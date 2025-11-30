Lovitură cruntă pentru FCSB! Cât va sta pe bară Daniel Bîrligea: ratează derby-ul cu Dinamo. Update

ADVERTISEMENT

De ce Daniel Bîrligea nu este nici măcar în lot pentru duelul extrem de important dintre Farul și FCSB. Atacantul a acuzat probleme după meciul cu Steaua Roșie Belgrad (0-1) din UEFA Europa League.

Elias Charalambous a dezvăluit că problemele pe care Daniel Bîrligea le are sunt mai grave și atacantul nu va putea juca nici în următoarele săptămâni. Acesta va rata astfel mai multe partide importante, inclusiv derby-ul din runda cu numărul 19, cu Dinamo.

„Situația lui Bîrligea nu este una bună. Va sta pe bară pentru câteva săptămâni. Mai mult de 2-3 săptămâni, vom vedea”, a spus Elias Charalambous înainte de meciul cu Farul Constanța.

Daniel Bîrligea a simțit dureri la gleznă după meciul pe care FCSB l-a pierdut la Belgrad. Atacantul roș-albaștrilor a resimțit dureri inclusiv înaintea duelului cu Farul de la Ovidiu și nu a vrut să forțeze, în condițiile în care pentru campioana României urmează alte dueluri tari cu UTA și Dinamo.

Atacantul adus de FCSB de la CFR Cluj a suferit o entorsă la glezna stângă și va avea piciorul băgat în orteză, conform . Mihai Stoica dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că l-a văzut șchiopătând vizibil pe Bîrligea după duelul din capitala Serbiei.

Daniel Bîrligea, absent din lotul FCSB cu Farul

Problemele medicale se pare că-l împiedică pe jucătorul transferat în vara anului 2024 de la CFR Cluj să joace în duelul dintre Farul Constanța și FCSB. Atacantul șchiopăta vizibil la finalul partidei pe care FCSB a pierdut-o în Europa League, 0-1, cu Steaua Roșie Belgrad. De asemenea, nici Ngezana nu prinde echipa, asta după o evoluție dezastruoasă la confruntarea din Serbia, în care a greșit decisiv la golul marcat de Bruno Duarte.

După cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, . În locul lui Daniel Bîrligea, staff-ul roș-albaștrilor l-a titularizat pe David Miculescu. Pentru postul de U21 a fost ales Mihai Toma și nu Alexandru Stoian, așa cum mulți anticipau.

FCSB : Târnovanu – Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic – F. Tănase, Șut – Cisotti, Olaru, M. Toma – Miculescu

Rezerve: Zima, M. Udrea – V. Crețu, Dăncuș, Edjouma, Politic, Chiricheș, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam

Ce probleme are Daniel Bîrligea, care nu e în lot la Farul – FCSB

La o zi după meciul de la Belgrad, încă din prima repriză a partidei, însă a insistat să continue și să joace din dorința de a-și ajuta colegii. Se pare că accidentarea pe care Daniel Bîrligea o are este mai gravă decât părea inițial și din această cauză nu poate să fie pe teren în duelul de la Ovidiu, cu Farul Constanța, trupă pregătiă de Ianis Zicu.

„Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Chiar când intram în emisiune Daniel Bîrligea se prezenta la cabinet”, a declarat Mihai Stoica, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Bîrligea, de nerecunoscut în acest sezon

Actuala stagiune este una nereușită atât pentru cei de la FCSB, cât și pentru Daniel Bîrligea. Atacantul a marcat 7 goluri în cele 23 de prezențe avute și nu se ridică la nivelul pe care l-a arătat în primul sezon în tricoul echipei roș-albastre. Ba chiar jucătorul a avut o declarație sugestivă după meciul din Serbia, în care spunea că este mulțumit de modul în care joacă.

„Am încercat mereu să dau totul pentru această echipă. Da, dezamăgirea e foarte mare, văzând că echipa nu reușește să facă ceva. Sunt atacant penibil! Am doar 3 goluri în campionat, din 20 de meciuri. Sunt un atacant penibil. Accept criticile”, a declarat Daniel Bîrligea după meciul disputat de FCSB cu Steaua Roșie Belgrad.