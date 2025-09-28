Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan FCSB. Surpriză emoționantă, direct de pe teren după victoria cu Go Ahead Eagles. Video

Daniel Bîrligea (25 de ani) a făcut o surpriză uriașă unui puști de doar 7 ani. Atacantul FCSB-ului i-a urat „La mulți ani” imediat după finalul

Daniel Bîrligea, surpriză colosală pentru un băiețel de numai 7 ani. Puștiul a izbucnit în lacrimi

„Antonio Stelistul”, așa cum este cunoscut pe TikTok, este unul dintre cei mai celebri fani ai campioanei României. Puștiul, care joi, 25 septembrie, a împlinit 7 ani, e nelipsit de la meciurile celor de la FCSB, pe care îi încurajează din Peluza Nord.

Antonio, care îl are idol pe Daniel Bîrligea, și-a serbat ziua de naștere chiar în ziua în care FCSB a debutat cu dreptul în grupa XXL de Europa League. La finalul meciului cu Go Ahead Eagles, atacantul brăilean i-a urat „La mulți ani” puștiului direct de pe gazonul arenei „De Adelaarshorst”.

„Bună, Antonio! Îți urez la mulți ani, sănătate și fericire. Să ai o zi minunată alături de cei dragi și să fii mereu cel mai fericit copil, așa cum ești. Și să ți se îndeplinească tot ce îți dorești.

Și să crezi mereu în tine. Știu că vrei să ajungi fotbalist, dar trebuie să crești. O să ai posibilitatea să înveți multe. Văd că nu te lași niciodată bătut, chiar și când ne susții pe noi și îți mulțumim pentru tot.

Ești un copilaș incredibil! Îți mulțumim că ești mereu aproape de noi. Chiar dacă nu vii în deplasări pentru că ești micuț, dar îți mulțumim pentru aceste 3 puncte. Ți le datorăm.

Vreau să îți urez încă o dată la mulți ani, să fii fericit și te pup! Ne vedem zilele astea! Pa, pa!”, a fost mesajul transmis de Daniel Bîrligea.

Antonio a rămas fără cuvinte după ce a văzut surpriza lui Bîrligea și a izbucnit în lacrimi. Tânărul suporter al campioanei României n-a mai putut să îi confirme mamei sale decât că plânge de fericire.

Bîrligea își poate pierde locul de titular la FCSB

Daniel Bîrligea a jucat doar 45 de minute, în repriza a doua, împotriva lui Go Ahead Eagles. Atacantul venit de la CFR Cluj nu a avut nicio realizare și l-a dezamăgit pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a transmis că

„E posibil ca Alibec să fie mai bun decât Bîrligea, să vedem . Thiam, la fel, la ce văd… Nu mai, Thiam nu va mai fi decât în stânga. (Bîrligea) Nu va mai fi niciodată în viața lui (n.r. în dreapta). Ăștia sunt, Alibec și Bîrligea, doi pe post”, a spus Becali la