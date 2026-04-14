Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe teren la barajul pentru Europa. Exclusiv

FCSB l-a pierdut pe Daniel Bîrligea după o accidentare la coapsă la ultima acţiune a echipei naţionale. RMN-ul a arătat o ruptură de tendon, ceea ce înseamnă două luni de pauză, aşa cum FANATIK . Atacantul a „profitat” de această situaţie pentru a rezolva o altă problemă medicală.

Daniel Bîrligea, operat pentru deviaţie de sept! Se confruntă de 10 ani cu această problemă

FANATIK a aflat că Daniel Bîrligea a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru deviaţie de sept. Operaţia a durat o oră şi 40 de minute, dar pe lângă intervenţia propriu-zisă, au fost folosite şi celule stem care i-au fost introduse ca să aibă o recuperare mai rapidă şi să poată să respire. Celulele ajută la regenerarea mai rapidă a zonei.

Daniel Bîrligea trăieşte cu această problemă de mai bine de 10 ani şi nu poate respira normal. El ştia că trebuie să se opereze, astfel că a profitat de perioada de pauză forţată cauzată de ruptura de tendon. Recuperarea pentru operaţia de la deviaţie de sept durează o săptămână, apoi încă o lună până va putea reveni pe gazon.

Carmen Daviţoiu, medic specialist ORL, excplicaţii despre operaţia suferită de Daniel Bîrligea!

Carmen Davițoiu, medic specialist ORL care face gărzi la Spitalul Panduri (Hociotă), București, și colaborator în cadrul altor trei clinici, a vorbit pentru FANATIK despre intervenţia chirurgicală suferită de Daniel Bîrligea, explicând în ce constă utilizarea de celule stem pentru recuperare:

„În cazul unei astfel de intervenții, pentru a accelera procesul de vindecare, este posibil să fi fost utilizate celule stem. În teorie, acestea sunt folosite pentru a favoriza o refacere mai rapidă, contribuind la regenerarea mucoasei nazale și la reducerea inflamației. Totuși, trebuie menționat că utilizarea lor se află încă în fază de cercetare.

Personal, nu am folosit niciodată această metodă și nici colegii mei nu o utilizează, tocmai pentru că nu există încă studii complete și solide care să confirme eficiența celulelor stem în acest domeniu. Cel mai probabil, în acest caz, s-a intervit mai întâi pentru corectarea deviației de sept, iar ulterior s-au injectat celule stem, recoltate din organismul pacientului – de regulă din zona abdominală. Acestea sunt procesate (centrifugate) și apoi injectate local.

Există clinici care promovează această procedură, însă, în prezent, nu există dovezi științifice suficiente care să susțină clar beneficiile ei în sfera ORL. Din acest motiv, nu pot spune cu certitudine dacă sunt eficiente sau nu, neavând experiență directă în utilizarea lor.

În ceea ce privește riscurile, în mod teoretic, aceste celule nu ar trebui să provoace efecte negative, deoarece au rolul de a sprijini vindecarea și de a reduce inflamația. În cel mai rău caz, evoluția ar fi similară cu cea a unei intervenții clasice pentru deviație de sept, fără a întârzia procesul de recuperare”, a explicat Carmen Davițoiu, medic specialist ORL, pentru FANATIK.

Sezon modest pentru Bîrligea şi pentru FCSB!

Această problemă poate fi şi explicaţia pentru care evoluţiile din ultima vreme au fost neconvingătoare, în condiţiile în care Bîrligea nu putea să respire normal. Intervenţia chirurgicală a avut loc la spitalul Monza din Bucureşti şi a decurs fără niciun fel de probleme.

Chiar dacă prezenţa sa în ultimele cinci etape din play-out este exclusă, Daniel Bîrligea ar putea reveni în meciurile de baraj pentru Conference League, programate la finalul lunii mai. Este ultimul obiectiv pentru FCSB, care joacă, pentru prima dată de la schimbarea sistemului competiţional, în play-out.

Nu este cel mai bun sezon pentru Daniel Bîrligea. Atacantul campioanei României a marcat 13 goluri în cele 37 de meciuri disputate în actuala stagiune. Ultimul meci disputat de atacant a fost pe 31 martie, când a evoluat 45 de minute în meciul amical dintre .