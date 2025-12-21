Sport

Daniel Bîrligea, luat la rost de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1: „Ai pierdut toate mingile! Pentru ce ești supărat?”

Gigi Becali a fost în al 9-lea cer după FCSB - Rapid 2-1. Deși echipa a încheiat anul cu o victorie în derby, Daniel Bîrligea nu a scăpat de criticile patronului
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 22:36
Daniel Birligea luat la rost de Gigi Becali dupa FCSB Rapid 21 Ai pierdut toate mingile Pentru ce esti suparat
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea, luat la rost de Gigi Becali după FCSB - Rapid 2-1: „Ai pierdut toate mingile! Pentru ce ești supărat?” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a obținut prima victorie în fața Rapidului pe teren propriu după trei ani de secetă. Gigi Becali și-a lăudat fotbaliștii pentru acest succes, cu excepția lui Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea, criticat de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1

Daniel Bîrligea a revenit după o accidentare care l-a ținut o lună departe de gazon. Deși și-a dorit foarte mult să joace în derby-ul cu Rapid, atacantul FCSB a avut o evoluție modestă. Supărat că a fost schimbat în repriza a doua, la scorul de 1-0, Daniel Bîrligea a fost certat de patronul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Ăsta e jocul care mie îmi place: posesie, încredere, mișcare pe teren. Mingea e la mine. Asta înseamnă joc cu jucători valoroși, pasăm din prima. Astea înseamnă încredere. Au avut ei vreo ocazie în prima repriză? Cum să te bată o echipă când tu ai 1-0, mai ai una singur cu portarul și mai ai și al doilea gol”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Daniel Bîrligea era „nașul” Rapidului

Înaintea meciului din etapa cu numărul 21, Rapid era victima preferată a lui Bîrligea. Atacantul venit de la CFR Cluj avea 3 dueluri și 3 goluri în confrutările cu giuleștenii. Acum, fotbalistul brăilean nu a reușit decât un assist la golul de 1-0 al lui Olaru.

ADVERTISEMENT
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Digi24.ro
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan

„Mi-a plăcut Tănase, dar nu pot să spun un jucător când toată echipa luptă. Nu mai poți spune un singur jucător. Dacă toată echipa a luptat, a câștigat și a avut 2-0. Golul lui Olaru e gol de mare atacant. Aaa, mi-a displăcut Bîrligea. Singur cu portarul ratezi, ai pierdut toate mingile. Bă, pentru ce ești tu supărat? E problema lor dacă scapă cuvinte urâte. Amenzi și cu asta basta!

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

S-a bătut toată săptămâna să joace, a dat și pasul de gol, a scăpat. El nu știe că schimbarea care s-a făcut a fost programată. A fost de dinainte programat să se ducă Olaru în stângă, să intre Stoian și cu Edjouma.

A fost programată de 5 zile. De unde să știe Bîrligea ce programăm noi? Era programat să iasă la pauză, el a jucat 60 și ceva de minute. A dat pasul de gol, bravo lui. Nu primește amendă, primește o primă (n.r. râde)”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
2,15 este cota Betano pentru „2 solist” la FC Argeș - FCSB
De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu...
Fanatik
De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua! Peste 5.000.000 de dolari pe minut a încasat influencerul
Răzvan Lucescu, victorie uriașă în fața lui Rafa Benitez! Ce a declarat antrenorul...
Fanatik
Răzvan Lucescu, victorie uriașă în fața lui Rafa Benitez! Ce a declarat antrenorul român după PAOK – Panathinaikos 2-0. Update
FCSB – Rapid 2-1, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Victorie uriașă...
Fanatik
FCSB – Rapid 2-1, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Victorie uriașă pentru gruparea „roș-albastră”! Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!