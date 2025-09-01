Sport

Daniel Bîrligea pleacă la Belgrad! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB după accidentarea din derby-ul cu CFR Cluj. Exclusiv

Care e starea lui Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 8 din Superliga.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
01.09.2025 | 19:57
Daniel Birligea pleaca la Belgrad Ce se intampla cu atacantul FCSB dupa accidentarea din derbyul cu CFR Cluj Exclusiv
Vești proaste pentru Daniel Bîrligea! Atacantul de la FCSB, pregătit să meargă la Belgrad după accidentarea din derby-ul cu CFR Cluj.

Daniel Bîrligea a avut parte de un ghinion incredibil în meciul cu CFR Cluj. Atacantul a început derby-ul din Gruia pe banca de rezerve, însă a fost aruncat în luptă în partea a doua. După doar 12 minute, a fost înlocuit, după ce a suferit o accidentare.

Daniel Bîrligea, pregătit să meargă la Belgrad după accidentarea din meciul cu CFR Cluj

Vârful de la FCSB a efectuat luni, a doua zi după meci, un RMN, iar, conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, în proporție de 99% este vorba de o ruptură musculară. Rezultatele medicilor vor veni ceva mai târziu.

Dacă verdictul inițial se menține și este foarte probabil ca acest lucru să se întâmple, Daniel Bîrligea va merge de urgență la Belgrad, la celebrul doctor Marijana Kovacevic. El este așteptat să revină din Serbia vineri, trei zile mai târziu.

Este o lovitură dură pentru Daniel Bîrligea. Atacantul a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru din luna septembrie și era așteptat să fie titular în linia ofensivă, însă accidentarea din meciul cu CFR Cluj îi strică planurile selecționerului.

FRF a reacționat după accidentarea suferită de Daniel Bîrligea. Care e planul lui Mircea Lucescu

Selecționerul naționalei de seniori rămâne astfel cu două opțiuni pentru postul de vârf. Denis Drăguș și Louis Munteanu vor fi oamenii de gol ai României pentru dubla cu Canada și Cipru. Mihai Stoichiță a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, după accidentarea lui Bîrligea:

„Meciul cu Canada este un amical. Probabil, dacă va vrea să mai vadă pe altcineva, va alege. Dacă nu, are doi jucători. Deja au fost foarte multe discuții legate de Louis Munteanu. Îi avem pe Louis și pe Drăguș, doi jucători foarte valoroși, care se pot descurca în această dublă. Nu cred că Mircea Lucescu va strica formula de la U21 (n.r. – atacanții Trică, Vermeșan și Burnete)”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

