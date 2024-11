Daniel Bîrligea, mai fericit ca niciodată după primul său gol la echipa națională. „Am simțit că pot dovedi că merit să fiu aici”. Cui i-a dedicat reușita

România a câștigat și ultimul meci din grupa de Nations League, iar naționala și-a asigurat promovarea în Divizia B. Scorul final din meciul de pe Arena Națională, împotriva reprezentativei Ciprului, a fost 4-1.

România – Kosovo 4-1, în ultimul meci din Nations League

„Tricolorii” au jucat bine în fața ciprioților, însă au existat și probleme. Minute bune din partea secundă, oaspeții au controlat jocul, dar, până la urmă, băieții lui Mircea Lucescu și-au adjudecat victoria și locul 1 în grupă.

Răzvan Marin a înscris o „dublă” de senzație, iar Florinel Coman a stabilit scorul final.

Daniel Bîrligea: „Asta a fost continuarea visului pe care îl am de când sunt mic”

Daniel Bîrligea a demonstrat că merită să îmbrace tricoul echipei naționale. Atacantul de la FCSB trece printr-o formă foarte bună în acest sezon și a ieșit la rampă și în duelul cu Kosovo. El putea să facă „dublă” în repriza a doua, însă lovitura sa de cap a trecut peste poartă.

„Asta a fost continuarea visului pe care îl am de când sunt mic. Cred că oricine și-ar dori să ajungă la națională. Am simțit că pot dovedi că merit să fiu aici. A fost o pasă perfectă de la Vali (n.r. Valentin Mihăilă), m-a pus față în față cu portarul.

Am apucat să văd poarta și am dat. Golul îl dedic celor trei femei din viața mea: mama, sora și bunica. Ne-am realizat obiectivul. Suntem foarte bucuroși pentru asta, suntem în grafic.

Am vrut să înscriem primii. Au jucat și ei bine. Au băgat o viteză mai mare, au intrat cu curaj, dar am demonstrat că suntem superiori. Mister are încredere în mine, mi-a zis să fiu eu pe teren și să dau totul. Cu toții ne dorim să intrăm și să jucăm, dar suntem 30 de jucători. Important e să dovedim. Minutele vor veni”, a explicat Daniel Bîrligea.

Ce spune Daniel Bîrligea despre incidentele de la România – Kosovo

Pe final, atacantul de la FCSB a ținut să le mulțumească fanilor pentru sprijinul acordat. Daniel Bîrligea a vorbit și despre partida de săptămâna trecută cu Kosovo și despre

„E foarte frumos. Atmosfera a fost superbă. Le mulțumim fanilor. Suntem bucuroși că îi facem fericiți. Cu siguranță am dovedit că pot fi aici. Eu voi continua să dau maximul la echipa de club.

Așteptăm decizia. Suntem pe primul loc. Nu ne interesează. Nu am greșit cu nimic. Dacă asta au ales ei să facă… Nu cred că a fost o întâmplare”, a mai spus Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea, declarații după primul gol la naționala României la meciul cu Cipru