Daniel Bîrligea, prima decizie luată pe cont propriu după transferul în Serie A la Frosinone

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Daniel Bîrligea a mers împrumut la Frosinone, în Serie A, și se va lupta cu granzii Italiei în acest sezon. Tânărul atacant român a ales deja numărul cu care va evolua pe tricou, total diferit de cel avut la FCSB.

Daniel Bîrligea și-a ales numărul de pe tricou la Frosinone

Daniel Bîrligea s-a despărțit de FCSB printr-un . Acum, jucătorul este cu gândul la Frosinone, unde a fost prezentat oficial recent. El a fost pus deja în fața unei prime alegeri importante. Dacă la formația „roș-albastră” a purtat tricoul cu numărul 9, la Frosinone, Bîrligea va juca pe spate cu numărul 11.

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Dezvăluirea a fost făcută chiar de italieni, care au postat pe pagina oficială anunțul. „Noul nostru număr 11”, a fost mesajul atașat de Frosinone postării pe Instagram, alături de câteva imagini cu atacantul român.

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Reacție plină de nedumerire după ce FCSB a renunțat la Daniel Bîrligea

Plecarea lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro inițial a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Eugen Neagoe, tehnicianul cu o vastă experiență în fotbalul autohton, . „Dacă ne elimină echipe de nivelul ăsta, normal că oamenii nu dau mai mulți bani, chiar dacă jucătorul este valoros.

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Pentru că, din punctul meu de vedere, Bîrligea este. N-am văzut aseară (n.r. – joi) un jucător, spre exemplu la Ararat, de nivelul lui Bîrligea, cum nici la Auda n-am văzut un jucător de nivelul lui Bîrligea. Dar oamenii… Nu știu cum a renunțat Gigi Becali la el”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

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Însă românul va trebui să lupte pentru postul său la noua echipă. La aproximativ 24 de ore după ce a oficializat transferul lui Daniel Bîrligea, Frosinone a confirmat o nouă mutare spectaculoasă. Mai exact, italienii l-au prezentat pe Tomas Bobcek, fostul atacant al polonezilor de la Lechia Gdansk.