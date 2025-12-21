Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB – Rapid: „De ce mă schimbi?!”

ADVERTISEMENT

pentru FCSB – Rapid. la faza golului din prima repriză şi a făcut risipă de efort, ajutând des şi pe faza defensivă.

Bîrligea, nervos în momentul schimbării în derby-ul cu Rapid! I-a cerut explicaţii lui Pintilii

În minutul 67, FCSB a făcut trei modificări, una dintre ele fiind Bîrligea cu Stoian. Atacantul a avut o reacţie nervoasă în momentul schimbării, gesticulând pe teren. Pe buze i s-a putut citi clar ce strigă: „De ce mă schimbi?”

FCSB avea un corner la faza respectivă, iar Bîrligea a fost nemulţumit de faptul că nu a fost lăsat şi la faza fixă pe teren. Fotbalistul nu s-a calmat nici după ieşirea de pe teren şi s-a dus glonţ la „secundul” Mihai Pintilii, căruia i-a cerut explicaţii. A bătut apoi palma cu toţi de pe banca tehnică şi s-a aşezat dezamăgit.

Recuperare miraculoasă pentru derby-ul cu Rapid!

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare la gleznă care l-a făcut să rateze meciurile cu Farul, UTA, Dinamo, Feyenoord și Unirea Slobozia. Deşi avea şanse mici să revină cu Rapid, atacantul s-a putut antrena normal în această săptămână şi a început ca titular FANATIK:

„Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.

Au fost niște dureri la început, dar apoi a fost din ce în ce mai bine. După ce am scăpat de vânătăi și umflături, am început cu antrenamentele”, , potrivit digisport.ro.