Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins atacantul campioanei. Video exclusiv

Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită la finalul partidei pe care FCSB a câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Oțelul, duel în care atacantul a evoluat timp de 75 de minute.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
28.09.2025 | 23:01
Daniel Birligea momentul serii dupa FCSB Otelul 10 Cum a fost surprins atacantul campioanei Video exclusiv
Daniel Bîrligea a oferit un moment inedit după victoria obținută de FCSB contra Oțelului. FOTO: Fanatik

Daniel Bîrligea a fost titular în partida pe care FCSB a câștigat-o cu 1-0 contra Oțelului în etapa a 11-a din Superligă. Atacantul a avut și o mare ocazie înainte de a fi înlocuit, în minutul 75, cu David Miculescu. La final, internaționalul român a sărbătorit victoria într-un mod inedit.

Daniel Bîrligea, moment inedit după FCSB – Oțelul 1-0. Cum a fost surprins atacantul campioanei

După fluierul final al partidei, Daniel Bîrligea a fost surprins de reporterul FANATIK în tribună alături de iubita sa, Antonia Salanță, și de câinele său, Maylo. Deși locuiește la Milano, Antonia este o prezență obișnuită la meciurile celor de la FCSB, unde este prezentă pentru a-l susține pe Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea, moment emoționant după FCSB - Oțelul 1-0

Înainte de a merge în tribună, Daniel Bîrligea a fost prezent alături de colegii săi pentru a sărbători victoria cu fanii celor de la FCSB. Campioana a întrerupt o serie de opt meciuri fără succes în Superligă odată cu această victorie, adusă de reușita lui Florin Tănase din penalty.

Jucătorii de la FCSB au sărbătorit alături de suporteri

Daniel Bîrligea, la Ajax? Ce a declarat Giovanni Becali

Vicecampioana Olandei, Ajax Amsterdam, ar fi interesată de cei mai valoroși atacanți români din Superligă, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu. Întrebat care dintre cei doi s-ar adapta mai bine la gruparea batavă, Giovanni Becali a oferit un răspuns clar„Amândoi sunt…

Din punctul meu de vedere, amândoi sunt foarte buni pentru Ajax, ei caută așa ceva. Depinde de sumă… Eu l-aș lua pe Munteanu pentru stilul de joc al lui Ajax. Dacă spuneai Feyenoord, ziceam Bîrligea. Pentru Ajax e Munteanu, e un jucător finuț. 

E pe stilul lor, se demarcă, primește, a dat goluri, gleznă fină… Aici e problema doar de bani. Sunt jucători de 4-5… 6-7 milioane, nu de 18. Louis Munteanu este pe stilul lui Ajax!”, a declarat celebrul impresar în exclusivitate pentru FANATIK, la podcastul „Don Giovanni”.

