Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video

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Daniel Bîrligea (26 de ani) e ghinionistul de serviciu la FCSB „nouarul” a continuat să irosească șanse și în partida retur. Bîrligea a scăpat singur cu portarul, dar nu a reușit să dea gol cu o execuție pretențioasă.

Daniel Bîrligea, o nouă ratare uriașă în Auda – FCSB

, Daniel Bîrligea a avut ocazia să deschidă scorul, dar a eșuat lamentabil. Fotbalistul venit de la CFR Cluj a scăpat singur cu portarul Purins, pe care a încercat să îl lobeze. Lui Bîrligea nu i-a ieșit execuția și pericolul a fost îndepărtat de portarul letonilor. – vezi

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Daniel Bîrligea reușise ceva mai devreme să bage mingea în poartă. În minutul 5, fotbalistul brăilean a scuturat plasa porții lui Pursin, d . Pe reluările TV nu s-a văzut însă clar dacă Daniel Bîrligea era în poziție afară din joc. Din păcate pentru FCSB, partida din turul 2 preliminar Conference League se dispută fără VAR, astfel că decizia din teren a arbitrilor a rămas intactă.

Pentru Daniel Bîrligea, meciul de la Riga este al patrulea din acest sezon în tricoul roș-albastru. În primele trei partide, fostul atacant de la CFR Cluj a înscris doar un gol. A fost chiar primul gol al campionatului pentru FCSB, în victoria cu FC Argeș, scor 2-0. În 76 de meciuri la fosta campioană a României, Bîrligea a marcat 31 de goluri și a dat 8 pase decisive.

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Daniel Bîrligea, clauză uriașă de reziliere

Daniel Bîrligea joacă la FCSB din septembrie 2024 la FCSB, atunci când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru transferul său de la CFR Cluj. Atacantul născut la Brăila mai are contract cu roș-albaștrii până vara lui 2029, iar latifundiarul din Pipera nu are de gând să se despartă prea ușor de el. Becali i-a fixat lui Bîrligea o clauză de reziliere în valoare de 15.000.000 de euro.