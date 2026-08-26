Daniel Bîrligea, prima reacție despre transferul la Frosinone. Cu ochii în lacrimi la plecarea în Italia

ADVERTISEMENT

După doi ani alături de FCSB, a venit timpul ca Daniel Bîrligea să facă pasul următor. El va merge în Italia, la Frosinone, echipă care țintește salvarea de la retrogradare. Înainte de zborul spre Roma, de unde va fi preluat de o mașină a clubului, atacantul și-a găsit cu greu cuvintele și a avut ochii în lacrimi.

Ultimele declarații ale lui Daniel Bîrligea înainte de vizita medicală de la Frosinone

Emoționat până la lacrimi, Daniel Bîrligea a oferit o serie de declarații înainte de despărțirea de FCSB. El va pleca la Frosinone, sub formă de împrumut, pentru 1,5 milioane de euro, urmând ca italienii să mai achite 3,5 milioane de euro pentru un transfer definitiv, dacă vor rămâne în Serie A.

ADVERTISEMENT

Daniel, după doi ani de FCSB, vine transferul în Italia. Cum te simți în momentul ăsta?

– Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot.

Ești format în Italia. Ce înseamnă pentru tine să joci în Serie A?

– Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să… Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

ADVERTISEMENT

Cu ce rămâi după experiența asta de la FCSB? Un titlu de campion… un titlu de campion și la CFR Cluj, dar cum sunt anii ăștia petrecuți în fotbalul românesc? Plus parcursul european…

ADVERTISEMENT

– Un parcurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. M-am simțit foarte bine cu toți: cu suporterii, cu colegii, cu staff-ul, cu oricine am jucat, cu voi… A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și… Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase.

ADVERTISEMENT

Care e noul obiectiv? Ceva ce ți-ai setat clar?

– Cum am zis, e o provocare, vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să ajut obiectivele viitoarei echipe.

E vreun duel pe care îl aștepți în Italia?

– O să fie multe dueluri. Știu de duelul ce vreți să spuneți, dar în primul rând vreau să ajung acolo și după vorbim mai multe.

ADVERTISEMENT

De la colegi ți-ai luat rămas bun?

– Am avut timp să vorbesc cu ei, nu foarte mult timp, dar am vorbit cu ei.

Daniel Bîrligea a trecut printr-o perioadă dificilă

A fost dificilă ultima perioadă pentru tine?

– A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și, de ce nu?, să am și eu mai multă încredere în mine.

Ce va face FCSB în acest sezon fără tine?

– Sper că bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să-și revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să ajungă acolo, să fie fericiți cu toții.

Care a fost cel mai frumos moment al tău la FCSB?

– Cred că parcursul din Europa, în care am făcut lucruri mărețe cu toții.

După doi ani de FCSB, ai vreun regret? Ceva ce nu ți-a ieșit și îți doreai să se întâmple?

– Nu chiar. Cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri, pentru că ăsta e caracterul meu și poate… da, cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine.

Moment emoționant! Daniel Bîrligea, cu vocea tremurândă și lacrimi în ochi înainte de zborul în Italia

Un mesaj pentru suporterii FCSB ai, acum, la plecare?

– Vreau să le spun să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa în continuare, pentru că e lucrul cel mai important și, dacă doresc, să mă susțină și pe mine.

Ai lacrimi în ochi.

– Sunt mai mult lacrimi de… nu știu, de emoție, dar… E greu, cu siguranță.

Despărțire grea și de familie?

– Familia o iau cu mine, nu e o despărțire, vor veni toți cu mine și… Cu siguranță las persoane care mi-au vrut binele, care m-au susținut și… E normal când te desparți să fie niște emoții. Dar ne vom revedea!

Nu stai mult plecat în Italia și te întorci înapoi. Avem meciurile echipei naționale. Cum vezi campania asta de calificare?

– Va fi o campanie dificilă, dar dacă venim toți cu atitudinea și gândul de a lupta la fiecare pas, vom ajunge departe.

Vă sperie vreun adversar?

– Nu. Trebuie să fim noi pe teren, să ne gândim la noi, să luptăm cât mai mult și orice adversar ai în față nu te poate doborî dacă tu ești puternic.