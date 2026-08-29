Daniel Bîrligea, prima decizie luată pe cont propriu după transferul în Serie A la Frosinone

Daniel Bîrligea a mers împrumut la Frosinone, în Serie A, și se va lupta cu granzii Italiei în acest sezon. Tânărul atacant român a ales deja numărul cu care va evolua pe tricou, total diferit de cel avut la FCSB.
Daniel Bîrligea s-a despărțit de FCSB printr-un mesaj din suflet. Acum, jucătorul este cu gândul la Frosinone, unde a fost prezentat oficial recent. El a fost pus deja în fața unei prime alegeri importante. Dacă la formația „roș-albastră” a purtat tricoul cu numărul 9, la Frosinone, Bîrligea va juca pe spate cu numărul 11.
Dezvăluirea a fost făcută chiar de italieni, care au postat pe pagina oficială anunțul. „Noul nostru număr 11”, a fost mesajul atașat de Frosinone postării pe Instagram, alături de câteva imagini cu atacantul român.
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Plecarea lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro inițial a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Eugen Neagoe, tehnicianul cu o vastă experiență în fotbalul autohton, nu își explică cum a putut Gigi Becali să renunțe la atacantul său. „Dacă ne elimină echipe de nivelul ăsta, normal că oamenii nu dau mai mulți bani, chiar dacă jucătorul este valoros.
Pentru că, din punctul meu de vedere, Bîrligea este. N-am văzut aseară (n.r. – joi) un jucător, spre exemplu la Ararat, de nivelul lui Bîrligea, cum nici la Auda n-am văzut un jucător de nivelul lui Bîrligea. Dar oamenii… Nu știu cum a renunțat Gigi Becali la el”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.
Însă românul va trebui să lupte pentru postul său la noua echipă. La aproximativ 24 de ore după ce a oficializat transferul lui Daniel Bîrligea, Frosinone a confirmat o nouă mutare spectaculoasă. Mai exact, italienii l-au prezentat pe Tomas Bobcek, fostul atacant al polonezilor de la Lechia Gdansk.