Daniel Bîrligea, OUT pentru FCSB – Fenerbahce în UEFA Europa League! Gest de neînțeles al atacantului, care s-a revanșat imediat cu un gol superb! Video

FCSB, fără Daniel Bîrligea la meciul decisiv cu Fenerbahce din Europa League! Ce s-a întâmplat la Zagreb în partida cu Dinamo
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 22:40
Daniel Birligea OUT pentru FCSB Fenerbahce in UEFA Europa League Gest de neinteles al atacantului care sa revansat imediat cu un gol superb Video
Daniel Bîrligea a luat galben în Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Sport Pictures
FCSB nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea la meciul de pe 29 ianuarie de pe Arena Națională cu Fenerbahce din ultima etapă a fazei principale din Europa League, partidă care în mare măsură se va dovedi a fi decisivă pentru accederea în play-off-ul competiției.

Daniel Bîrligea va fi suspendat în meciul FCSB – Fenerbahce din ultima etapă a fazei principale din Europa League!

Atacantul campioanei României a fost titular în duelul de pe „Maksimir” cu Dinamo Zagreb. Echipa roș-albastră a început teribil de prost jocul și a primit două goluri în primele 11 minute. În plus, în minutul 24, formația antrenată de Elias Charalambous a mai primit o lovitură grea.

Daniel Bîrligea a fost avertizat cu galben după un fault comis în mod nejustificat în principiu în careul advers. Aflat în pressing în zona respectivă, internaționalul român a întins piciorul în încercarea de a ajunge la minge, dar a ratat intervenția și și-a călcat destul de tare adversarul, motiv pentru care a fost avertizat.

Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 42 în Dinamo Zagreb – FCSB!

Astfel, atacantul de la FCSB a ajuns la cumul de cartonașe galbene și va fi suspendat pentru meciul cu Fenerbahce de săptămâna viitoare. La destul scurt timp după galbenul încasat, mai exact în minutul 42, Bîrligea a reușit să își ia revanșa într-o anumită măsură și să reducă din diferență cu un șut superb, plasat excelent cu piciorul drept la colțul lung din unghi. (AICI VIDEO)

În cazul unui eșec la Zagreb, FCSB tot va rămâne în cursă pentru calificarea în play-off-ul din Europa League înaintea ultimei etape din faza principală. Doar că echipa roș-albastră va avea nevoie neapărat de o victorie contra lui Fenerbahce. În plus, este posibil ca formația patronată de Gigi Becali să ajungă și la mâna rezultatelor indirecte.

De asemenea, în scenariul actual este foarte plauzibil ca departajarea în ceea ce privește ultimele locuri eligibile pentru accederea în play-off să se facă în funcție de criteriul reprezentat de golaveraj. Iar în prezent situația nu stă prea bine pentru FCSB din acest punct de vedere. Campioana României are, după golul lui Bîrligea un golaveraj de -5, mai exact 8-13.

