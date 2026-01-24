Daniel Bîrligea, ironizat de Meme Stoica după declarațiile de la Zagreb. ”El uită repede. Poate nu mai făcea faultul ăla de galben spre roșu”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Extrem de dezamăgit de prestația avută de ”roș-albaștri”, Meme Stoica l-a ironizat pe Daniel Bîrligea la FANATIK SUPERLIGA. Care a fost motivul pentru care jucătorul a fost luat în colimator.

Cum l-a ironizat Meme Stoica pe Daniel Bîrligea

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB s-a arătat mirat de faptul că Bîrligea a zis la finalul meciului pierdut cu Dinamo Zagreb că nu știa de faptul că dacă va lua cartonaș galben va fi suspendat în ultima etapă cu Fenerbahce.

”Bîrligea trebuie să fie mai senin puțin, își pune o prea mare presiune și e mult prea nervos. Chiar nu are motive pentru că acum e bine, a făcut pregătirea cu echipa, a scăpat de accidentarea aia care îl chinuia. Să fie mai senin, pentru că nu e niciun capăt de țară chiar dacă ieșim din Europa. Avem alte obiective.

Trebuia să știe că dacă ia galben nu poate să joace cu Fenerbahce, dar el uită ușor. Probabil că nu mai făcea faultul ăla între galben și roșu dacă știa. Eu din câte știu Marius Ianuli îi anunță. (n.r. – Acest galben luat de Bîrligea intră în categoria amenzilor?) Nu, este doar un fault”, a declarat Stoica, la .

Chiar și fără Bîrligea, speranța moare ultima

Oficialul campioanei României consideră că FCSB are șanse foarte mici să se mai califice în play-off-ul optimilor de Europa League, dar a anunțat că atâta timp cât mai sunt posibilități teoretice speră la o minune.

”Nici nu contează asta, contează că pentru noi, din nefericire, meciul cu Fenerbahce este unul de palmares, pentru că șansele să mergi mai departe cu 9 puncte sunt minime. Doar să se întâmple invers decât s-a întâmplat la Craiova. La Craiova toate s-au întâmplat împotriva lor și au pierdut calificarea, acum la noi să fie invers.

Doar că îmi e greu să cred, însă în fotbal s-au văzut multe. Până la urmă, fără Daniel Bîrligea am reușit să batem 4-3 Feyenoord și să aducem o bucurie celor care au fost la stadion, pentru că meciul ăla este unul irepetabil”, a spus Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

De unde provine starea de nervozitate a lui Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost nervos pe toată durata partidei cu Dinamo Zagreb și a fost vizibil nemulțumit în momentul în care a fost schimbat cu Denis Alibec. În direct la FANATIK SUPERLIGA, .

”Cred că imaginile de aseară spun multe. E recomandat să se potolească cât mai repede, astfel de ieșiri nu îi fac bine. Ca să îi iau puțin apărare, eu nu am înțeles schimbarea sa din acel moment. Față de meciurile trecute, Bîrligea a jucat bine. A dat și un gol extraordinar, o execuție frumoasă după un dribling reușit.

Într-adevăr, se vede că e neliniștit. Nu știm ce s-a întâmplat în perioada de pauză. Aici putem da cu presupusul. Poate a avut o ocazie de a se transfera în străinătate și nu a fost lăsat, sau poate FCSB nu s-a înțeles cu clubul respectiv, iar de aici să plece supărarea lui. În altă situație nu aș înțelege, joacă la o echipă puternică, joacă în Europa League”, a afirmat Mutu.