Daniel Bîrligea l-a enervat pe Ionel Ganea, după ultimul gest la adresa suporterilor lui Dinamo: ”Dacă ești un om inteligent, nu faci asta!”

Daniel Bîrligea , iar apoi și-a pus la gură o bandă adezivă ajunsă din tribună pe teren, iar bucuria sa l-a enervat pe Ionel Ganea.

Ionel Ganea, enervat de gestul făcut de Daniel Bîrligea

Fostul internațional i-a transmis atacantului ”roș-albaștrilor” că ar trebui să aibă mai mult respect și consideră că nu este un lucru benefic să intri într-un conflict cu suporterii formațiilor adverse.

”Nu știu dacă trebuie să intre în conflict cu galeria, pentru că în meciul următor poate să fie invers. Nu te poți pune cu suporterii, pentru că pe ei nu-i schimbă nimeni. Dacă ești un om inteligent, nu trebuie să te cobori să faci astfel de gesturi.

E ok să te bucuri, dar nu cred că poți să interzici cuiva să nu urle. Mi se par niște gesturi care nu cred că-și au rostul. Crezi că eu n-am fost înjurat de suporteri? Dar făceam în așa fel încât să joc bine, să dau goluri și să mă aplaude lumea.

Și aseară m-am întâlnit cu o grămadă de suporteri steliști, care voiau să facă poze cu mine. Puteam să le zic că nu fac poze cu ei? Nu te poți pune cu suporterii”, a declarat Ganea, pentru .

Bîrligea, așteaptă cu nerăbdare câștigarea titlului

La finalul victoriei cu Dinamo, Daniel Bîrligea a fost și a precizat că abia așteaptă ziua în care va putea sărbători matematic câștigarea titlului cu FCSB.

”Am avut o primă repriză prea perfectă. Am jucat prea bine. Ne-a ieșit totul și ne-am relaxat. Ei au încercat să revină mai puternici. S-a văzut că noi am coborât și ei au urcat, dar am menținut totuși un nivel bun.

Sunt fericit că îmi ies golurile. Că echipa câștigă în primul rând și suntem tot mai aproape să aducem trofeul. Mai e un pic până să fim campioni. Acest sentiment rămâne în istoria personală și a fotbalului. E un sentiment foarte frumos”, a spus atacantul.