Sport

Daniel Bîrligea, prima decizie luată pe cont propriu după transferul în Serie A la Frosinone

Daniel Bîrligea este noul jucător al celor de la Frosinone, din Serie A. Tânărul atacant român și-a ales numărul care va evolua pe tricou în acest sezon. Diferență totală față de FCSB.
Mihai Dragomir
29.08.2026 | 10:04
Daniel Birligea prima decizie luata pe cont propriu dupa transferul in Serie A la Frosinone
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Decizia luată de Daniel Bîrligea după transferul la Frosinone. Foto: Colaj FANATIK.
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Daniel Bîrligea a mers împrumut la Frosinone, în Serie A, și se va lupta cu granzii Italiei în acest sezon. Tânărul atacant român a ales deja numărul cu care va evolua pe tricou, total diferit de cel avut la FCSB.

Daniel Bîrligea și-a ales numărul de pe tricou la Frosinone

Daniel Bîrligea s-a despărțit de FCSB printr-un mesaj din suflet. Acum, jucătorul este cu gândul la Frosinone, unde a fost prezentat oficial recent. El a fost pus deja în fața unei prime alegeri importante. Dacă la formația „roș-albastră” a purtat tricoul cu numărul 9, la Frosinone, Bîrligea va juca pe spate cu numărul 11.

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Dezvăluirea a fost făcută chiar de italieni, care au postat pe pagina oficială anunțul. „Noul nostru număr 11”, a fost mesajul atașat de Frosinone postării pe Instagram, alături de câteva imagini cu atacantul român.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Frosinone Calcio (@frosinonecalcio)

Reacție plină de nedumerire după ce FCSB a renunțat la Daniel Bîrligea

Plecarea lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro inițial a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Eugen Neagoe, tehnicianul cu o vastă experiență în fotbalul autohton, nu își explică cum a putut Gigi Becali să renunțe la atacantul său. „Dacă ne elimină echipe de nivelul ăsta, normal că oamenii nu dau mai mulți bani, chiar dacă jucătorul este valoros.

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Pentru că, din punctul meu de vedere, Bîrligea este. N-am văzut aseară (n.r. – joi) un jucător, spre exemplu la Ararat, de nivelul lui Bîrligea, cum nici la Auda n-am văzut un jucător de nivelul lui Bîrligea. Dar oamenii… Nu știu cum a renunțat Gigi Becali la el”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

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Însă românul va trebui să lupte pentru postul său la noua echipă. La aproximativ 24 de ore după ce a oficializat transferul lui Daniel Bîrligea, Frosinone a confirmat o  nouă mutare spectaculoasă. Mai exact, italienii l-au prezentat pe Tomas Bobcek, fostul atacant al polonezilor de la Lechia Gdansk.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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