La început am stat cu ei în casă, eram mai înghesuiți, toți în două camere. Încet-încet, am reușit să ne luăm și noi un apartament mai micuț ca să stăm singuri. Am început școala, fotbalul, cu limba italiană m-am obișnuit repede… După șase luni înțelegeam tot și vorbeam suficient de bine. După doi ani, la școală, nimeni nu mai știa că sunt român. Eram deja italian…

Fotbalul italian?

– Am mers la Ribolla la 12 ani și jumătate. Era o școală de fotbal în asociație cu Barcelona! Nu știu cât de validă era această asociație, dar era o legătură. Antrenorii m-au ajutat foarte mult, toți m-au primit bine. Pe prietenul meu cel mai bun l-am cunoscut chiar în prima zi de fotbal la Ribolla!

Ce a urmat pentru tine după trei ani la Ribolla?

– În perioada asta am participat la selecții și pe la Inter, și pe la Fiorentina, și la Palermo. La Palermo am fost chiar de trei ori, dar nu doreau să dea bani pe mine. Și era vorba de vreo 10 mii de euro pentru Ribolla ca un respect că m-au crescut. O taxă de formare, cum se spune. Până la urmă, după 3 ani, Palermo avea nevoie de un atacant și au decis totuși să plătească. La Palermo am stat trei ani, un an la U17 și doi ani la Primavera, cu care am luat o Supercupă în 2018.

La Palermo l-ai cunoscut și pe George Pușcaș.

– Da, în ultimul an, înainte să dea faliment echipa, l-am întâlnit la antrenamente. Eram într-o pauză și practic l-am auzit cum îl certa pe un fizioterapeut. Atunci i-am spus în limba română „așa, așa, zi, zi!”, moment în care s-a întors spre mine. „Mamă, tu ești român!”.

„În 10 ani în Italia, am revenit o singură dată în România timp de o săptămână pentru acte”

După ce Palermo a dat faliment, ai ajuns în 2019 la Teramo…

– Managerul a trebuit să-mi caute o echipă, iar Teramo avea un proiect destul de bun, schimbaseră proprietarul. Teramo e un orășel din Abruzzo, lângă Pescara, unde m-am simțit bine.

La turneul final de tineret Italia 2019, România a ajuns în semifinale, o performanță importantă. Ai fost la meciuri să-i susții pe români?

– Nu am fost pe stadioane, dar am văzut toate meciurile. Îl susțineam pe Pușcaș pentru că era singurul pe care-l cunoșteam din acea echipă. Am făcut un rezultat important atunci.

Ce-ai simțit în 2022 când te-a căutat CFR Cluj?

– Sincer, nu urmăream deloc campionatul în România! Nu mai știam nimic. Când am plecat din România, am tăiat orice legătură cu România! În 10 ani de stat în Italia am revenit în țară o singură dată, ca să-mi fac buletinul, să rezolv cu actele, și nu cred că am stat mai mult de o săptămână.

„Unchiul meu mi-a spus că CFR a luat ultimele 4 titluri! Eu nu știam aproape nimic despre echipă!”

Și cum ai ajuns la CFR Cluj în 2022?

– Sincer, nu știam aproape nimic despre CFR. L-am sunat pe unchiul meu, care e microbist și știe multe. El mi-a vorbit binișor despre CFR… Mi-a spus că a luat ultimele 4 campionate în România! Eram bine în Italia, nu eram foarte convins să fac pasul la CFR Cluj, dar am zis că merge o schimbare după trei ani la Teramo. Schimbarea s-a dovedit ulterior inspirată.

Am citit că CFR a plătit 100.000 de euro pentru tine…

– Se spune că CFR a dat 100.000, dar nu a plătit nimic. A plătit zero. 😊 Dar au rămas 40 la sută din viitorul transfer. Ulterior CFR și Teramo au ajuns la un acord și italienii nu mai aveau nimic.

„Încă nu-mi vine să cred că Gigi Becali a dat atâția bani pe mine! Sunt un om normal!”

Acum Gigi Becali a plătit 2,2 milioane de euro ca să te transfere la FCSB. O sumă importantă…

– Este o sumă foarte mare și încă nu-mi vine să cred. I-am și zis managerului meu că nu pot crede că cineva a plătit atâția bani pentru mine… Nu-mi place să mă dau mare, să-mi dau aere, sunt o persoană normală, respect pe toată lumea! Faptul că domnul Gigi Becali a dat suma asta pe mine înseamnă foarte mult. Vreau să dovedesc că merit, că nu sunt bani aruncați.

