Daniel Bîrligea nu a mers cu autocarul după Hermannstadt – FCSB 3-3! Cu ce s-a întors atacantul la București

Daniel Bîrligea a făcut două gesturi prostești la adresa arbitrului Radu Petrescu, care nu l-a iertat. Atacantul lui FCSB a văzut două cartonașe galbene în decurs de câteva minute și și-a lăsat echipa în inferioritate într-un punct foarte important al partidei. Gigi Becali a decis după meci ca el să nu urce în autocar, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Bîrligea a ajuns la București cu o altă mașină.

Cu ce a plecat Daniel Bîrligea la București după Hermannstadt – FCSB 3-3

Prostia făcută de Daniel Bîrligea nu a fost trecută cu vederea de conducerea clubului FCSB, iar Gigi Becali a ales două penalizări pentru el. Una o constituie o amendă de 20.000 de euro, iar cea de-a doua ca fotbalistul să nu se întoarcă în capitală cu autocarul echipei, ci separat cu o altă mașină.

Mihai Stoica a explicat că, într-adevăr, ci a mers la București alături de doi dintre colegii săi. El a plecat spre casă alături de Florin Tănase, Risto Radunovic și șoferul lui Tănase, care i-a condus mașina.

„Bîrligea s-a întors cu Florin Tănase și Radunovic, cu un șofer ce a condus mașina lui Tănase. (n.r. – Era stabilit dinainte?) Nu știu dacă era și el în lotul ăsta, dar l-a prins până la urmă. Risto era sigur”, a dezvăluit Mihai Stoica la

Gigi Becali pune piciorul în prag. Ce urmează la FCSB

Gigi Becali a acuzat echipa de indisciplină, iar ca vinovat principal l-a găsit pe Mihai Stoica, despre care spune că este mult prea prieten cu jucătorii și îi iartă atunci când ar trebui să fie amendați pentru comportamentul lor. Începând de acum, patronul lui FCSB și-a anunțat jucătorii, prin intermediul FANATIK SUPERLIGA, că în caz contrar vor apărea amenzi uriașe sau chiar îi va scoate din lot.

„I-am zis lui MM că el e vinovat. Că el e angajat și la mine e debandadă la echipă. Nu există debandadă la nicio echipă de pe tot mapamondul, să fie jucători ca Bîrligea, Tănase și Olaru. S-a învățat și piticania aia de Pantea. Ce faci, mă, ai jucat trei meciuri și vociferezi la arbitru? Ai luat galben pentru proteste, 5.000 de euro. Mihai Stoica zicea că 200 doar. Bă, tu ești nebun la cap? 5.000!

Tănase tot meciul înjură: „Aia a mea, aia a mea, aia a mea!”. Băi, ce asta? Nu există așa să facă cineva în România! Tu vorbești cu arbitrul așa, mă? Și așa, arbitrii au fost prea indulgenți cu ei până acum! 20.000 de euro amendă! Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu am amendat niciodată jucătorii / Nu ai amendat tu la Oțelul, dar dacă nu poți, pun pe altul să le dea. Pun observator de disciplină’”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a fost eliminat Daniel Bîrligea în Hermannstadt – FCSB 3-3

Daniel Bîrligea a intrat la pauza meciului de la Sibiu pentru a mări forța ofensivă a echipei, însă în final s-a dovedit că introducerea lui a fost o greșeală. El a marcat un gol la scorul de 2-2, care a fost anulat pentru ofsaid, iar acest lucru probabil că i-a adus frustrarea necesară pentru a face anumite gesturi fără să le gândească prea mult.

În urma unei faze în care el a considerat că jucătorul sibienilor l-a faultat, însă tușierul a lăsat jocul liber, atacantul lui FCSB s-a răstit la el, fapt pentru care Radu Petrescu i-a arătat cartonașul galben. În momentul acela, Daniel Bîrligea l-a imitat pe „central” ridicând brațul sus ca atunci când se acordă o penalizare,

Câteva minute mai târziu, Bîrligea a făcut un fault în atac intenționat, fără niciun scop clar, și a comentat din nou decizia arbitrului, spunându-i: „Ce fault e ăsta?” și gesticulând. Deși îl iertase mai devreme, Radu Petrescu nu a mai făcut-o și de această dată și i-a arătat al doilea galben, explicându-i clar: „Ai făcut același lucru și mai devreme și nu te-am penalizat”.