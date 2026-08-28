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Daniel Bîrligea, mesaj din suflet pentru suporteri la despărțirea de FCSB: „Plec mai bogat!”

Atacantul român a fost prezentat oficial la Frosinone, în Serie A, însă nu a uitat să își ia adio de la suporterii FCSB-ului printr-un mesaj deosebit. Ce a postat atacantul pe contul personal.
Mihai Dragomir
28.08.2026 | 12:08
Daniel Birligea mesaj din suflet pentru suporteri la despartirea de FCSB Plec mai bogat
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Ce mesaj a avut Daniel Bîrligea pentru suporterii FCSB-ului după transferul în Serie A. Foto: Sport Pictures.
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Daniel Bîrligea, 26 de ani, a fost prezentat în Serie A, la nou-promovata Frosinone. Atacantul român de 26 de ani începe astfel un nou capitol din cariera sa, dar nu a uitat să își ia rămas bun de la suporterii FCSB-ului. Ce mesaj a postat pe contul său personal.

Mesajul lui Daniel Bîrligea pentru suporterii FCSB-ului

Deși îi scandalizase pe suporteri după gestul în urma eșecului de acasă cu FK Auda, Daniel Bîrligea s-a împăcat repede cu aceștia după golurile marcate la începutul acestui sezon. Atacantul a plecat acum la Frosinone, pentru 1,5 milioane de euro, și mai poate aduce formației bucureștene încă 3,5 milioane de euro dacă italienii rămân în Serie A la final de stagiune. El a ținut să posteze pe contul personal un mesaj din suflet pentru fanii „roș-albaștrilor”.

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„După doi ani, a venit momentul să spun «la revedere». Plec cu inima plină de recunoștință pentru tot ce am trăit aici. Am avut parte de momente magice alături de colegi, de oamenii din club și, mai ales, de voi, suporterii. Împreună am câștigat titlul, am luptat pentru fiecare meci și am trăit emoții pe care le voi purta mereu cu mine. Și serile magice de Europa vor rămâne mereu o poveste frumoasă!

Vă mulțumesc pentru fiecare încurajare, pentru fiecare cântec și pentru felul în care m-ați făcut să simt că fac parte din această familie. Plec mai bogat ca om și ca fotbalist și las în urmă amintiri pe care timpul nu le va șterge. Veți rămâne o parte importantă din povestea mea. Vă mulțumesc pentru tot și ne vom revedea!”, a scris Daniel Bîrligea, pe Instagram.

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O postare distribuită de Daniel Bîrligea (@daniel.birli)

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea înaintea meciului Fiorentina – Frosinone. Anunțul italienilor

Daniel Bîrligea are deja meciuri în picioare în actuala stagiune, însă tot va trebui să se adapteze la noua echipă. Serie A este în plină desfășurare, iar Frosinone îl ia deja în calcul pentru partida următoare. Mai exact, italienii de la Viola News au anunțat echipele probabile din meciul Fiorentina – Frosinone, iar atacantul român figurează ca rezervă. Titular în centrul atactului este Antonio Raimondo, unul dintre cei mai promițători atacanți italieni ai momentului și împrumutat din 2025 de la Bologna.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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