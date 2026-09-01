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Gigi Becali (68 de ani) nu s-a ferit în ultimii ani din a-i critica sau a-i lăuda în mod public pe unii fotbaliști care activează la echipa pe care o patronează. Un cunoscător al situației de la fosta campioană, cu surse „în interior”, dezvăluie care e jucătorul de la FCSB pe care Gigi Becali l-ar fi protejat în ultima perioadă.

Daniel Bîrligea, jucătorul important de la FCSB care a fost protejat de Gigi Becali

FCSB este un veritabil „malaxor” de fotbaliști. Mulți jucători ajung la clubul lui Gigi Becali, însă foarte puțini rezistă aici. În această categorie „favorizată” a fost, în ultimele două sezoane, Daniel Bîrligea (26 de ani). Atacantul a venit la roș-albaștrii în septembrie 2024, de la CFR Cluj, în schimbul a 3.000.000 de euro.

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Bîrligea a avut un impact rapid în echipa din Capitală. În primul sezon, 2024 – 2025, a marcat 17 goluri în 35 de partide bifate. Jucătorul i-a cucerit rapid pe suporteri și, se pare, și pe Gigi Becali. Duminică, 30 august, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, , a dezvăluit faptul că Daniel Bîrligea a beneficiat, în perioada cât a fost la FCSB, de „protecția” lui Gigi Becali.

„(n.r. Spuneai că Bîrligea era protejat de patron. Așa stăteau lucrurile?) Acestea sunt lucruri pe care, din jucători, din ce am aflat eu, din anumite surse (…). Și mai avem și noi surse, cum aveți voi, presa, sursele voastre. Da, avem și noi surse. Știm și noi care este problema pe acolo. Și am aflat”, a dezvăluit Mustață.

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Cazul concret în care Daniel Bîrligea a beneficiat de sprijin de la conducere

concret care s-ar fi petrecut la FCSB și care a demonstrat protecția de care a avut parte Daniel Bîrligea. Astfel, din spusele liderului Peluzei Nord, fotbalistul a avut un diferend cu un coleg și niciunul nu a primit amendă. Mustață este de părere că astfel de treceri cu vederea ale actelor de indisciplină nu au deloc un impact pozitiv asupra vestiarului unei echipe.

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„S-a dat la chestia cu protecția. ‘Hai, lasă-l că a greșit. Hai, mai lasă-l, mai dă-i o șansă’. Și lucrurile astea afectează vestiarul. În momentul în care ai afectat vestiarul, s-a terminat tot. De asta vă spuneam și am spus-o tot timpul, ceva se întâmplă acolo, ceva nu merge”, a mai punctat suporterul roș-albaștrilor.

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Daniel Bîrligea nu mai face parte din lotul celor de la FCSB. Atacantul a ajuns sub formă de împrumut în Serie A, la Frosinone, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Dacă echipa sa va evita retrogradarea în acest sezon, va fi obligată să îl transfere definitiv pe Bîrligea și să mai plătească încă 3,5 milioane.

La FCSB, Daniel Bîrligea a strâns 80 de meciuri, a marcat 33 de goluri și a oferit 8 pase decisive. În tricoul roș-albastru a câștigat un titlu în Superliga (2024 – 2025). În acest start de sezon, atacantul are 8 meciuri în toate competițiile și 3 goluri. Fotbalistul de națională este cotat de site-ul de specialitate la 4,5 milioane de euro.