Existau și alte echipe de afară care erau dispuse să dea suma asta pentru transferul tău, nu?

– E adevărat, au existat mai multe oferte de genul acesta în toată telenovela asta estivală cu mine, dar nu mai contează acum. Am ajuns la FCSB și mă bucur!

29 de goluri în 101 meciuri a marcat Bîrligea pentru CFR Cluj

„Am auzit că lui Dan Petrescu nu-i prea plac jucătorii tineri, dar cu mine a fost ceva diferit”

Ce-ai lăsat la Cluj? Prieteni, amintiri, regrete?

– A fost o parte plăcută din viața și din cariera mea. M-am simțit foarte bine, m-au respectat. Am lăsat acolo o echipă puternică. Ei îmi vor binele, eu le doresc bine.

Cine e cel mai bun prieten al tău la CFR?

– , care mi-a dat și un mesaj frumos după transferul la FCSB. Ne-am înțeles foarte bine din prima zi în care ne-am cunoscut, vorbim, ne sfătuim. L-am cunoscut la Cluj, deși avem amândoi trecut italian. De fapt, au fost mai mulți jucători la CFR care au jucat în Italia și vorbeam des italiană între noi.

Care a fost relația ta cu Dan Petrescu?

– Când am ajuns, am auzit și eu că lui Dan Petrescu nu-i prea plac jucătorii tineri. Cu mine a fost ceva diferit, nu m-am simțit niciodată exclus de el. Poate i-a plăcut de mine pentru că lupt după fiecare minge, că poate avea încredere în mine la fiecare meci. Am văzut la Dan Petrescu că se bazează mult pe jucătorii cu experiență, poate eu am fost excepția.

Ai simțit că CFR va renunța la tine când l-a adus pe Louis Munteanu?

– La început credeam că vor să mă țină. Mi-au propus și prelungirea contractului… Practic, le-am cerut eu…

Aveai un contract mic, de 6.000 de euro pe lună…

– Am avut oferte de afară, dar… Și eu îmi doream să plec pentru că nu poți lăsa un jucător de bază cu un asemenea contract…

Ți-au propus prelungirea și o mărire la 18.000 pe lună?

– Sunt mulți 18.000… După eliminarea din Conference League, lucrurile s-au schimbat. De fapt, fix în ziua când am jucat returul în Cipru, CFR a refuzat o ofertă din Portugalia (n.r. – Rio Ave). Nu știam nimic, am aflat peste două zile. A doua zi după returul cu Pafos, cei de la club m-au sunat să accept să plec în Rusia. Le spusesem de vreo 20 de ori cu două săptămâni înainte că nu vreau să merg în Rusia. Mi-au oferit bani mulți, dar nu am vrut. Pentru CFR era convenabil, pentru mine, nu. Eram și supărat, și nici nu vroiam să mă transfer în Rusia. E vorba de situația de instabilitate de acolo. Nu poți face performanță pe o bază instabilă.

Dan Petrescu este antrenorul cu care am lucrat cel mai mult și cu care chiar pot spune că m-am înțeles bine. Am avut multe de învățat de la el”

„Domnul Gigi m-a sunat, mi-a zis că m-a cumpărat și să vin să fac vizita medicală”

Rapid spune că a făcut ofertă pentru tine înaintea FCSB. A discutat cineva cu tine de la Rapid?

– Am discutat, da, dar chiar nu știu cine dintre Rapid și FCSB a făcut prima ofertă la CFR Cluj.

Cum ai aflat că te vrea FCSB?

– Eram la Brăila, am fost foarte fericit. Am auzit că se bat pe mine FCSB și Rapid. Mi-am sunat managerul să-l întreb care este situația, dar nici el nu știa nimic! Făcuseră doar patronii înțelegerea între ei, domnul Becali cu domnul Varga. Până la apelul domnului Gigi, eu nu știam nimic. Nici măcar din partea CFR-ului, dacă mă vânduseră la FCSB sau nu. Pe mine nu mă întrebase nimeni nimic!

Și apoi te-a sunat Gigi Becali…

–

Te-a întrebat dacă vrei să vii la FCSB?

