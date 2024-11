Daniel Bîrligea, omul negru pentru danezi după FCSB – Midtjylland 2-0. Ce supranume i-au pus jurnaliștii

”Roș-albaștrii” au obținut o victorie destul de lejeră în fața campioanei Danemarcei, scor 2-0, a acumulat 9 puncte în clasament și .

Ce a scris presa daneză despre Daniel Bîrligea după FCSB – Midtjylland 2-0

Presa daneză a deplâns înfrângerea din partida FCSB – Midtjylland 2-0, din etapa a 4-a din Europa League, și consideră că tot jocul s-a rupt la golul marcat de Daniel Bîrligea, pe care l-a numit ”călău”.

”Daniel Bîrligea, călăul lui Midtjylland: Mai ușor cu pieptul”, a titrat , care a scris că ”atacantul a marcat un gol special după o mare greșeală a portarului Elias Olafsson”.

În primele secunde din startul reprizei secunde, Bîrligea a făcut un presing solitar imediat după ce danezii au repus mingea în joc. Atacantul campioanei României l-a presat pe Olafsson și acesta a comis greșeala.

Portarul lui Midtjylland a degajat direct în Daniel Bîrligea, mingea a sărit spre poarta goală a danezilor, iar vârful FCSB-ului a urmărit-o și a împins-o cu pieptul înscriind golul care a turnat plumb în picioarele oaspeților și care a închis în cele din urmă tabela.

Cum s-a născut golul marcat de Bîrligea

La finalul întâlnirii Daniel Bîrligea a explicat faptul că pentru a nu permite adversarului să plece în atac. ”Dacă nu încerci, nu reușești niciodată. Pentru mine, presingul e extrem de important. Nu voiam să-i las să atace.

Prima apărare este atacul. Ei își doreau să plece toți și portarul să degajeze. S-a întâmplat ca mingea să mă lovească. Am văzut că balonul e în aer și am continuat acțiunea. Când dai cu pieptul, ai mai multă siguranță.

Sperăm, cu siguranță. Echipa a făcut multe sacrificii. Suntem foarte fericiți. Sunt fericit și eu că mi-am ajutat echipa. Prin atitudine am câștigat. Din primul până în ultimul minut am luptat. La Craiova a fost un meci în care o victorie ne-ar fi ajutat, dar în Europa stăm foarte bine. Acum putem să ne gândim și la campionat. Mai avem totuși puncte de luat.

În opinia mea, calificarea se va decide după meciul cu Manchester United. Până atunci vom lupta. Astăzi am vrut să demonstrăm că putem mai mult. Sunt meciuri mai calitative, mai grele. Echipele sunt mult mai pregătite, dar trebuie să răspundem. Vreau să ajut echipa. Vreau să dau cât mai mult”, a declarat Bîrligea.