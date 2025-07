Daniel Bîrligea poate în sfârșit să joace contra lui CFR Cluj și vrea revanșa: „Am așteptat prea mult”. Video

Daniel Bîrligea s-a transferat de la CFR Cluj la FCSB în septembrie 2024 în schimbul sumei de două milioane de euro. În sezonul precedent de Superliga, atacantul nu a avut drept de joc împotriva formației din Gruia, în baza unei clauze trecute în contractul dintre cele două cluburi.

Daniel Bîrligea are drept de joc în Supercupa României dintre FCSB și CFR Cluj. Anunțul făcut recent de Mihai Stoica

În cazul în care îl foloseau în duelurile directe, oficialii echipei roș-albastre ar fi trebuit să le achite rivalilor ardeleni suma de 100.000 de euro, pentru fiecare partidă în parte, și au preferat să nu facă acest lucru în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Doar că se pare că acea clauză a fost valabilă doar pentru o stagiune competițională, cea trecută, 2024-2025. , cel care a anunțat că s-a informat cu privire la această chestiune, iar Bîrligea poate juca fără vreun risc în

„Mă bucur că, în sfârşit, împotriva lui CFR îl vom putea folosi pe Bîrligea. Chiar am studiat regulamentul şi am văzut că Supercupa aparţine sezonului 2025/2026, ceea ce mă bucură foarte tare.

ADVERTISEMENT

Scrie negru pe alb în ROAF că sezonul începe pe 1 iulie şi se termină pe 30 iunie. Deci nu trebuie să plătim 100.000 de euro ca să joace Bîrligea.

Bîrligea are drept de joc şi va avea drept de joc în toate meciurile cu CFR de acum încolo”, a spus MM la

ADVERTISEMENT

Atacantul vrea revanșa în fața fostei echipe: „Am așteptat prea mult”

Așadar, Daniel Bîrligea este așteptat să joace în Supercupa României dintre FCSB și CFR Cluj. În acest context, el chiar a oferit câteva declarații în perspectiva acestei partide.

ADVERTISEMENT

Printre altele, internaționalul român a punctat că are de luat o revanșă în fața fostei sale echipe, tocmai prin prisma situației invocate anterior.

„Un meci foarte, foarte frumos, o să se bată ambele echipe pentru acel trofeu, să dovedească cine e mai bună și, îți dai seama, ne dorim și noi să jucăm, să luptăm și să câștigăm acel trofeu.

Am așteptat prea mult, trei meciuri parcă s-au jucat, și nu am putut să fac nimic. Sper să am posibilitatea să fac ceea ce vreau.

Este o mică revanșă, e o dublă revanșă. Este și meciul, este și o cupă în mijloc. Ne dorim să câștigăm cupa. Îmi doresc și mai mult să câștig cupa în fața lor și abia aștept.

Nu contează primul 11. Important e să dăm totul pe teren. Cei care intră în primul 11 și cei care intră după trebuie să dea maximum pentru obiectiv.

Este un obiectiv pentru tot clubul, nu este ceva personal. Trebuie să muncim cu toții pentru ceea ce ne dorim”, a declarat Daniel Bîrligea în cadrul unui interviu acordat pentru EAD, deținătorul drepturilor de televizare pentru meciurile din Superliga.