– Nu, nu… Mi-a zis doar să vin a doua zi dimineața să fac vizita medicală! I-am zis „ok”, o să vorbesc cu managerul meu ca să pună la punct și detaliile contractuale.

1 titlu de campion al României are Daniel Bîrligea în palmares, obținut cu CFR în iunie 2022

Daniel Bîrligea a refuzat din start ofertele din Rusia: „Era vorba de un contract de 6-700.000 de euro anual”

Gigi Becali nu ți-a zis nimic de salariul tău la FCSB, de contract? Doar te-a chemat la vizita medicală?

– Mi-a vorbit de tot, de contract, de condiții.

Ai rămas surprins când a spus 25.000 de euro pe lună, de 4 ori mai mult ca la CFR?

– Nu, era cam aceeași sumă pe care mi-au propus-o toate echipele care m-au dorit vara asta. Doar în Rusia era mai mult decât dublu, undeva la 6-700.000 de euro pe an. Dar am refuzat din start Rusia, cum ți-am spus.

A fost un moment în seara dinainte de a fi prezentat la Palat în care Becali spunea că nu-i mai răspunzi la telefon și era sceptic cu realizarea transferului… Ce s-a întâmplat?

– Practic nu s-a întâmplat nimic de rău. Mă săturasem că nu se rezolvase nimic, că încă nu-mi ajunsese contractul și era deja 11 noaptea. I-am zis managerului meu să rezolve el pentru că eu mai stau puțin cu familia dacă tot trebuie să plec. Eram cu toți acolo, bunicii, unchii, mătușile. S-a rezolvat undeva pe la ora 3 dimineața, din ce mi-a spus.

Ce spuneau cei din familie în orele acelea?

– Erau fericiți. Ambii mei unchi sunt suporteri ai FCSB-ului, deci îți dai seama ce era la noi acasă!

Când ai ales FCSB, a contat pentru tine faptul că fanii Rapidului te-au înjurat la ultimul meci pe Giulești?

– Când ești adversar, se mai întâmplă. Și noi, jucătorii, în timpul meciului ne înjurăm, ne batem, iar la final ne strângem mâinile și ne luăm în brațe. Cred că supărarea fanilor rapidiști pe mine se termina la primul gol pe care-l marcam dacă semnam cu Rapid.

Ce ai simțit când ai dat 3 goluri Rapidului pe Giulești în primăvară?

– Unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Eram bucuros în primul rând pentru echipă. A fost primul meci după ce am ieșit din Cupă cu Corvinul și a plecat Adrian Mutu. Un nou punct de plecare. Eram în mijlocul străzii, eram pierduți practic, nu știam încotro să o luăm. Rămăsese Ovidiu Hoban pe bancă, era jumi-juma, o situație dificilă.

„Am avut primul tricou cu domnul Mutu și a fost o mândrie ca să-l am antrenor”

Ți-a părut rău că a plecat Mutu de la CFR?

– Eu m-am înțeles bine cu el, chiar eram un fan de-al când eram mic. Am avut primul tricou cu el și a fost o mândrie ca să-l am antrenor. Când se întâmplă să nu fie rezultate, trebuie să se schimbe ceva, cineva să ia responsabilitățile. Nu puteau pleca 24 de jucători, chiar dacă noi am jucat. Ceva trebuia să se schimbe.

Ca să revenim la FCSB. Te-a convins Gigi Becali și cu prezența în grupele Europa League?

– Cu siguranță că sunt foarte importante aceste meciuri și pentru mine, și pentru viitorul echipei.

Cum te-ai simțit în timpul prezentării de la Palat?

– Nu mi s-a mai întâmplat niciodată în viață. Eram foarte emoționat, nu cred că se vedea că tremuram, dar tremuram! Chiar când am ajuns acolo și am văzut 40 de camere de televiziune și atâția oameni, m-a luat tremuratul! Dar apoi au fost zâmbete, discuții și m-am mai calmat.

Așa e la FCSB…

– Da. Te simți important când vezi atâta atenție. O nebunie!

„Nu trebuie să asculți știrile, ci să joci fotbal cât de bine poți”

Te copleșește modul de a fi al lui Gigi Becali?

