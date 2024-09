Daniel Bîrligea nu va juca în CFR Cluj – FCSB! Gigi Becali a dezvăluit clauzele trecute de Neluțu Varga în contract

, nu va juca împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj. În cadrul unei conferințe de presă la Palat, atacantul a fost prezentat de Gigi Becali, care a dezvăluit ce clauze a trecut Neluțu Varga în contract.

Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB un contract valabil pe cinci ani, perioadă în care va avea un salariu lunar de 25.000 de euro. În tot acest timp, atacantul nu va avea voie să joace împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj.

„Nu are voie să joace 5 ani cu CFR Cluj, a pus Varga ce a vrut el în contract. Bine, mă, este doar un an. El în maximum 1 an și jumătate va face pasul la o mare echipă, nu la Lyon sau Olympiakos.

O să ia milioane dacă dă gol în Europa League și ne calificăm în primăvara europeană. Nu le mai zic acum pe toate”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.

Astfel, Bîrligea nu va putea debuta la FCSB în weekendul 14-15 septembrie, atunci când noua sa echipă are programat derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Fotbalistul născut la Brăila va putea îmbrăca tricoul roș-albastru abia în etapa a 10-a din SuperLiga, când FCSB primește vizita Petrolului.

Cât l-a costat, de fapt, pe Gigi Becali transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB

Pentru a îl transfera pe Daniel Bîrligea, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar. Latifundiarul din Pipera a plătit nu mai puțin de 2.000.000 de euro pentru a își asigura serviciile atacantului în vârstă de 24 de ani.

Suma investită pe Bîrligea este însă una mult mai mare. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, pe lângă cele 2.000.000 de euro, CFR Cluj și-a păstrat și un procent de 15% în cazul unui eventual transfer.

Ca să îl convingă însă pe fotbalist să joace la FCSB, bani din care va fi plătit și comisionul impresarului.

Înainte să semneze cu FCSB, Daniel Bîrligea a evoluat pentru CFR Cluj, club la care a ajuns în ianuarie 2022, de la Teramo. În cele două sezoane și jumătate petrecute în Gruia, internaționalul român a jucat 101 meciuri, a marcat 29 de goluri și a oferit 11 pase decisive.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Bîrligea, conform transfermarkt.com