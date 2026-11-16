ADVERTISEMENT

Bosnia – România, ultima partidă din campania de Liga Națiunilor pentru „tricolori”, se joacă marți, 17 noiembrie, de la 21:45. Daniel Bîrligea a fost prezent la și a spus totul despre cum va aborda duelul. Mesaj plin de încredere al vârfului român împrumutat de FCSB la Frosinone.

Daniel Bîrligea, plin de încredere înainte de Bosnia – România

România încheie actuala campanie din Liga Națiunilor cu o deplasare la Zenica, contra Bosniei. În tur, , iar anul trecut în ultimul meci al preliminariilor pentru CM 2026. Daniel Bîrligea a vorbit la conferința de presă ce precedă meciul de marți seară și a spus că victoria recentă cu Polonia le-a dat o doză mare de moral „tricolorilor”. Atacantul lui Frosinone a spus că a progresat enorm de la precedenta întâlnire din deplasare cu Bosnia și că vrea să demonstreze în teren cât de bine se simte acum.

ADVERTISEMENT

„Meciul de acum două zile a fost o victorie frumoasă, care ne aduce moral și ne face să ne gândim la ce am făcut bine și mai puțin bine. Pentru mine fiecare meci este o bătălie, mă concentrez la fel, nu contează cu cine joc, dar îmi face plăcere să marchez. Cu siguranță sunt fericit că am avut meciuri bune împotriva Bosniei, mă concentrez pe echipa națională. S-au schimbat multe lucruri față de acum un an. Mă simt mai pregătit, cu experiență mai mare. Sunt și mai bine pregătit fizic, mă simt bine și vreau să demonstrez asta în teren.

Cu Polonia s-a văzut dorința de a șterge cele șase goluri primite acolo. După meci, domnul Hagi ne-a felicitat și ne-a spus că sunt mici chestii care trebuie reperate că ne pot costa. Când un adversar e mai sus în statistică, vrei să dovedești că că și tu poți să ajungi acolo. Trebuie să muncim ca o echipă, ce a fost, a fost, trebuie să muncim să facem lucrurile mai bune. Meciul de anul trecut cu Bosnia l-am început bine și trebuie să continuăm cu aceeași mentalitate pe tot restul meciului, dar din păcate a fost cum a fost!”, a spus inițial Bîrligea.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea, încărcat cu optimism după prestația contra Poloniei

Intrarea lui Bîrligea în minutul 67 al întâlnirii cu Polonia a destabilizat echipa adversă. Golurile lui Cicâldău (68) și Man (72) au venit în urma unor incursiuni și dueluri duse de vârful care joacă în prezent în Serie A, fiind pasator decisiv la a doua reușită a jucătorului legitimat la PSV. Fotbalistul de 26 de ani a reamintit de inspirația pe care a avut-o la București și speră ca oricine va veni de pe banca de rezerve să poată face diferența pentru România. „Fiecare jucător care vine de pe bancă are responsabilitatea de a schimba ceva și a ajuta echipa. De acea te și bagă antrenorul. Din fericire, la meciul cu Polonia am fost eu acela. Dacă antrenorul face alegerea să te bage titular sau pe parcurs știe ce face!”.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a spus ce s-a schimbat la echipa națională de la precedenta acțiune din Liga Națiunilor

Ulterior, Daniel Bîrligea a explicat și ce s-a schimbat de la precedenta acțiune a echipei naționale, marcată de 4 eșecuri consecutive. Atacantul a transmis că el și colegii săi înțeleg mult mai bine acum cerințele selecționerului Gică Hagi și că, personal, a fost ajutat și de adaptarea la nivelul ridicat din primul eșalon al Italiei. „Am simțit o diferență între acțiunea trecută și cea de acum, am înțeles mai multe lucruri. Suntem pe drumul bun, înțelegem mai bine ce ne cere antrenorul. Am văzut schimbarea asta în bine.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit mereu să joc cu suporteri, chiar dacă nu sunt mereu ai noștri. E frumos să ai stadioane pline. Eu în teren nu văd decât terenul, mă concentreze doar acolo. Poate alții văd ce în jur, dar la mine nu se pune problema. Din primele săptămâni în Italia am văzut că este un campionat puternic, cu mulți jucători de calitate. trebuie să muncesc mult și să fiu pregătit la fiecare ocazie”, a conchis Daniel Bîrligea.