– Până la urmă, gândul meu este că domnul pune banii și are dreptul să spună și să facă ce vrea. E clubul lui și are dreptate în ceea ce-și propune. Tu, ca fotbalist, trebuie să te gândești doar la fotbal și să încerci să faci de fiecare dată cât mai bine. Să dai totul pentru a fi mulțumit domnul Becali. Nu trebuie să asculți știrile, ci să joci fotbal cât de bine poți. Bineînțeles că sunt și momente când nu-ți iese ce vrei, dar când cobori în teren trebuie să dai sută la sută. Asta e ideea.

Te-ai gândit și la presiunea de la FCSB înainte să semnezi?

– Să zicem că da, dar nu ca o presiune. Până la urmă joci fotbal, faci ceea ce-ți place și iubești.

– Eu pur și simplu nu mă simt altfel decât un om normal. Sunt o persoană normală și am ajuns la nivelul ăsta, să joc la o echipă mare. Vreau să demonstrez ceea ce s-a investit în mine. Nu e mare presiune, e doar plăcere de a arăta și de a demonstra.

Spune că e pregătit să fie schimbat de Gigi Becali la pauză!

Ai venit pregătit să fii schimbat la pauză de Gigi Becali dacă nu dai gol în prima repriză?

– Sunt și astfel de aspecte. Dacă ai ocazii și ratezi, îți dai și tu seama că poate nu e ziua ta. Și atunci trebuie să intre unul mai bun în locul meu la pauză și să rezolve meciul pentru echipă. Eu mă gândesc prima oară să câștige echipa. Apoi dacă reușesc eu să o ajut să facă lucrul ăsta, cu atât mai bine. Când câștigă echipa, câștigăm toți, de la patron la fizioterapeut.

Care a fost primul impact cu baza de la Berceni, cu ce e aici?

– Ai tot ceea ce îți trebuie ca să faci fotbal și să fii profesionist. Vii dimineața, stai până când vrei și muncești pentru a te dezvolta și fizic, și mental, tot. Îmi place că ieși din sală și mergi pe teren, de pe teren mergi la refacere. E un ciclu complet.

În ce campionat vrei să joci după ce pleci de la FCSB?

– Nu sunt pretențios. Mă uit doar la meciuri importante, la derby-uri. În Italia mă uitam mult la Juventus, pentru că era Cristiano Ronaldo care este idolul meu. M-am dus cu inima pe unde a jucat el, la Real Madrid, la Manchester United. Dar nu am vreo echipă favorită.

Care sunt calitățile tale forte și la ce crezi că mai ai de muncit?

– Am forță explozivă și nu renunț niciodată. Ceea ce nu-mi place la mine și voi încerca să îmbunătățesc este să fiu mai concret la finalizare. Să încerc să dau gol dintr-o ocazie, nu din 3-4, sau măcar să dau pasă de gol la un coleg. Un atacant trăiește din cifre.

Ce nu știu fanii despre Daniel Bîrligea?

– Sunt un tip umil și o persoană foarte simplă. Fanii nu trebuie să se simtă cu mine în dificultate pentru a mă opri pe stradă ca să fac o poză cu ei sau ce doresc. Nu am cum să-i refuz, nu sunt un tip cu nasul pe sus, sunt unul de-al lor.

2 milioane de euro este cota actuală a brăileanului de 24 de ani

Varga vs Gigi Becali: „Nu m-a sunat niciodată” / „Îmi place că e decis”

Te-ai uitat pe YouTube să vezi faze cu golurile lui?

– Nu m-am uitat foarte mult! Mă simt Eu și vreau să fiu Eu, nu unul sau altul. Nu vreau să mă compar cu nimeni, nici din trecut, nici din prezent. Eu sunt Daniel Bîrligea și vreau să fiu Daniel Bîrligea. Nu vreau să fac competiție cu nimeni, ci doar cu mine.

Vezi diferențe între Neluțu Varga și Gigi Becali?

– Nu mă pun eu să fac comparații între domni. Cu domnul Varga am vorbit doar în prezența altor oameni când mai venea pe la noi. Nu m-a sunat niciodată direct până acum când au fost ofertele din Rusia și de la FCSB. La domnul Gigi Becali mi-a plăcut cum m-a abordat, că m-a sunat și cum s-a comportat față de mine. Îmi place că e decis și mereu optimist. Încă nu îl cunosc foarte bine, dar o să am ocazia să o fac în viitor.

