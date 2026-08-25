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Daniel Bîrligea, la Frosinone?! „Americanul negociază direct cu FCSB!”. Ce salariu-record îi pregătesc italienii golgheterului. Exclusiv

Daniel Bîrligea poate fi subiectul unui transfer spectaculos în Serie A, cu câteva zile înainte de terminarea perioadei de mercato în fotbalul din Vest. Frosinone negociază cu FCSB pentru titularul naționalei României.
Cristi Coste
25.08.2026 | 18:00
Daniel Birligea la Frosinone Americanul negociaza direct cu FCSB Ce salariurecord ii pregatesc italienii golgheterului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dacă FCSB și Frosinone se înțeleg la suma de transfer, Daniel Bîrligea va avea cel mai mare salariu din carieră. Colaj FANATIK
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FCSB ar putea rămâne fără principala gură de tun pe finalul campaniei de transferuri. Daniel Bîrligea, 26 de ani, este dorit în Serie A de nou-promovata Frosinone, informație ce „a transpirat” în presă grație jurnalistului italian Orazio Accomando.

Daniel Bîrligea, la Frosinone?! „Americanul negociază direct cu FCSB”. Toate detaliile transferului

Anunțul venit din Italia a fost confirmat și de patronul FCSB, Gigi Becali. Acesta a declarat că sunt negocieri pentru transferul lui Daniel Bîrligea. FANATIK vine cu noi informații din Peninsulă, acolo unde deja se vorbește intens despre mutarea titularului naționalei României la nou-promovata în Serie A.

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Americanii negociază direct cu FCSB pentru transferul lui Bîrligea. Dar sunt anumite condiții pentru realizarea acestei mutări, care, per total, ar însemna o sumă de 5 milioane de euro pentru FCSB”. Așa sună noutățile dinspre Frosinone.

Gigi Becali spunea că ar fi de acord și cu o sumă de 5 milioane de euro pentru atacant, deși și-ar dori măcar 6. Chiar și așa, Becali îl va da probabil. Frosinone dorește să-l împrumute pe Daniel Bîrligea pentru un sezon, să achite pentru împrumut 1,5 milioane de euro, și să existe încă o clauză obligatorie de 3,5 milioane de euro.

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Despre ce este vorba? Dacă Frosinone va reuși să se mențină în Serie A în acest sezon, clauza de 3,5 milioane de euro va fi achitată obligatoriu către FCSB și Bîrligea va deveni jucătorul definitiv al italienilor. Dacă Frosinone retrogradează vara viitoare, Bîrligea revine la FCSB și Gigi Becali se va alege doar cu cei 1,5 milioane de euro pentru împrumut.

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Eu am prelungit cu Bîrligea încă un an. Eu iau 1,5 milioane de euro pe un an și după vine înapoi. E un fel de împrumut. Meme se ocupă” – Gigi Becali

Daniel Bîrligea ar putea avea la Frosinone un salariu lunar de 62.500 de euro, adică 750.000 de euro până vara viitoare!

Un aspect deosebit de interesant este ce salariu îi pregătesc italienii atacantului român. Din informațiile FANATIK, ar fi vorba despre 750.000 de euro pe sezon, adică 62.500 de euro lunar. E foarte important că jucătorul este la primul transfer în Italia, venind de „afară”, ceea ce înseamnă, conform legilor italiene, că taxele sunt mai mici cu 20 la sută.

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La FCSB Daniel Bîrligea are un contract de 25.000 de euro lunar, la fel ca fostul căpitan al echipei, Darius Olaru, care a plecat vara asta la Union St. Gilloise. Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB până pe 30 iunie 2029.

Pe adresa sa au existat două oferte în această perioadă. Una din prima ligă turcă și aceasta din Serie A, de la Frosinone. Acum contează doar negocierile dintre Gigi Becali și partea americană, reprezentată de fondul de investiții Clara Vista. Americanii, care mai dețin și Ipswich în Premier League, au cumpărat în iunie 2026, 80 la sută din acțiunile de la Frosinone de la Maurizio Sterpi, fostul patron.

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  • 4,5 milioane de euro este cota actuală a lui Daniel Bîrligea, care în vara lui 2025 valora cu 500.000 de euro mai mult
  • 2,5 milioane de euro i-a achitat Gigi Becali lui Neluțu Varga în toamna lui 2024 pentru transferul la FCSB al atacantului născut la Brăila
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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