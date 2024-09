Daniel Bîrligea, mesaj emoționant după ce a marcat în FCSB – RFS 4-1: „Am pășit pe gazon să le fac fericite”

Daniel Bîrligea (24 de ani) câștigat de campioana României cu 4-1. a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru, iar la final de meci a avut o dedicație emoționantă.

Daniel Bîrligea, mesaj emoționant după ce a marcat în FCSB – RFS 4-1: „Sunt aici să demonstrez că merit să fiu aici”

Daniel Bîrligea avut nevoie de mai puțin de 90 de minute pentru a marca primul său gol la FCSB. După ce a fost scos la pauza meciului cu Petrolul, atacantul brăilean a dat lovitura în primul act al duelului cu RFS. În minutul 8, Bîrligea a deschis scorul cu campioana Letonei.

„E o fericire imensă să dau pentru aceste goluri. Sunt aici să demonstrez că merit să fiu aici. Ne ajută să avem moralul ridicam pentru campionat și următoarele meciuri.

Am pășit pe gazon să le fac fericite pe mama și iubita mea, care sunt la stadion, și am vrut să arăt că nu sunt cel din meciul trecut. Chiar dacă nu am avut multe ocazii”, a declarat Daniel Bîrligea la

Pentru Daniel Bîrligea, golul cu RFS a fost al treilea din carieră marcat în cupele europene. Fostul atacant al lui CFR Cluj a mai punctat de două ori, în preliminariile Conference League, când juca pentru ardeleni.

Declarațiile lui Daniel Bîrligea după FCSB - RFS 4-1

Daniel Bîrligea, emoționat când vorbește despre copilărie și despre mama lui: „Luptătoare!”

Daniel Bîrligea, noul star de la FCSB, are o relație specială cu mama sa. Fotbalistul brăilean a vorbit despre mama sa într-un interviu acordat înaintea partidei cu RFS și a izbucnit în lacrimi când a abordat subiectul familie.

„Aici plâng (n.r. – îi dau lacrimile). Luptătoare (n.r. – nu îşi găseşte cuvintele, duce mâna la nas şi la ochi, se şterge de lacrimi, oftează). Luptătoare, puternică şi neînvinsă de nimeni!

Cu siguranţă mi-am dorit un trai mai bun pentru ce a făcut mama pentru noi şi sper să o ajut încet, încet mai mult pe mama, că a indurat mult şi încă îndură. Când eram mic mi-aş fi dorit o casă stabilă pentru mama.

Încă nu s-a îndeplinit, dar sper să se întâmple. Mama nu stă pe stradă, dar va veni şi momentul când îi voi lua o casă”, a spus Daniel Bîrligea, conform .