Circulă tot cu un Audi cumpărat când juca în Italia la Teramo!

Ești pasionat de mașini, nu?

– Da, dar nu e o pasiune foarte dezvoltată. Conduc un Audi pe care l-am cumpărat de când eram la Teramo, în Italia.

Nu ai schimbat mașina de când ai venit în țară în 2022?

– Nu-mi place să schimb mașina pentru că merg pe ideea că, dacă mașina e bună, pentru mine e suficient. Dacă te simți bine în ea, orice mașină te duce până la destinație.

Te gândești să-ți cumperi vreun bolid anume în viitor?

– Momentan sunt foarte liniștit cu mașinuța mea. Poate când o să am o familie, o să mă gândesc și la asta.

Ai în cap când vei avea o familie?

– Las lucrurile să meargă natural. Nici prea tânăr, nici prea bătrân. În jur de 28-30 de ani, cred că e momentul potrivit.

Tatuaj după poza cu mama sa când îl alăpta!

Cum te-ai decis să-ți faci atâtea tatuaje?

– Fiecare tatuaj reprezintă câte ceva, fiecare scris și liniuță au o semnificație pentru mine. Cred că o să mai vină și altele, pentru că îmi plac.

Când ți-ai făcut primul tatuaj?

– Pe la 19 ani, când eram la Teramo. Primul a fost cu sora mea, apoi cel cu mama. Cele două tatuaje sunt cele mai importante pentru mine, sunt ființele pe care le iubesc cel mai mult. Tatuajul cu mama este făcut după o poză când eram micuț și mă alăpta. Sunt tatuaje de suflet. Apoi mai este și un mesaj important pentru familie, dar și altele.

„Ziua victoriei cu Ucraina e cea mai frumoasă din viața mea!”

Cum ai trăit turneul final din Germania, deși nu ai jucat niciun minut?

– Am fost mândru că am ajuns acolo, că am prins lotul de Euro. Nu eram sigur că merg în Germania, dar am sperat până în ultimul moment că voi reuși. Mi-am dat toată silința în sezonul trecut să reușesc și am reușit. Din păcate nu am jucat deloc, dar nu este un regret. Pentru mine e mai importantă echipa, chiar dacă e vorba despre echipa națională sau despre echipa de club.

Cum a fost noaptea de după victoria cu Ucraina?

– A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Este o amintire dragă pe care o voi povesti mereu.

Un cuvânt de la Daniel Bîrligea despre…

Edi Iordănescu: „Ambițios”

„Ambițios” Dan Petrescu: „Luptător”

„Luptător” Mircea Lucescu: „Legendă”

„Legendă” Neluțu Varga: „Nu știu… Puternic”

„Nu știu… Puternic” Gigi Becali: „Nu-l cunosc încă bine, dar este un om care a făcut foarte multe sacrificii. Inimă foarte mare, bun la suflet, iar asta cu siguranță știu, am simțit”

Mesaj-promisiune pentru fanii FCSB: „Vom lupta”

„Le promit fanilor că vom lupta la fiecare meci pentru fiecare punct și pentru fiecare obiectiv al clubului. Fanii sunt foarte importanți pentru noi, ne ajută și ne dau mereu o mână de ajutor în plus. Am văzut ce pot face fanii FCSB. Am jucat pe Arenă cu stadionul sold-out în FCSB – CFR Cluj, acum câteva luni, când fanii au sărbătorit titlul. M-am gândit și la ce am simțit atunci ca jucător când am ales să vin la FCSB. Sunt foarte mândru că sunt aici! Fanii FCSB-ului sunt foarte frumoși când sunt împreună. Cred și avem potențialul să luăm încă un titlu. Fiecare tricou va transpira în fiecare meci pentru a îndeplini obiectivele”.

Daniel Bîrligea – carte de vizită

Data nașterii: 19 aprilie 2000, Brăila

19 aprilie 2000, Brăila CV: Palermo U17 (2017 – 2019), Teramo (2019 – 2022), CFR Cluj (2022 – 2024), FCSB (2024 –

Palermo U17 (2017 – 2019), Teramo (2019 – 2022), CFR Cluj (2022 – 2024), FCSB (2024 – 2 meciuri / 0 goluri are pentru naționala României: a debutat titular (59 de minute) în România – Andorra 4-0, 15.10.2023