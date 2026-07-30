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Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video

Daniel Bîrligea a continuat seria ratărilor și în returul cu Auda din Conference League. Scăpat singur cu portarul advers, atacantul a încercat o scăriță, dar a eșuat lamentabil
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 19:33
Daniel Birligea ratare uriasa singur cu portarul Atacantul a irosit o sansa incredibila Video
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Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. FOTO: Captură VOYO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) e ghinionistul de serviciu la FCSB. După ratarile uriașe din prima manșă a „dublei” cu Auda, „nouarul” a continuat să irosească șanse și în partida retur. Bîrligea a scăpat singur cu portarul, dar nu a reușit să dea gol cu o execuție pretențioasă.

Daniel Bîrligea, o nouă ratare uriașă în Auda – FCSB

În minutul 23 al meciului Auda – FCSB, Daniel Bîrligea a avut ocazia să deschidă scorul, dar a eșuat lamentabil. Fotbalistul venit de la CFR Cluj a scăpat singur cu portarul Purins, pe care a încercat să îl lobeze. Lui Bîrligea nu i-a ieșit execuția și pericolul a fost îndepărtat de portarul letonilor. – vezi VIDEO

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Daniel Bîrligea reușise ceva mai devreme să bage mingea în poartă. În minutul 5, fotbalistul brăilean a scuturat plasa porții lui Pursin, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Pe reluările TV nu s-a văzut însă clar dacă Daniel Bîrligea era în poziție afară din joc. Din păcate pentru FCSB, partida din turul 2 preliminar Conference League se dispută fără VAR, astfel că decizia din teren a arbitrilor a rămas intactă.

Pentru Daniel Bîrligea, meciul de la Riga este al patrulea din acest sezon în tricoul roș-albastru. În primele trei partide, fostul atacant de la CFR Cluj a înscris doar un gol. A fost chiar primul gol al campionatului pentru FCSB, în victoria cu FC Argeș, scor 2-0. În 76 de meciuri la fosta campioană a României, Bîrligea a marcat 31 de goluri și a dat 8 pase decisive.

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Daniel Bîrligea, clauză uriașă de reziliere

Daniel Bîrligea joacă la FCSB din septembrie 2024 la FCSB, atunci când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru transferul său de la CFR Cluj. Atacantul născut la Brăila mai are contract cu roș-albaștrii până vara lui 2029, iar latifundiarul din Pipera nu are de gând să se despartă prea ușor de el. Becali i-a fixat lui Bîrligea o clauză de reziliere în valoare de 15.000.000 de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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