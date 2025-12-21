Sport

Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB – Rapid: „De ce mă schimbi?!”

Daniel Bîrligea a avut o reacţie nervoasă în minutul 67 al meciului dintre FCSB şi Rapid. Atacantul a gesticulat în momentul schimbării şi i-a cerut explicaţii lui Mihai Pintilii.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
21.12.2025 | 21:42
Daniel Birligea nervos dupa ce a vazut inlocuirile de la FCSB Rapid De ce ma schimbi
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB - Rapid: "De ce mă schimbi?!". Sursa: Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea s-a recuperat „miraculos” pentru FCSB – Rapid. Atacantul i-a aşezat mingea lui Darius Olaru la faza golului din prima repriză şi a făcut risipă de efort, ajutând des şi pe faza defensivă.

Bîrligea, nervos în momentul schimbării în derby-ul cu Rapid! I-a cerut explicaţii lui Pintilii

În minutul 67, FCSB a făcut trei modificări, una dintre ele fiind Bîrligea cu Stoian. Atacantul a avut o reacţie nervoasă în momentul schimbării, gesticulând pe teren. Pe buze i s-a putut citi clar ce strigă: „De ce mă schimbi?” 

ADVERTISEMENT

FCSB avea un corner la faza respectivă, iar Bîrligea a fost nemulţumit de faptul că nu a fost lăsat şi la faza fixă pe teren. Fotbalistul nu s-a calmat nici după ieşirea de pe teren şi s-a dus glonţ la „secundul” Mihai Pintilii, căruia i-a cerut explicaţii. A bătut apoi palma cu toţi de pe banca tehnică şi s-a aşezat dezamăgit.

Recuperare miraculoasă pentru derby-ul cu Rapid!

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare la gleznă care l-a făcut să rateze meciurile cu Farul, UTA, Dinamo, Feyenoord și Unirea Slobozia. Deşi avea şanse mici să revină cu Rapid, atacantul s-a putut antrena normal în această săptămână şi a început ca titular, informaţie oferită în exclusivitate de FANATIK: 

ADVERTISEMENT
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Digi24.ro
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană

„Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

Au fost niște dureri la început, dar apoi a fost din ce în ce mai bine. După ce am scăpat de vânătăi și umflături, am început cu antrenamentele”, a declarat Daniel Bîrligea, potrivit digisport.ro.

Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Fanatik
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB – Rapid!...
Fanatik
Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB – Rapid! Patronul i-a pus pe masă un salariu de un milion de euro. Foto
Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
Fanatik
Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Incredibil! Echipa din Liga 1 la care jucau 'numai alcoolici': 'Matrafoxiști rău de...
iamsport.ro
Incredibil! Echipa din Liga 1 la care jucau 'numai alcoolici': 'Matrafoxiști rău de tot! Doar băutură se băga'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!