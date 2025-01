Daniel Bîrligea, reacție fair-play după FCSB – Manchester United 0-2: ”Diferența este destul de mare”

după înfrângerea din partida FCSB – Manchester United 0-2, însă Daniel Bîrligea a mărturisit că rezultatul ar fi putut fi altul cu puțină șansă.

Ce a simțit Daniel Bîrligea când a lovit bara în FCSB – Manchester United 0-2

La finalul întâlnirii de pe Arena Națională, din ultima etapă a grupei unice din Europa League, atacantul Daniel Bîrligea a dezvăluit faptul că a simțit o ușoară frustrare când mingea a lovit bara la șutul său violent din startul reprizei secunde.

”A fost o atmosferă minunată, un meci de luptă. Ne-am bătut până la sfârșit, am încercat să învingem și această mare echipă. Din păcate nu am reușit. Cred că am dat totul pe teren, posibil să putem da și mai mult.

Ocazia lui Popescu și a mea, poate încercam să facem mai mult. O încercare, din păcate nu a intrat. Mai încerci, un pic de nefericire. Îmi face plăcere că se aud cuvinte frumoase, eu încerc mereu să fac tot ce pot. Avem un drum, încă o ocazie. Vedem cu cine vom pica și vom da maximum pentru a ajunge acolo.

Știam că au jucători de calitate, că au joc bun, posesie bună, am încercat să îi blocăm. Dar când e o echipă mai valoroasă, te învârte, te sucește și te învinge. Cum facem și noi cu anumite echipe.

Am arătat că putem să luptăm, să înțeleagă cei din România că suntem mai sus. Am crezut cu toții că putem să învingem, dar asta a fost, diferența este destul de mare. Bruno Fernandes are prea multă calitate, jucător cu carieră mare și experiență mare”, a declarat Bîrligea, la .

Englezii, impresionați de execuția lui Bîrligea

În minutul, 63, la scorul de 1-0 pentru Manchester United, Daniel Bîrligea a primit o minge în jumătatea adversă, a pătruns cu mult curaj și .

Imediat după ocazia uriașă a atacantului de la FCSB, jurnaliștii britanici au reacționat și au scris despre calitatea execuției. ”Wow. Wow. Wow. Acest joc chiar a prins viață acum și acum FCSB este cea care a lovit bara.

Daniel Bîrligea decide să tragă de la 25 de metri și mingea se lovește de partea inferioară a barei, înainte ca Tănase să rateze din apropiere. E un efort, Doamne. Acesta este un avertisment pentru Manchester United”, a notat Daily Mail.