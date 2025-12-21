Daniel Bîrligea, luat la rost de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1: „Ai pierdut toate mingile! Pentru ce ești supărat?”

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut prima victorie în fața Rapidului pe teren propriu după trei ani de secetă. Gigi Becali și-a lăudat fotbaliștii pentru acest succes, cu excepția lui Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea, criticat de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1

Daniel Bîrligea a revenit după o accidentare care l-a ținut o lună departe de gazon. Deși atacantul FCSB a avut o evoluție modestă. , la scorul de 1-0, Daniel Bîrligea a fost certat de patronul Gigi Becali.

„Ăsta e jocul care mie îmi place: posesie, încredere, mișcare pe teren. Mingea e la mine. Asta înseamnă joc cu jucători valoroși, pasăm din prima. Astea înseamnă încredere. Au avut ei vreo ocazie în prima repriză? Cum să te bată o echipă când tu ai 1-0, mai ai una singur cu portarul și mai ai și al doilea gol”, a declarat Gigi Becali la

Daniel Bîrligea era „nașul” Rapidului

Înaintea meciului din etapa cu numărul 21, Atacantul venit de la CFR Cluj avea 3 dueluri și 3 goluri în confrutările cu giuleștenii. Acum, fotbalistul brăilean nu a reușit decât un assist la golul de 1-0 al lui Olaru.

„Mi-a plăcut Tănase, dar nu pot să spun un jucător când toată echipa luptă. Nu mai poți spune un singur jucător. Dacă toată echipa a luptat, a câștigat și a avut 2-0. Golul lui Olaru e gol de mare atacant. Aaa, mi-a displăcut Bîrligea. Singur cu portarul ratezi, ai pierdut toate mingile. Bă, pentru ce ești tu supărat? E problema lor dacă scapă cuvinte urâte. Amenzi și cu asta basta!

S-a bătut toată săptămâna să joace, a dat și pasul de gol, a scăpat. El nu știe că schimbarea care s-a făcut a fost programată. A fost de dinainte programat să se ducă Olaru în stângă, să intre Stoian și cu Edjouma.

A fost programată de 5 zile. De unde să știe Bîrligea ce programăm noi? Era programat să iasă la pauză, el a jucat 60 și ceva de minute. A dat pasul de gol, bravo lui. Nu primește amendă, primește o primă (n.r. râde)”, a mai spus Gigi Becali.