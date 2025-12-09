Daniel Bîrligea, revenire miraculoasă! Gigi Becali le-a dat o veste uriașă suporterilor FCSB: „Cel mai bun atacant din România”

ADVERTISEMENT

Atacantul celor de la FCSB s-a lovit la gleznă în duelul din Europa League și de atunci a fost nevoit să stea pe bară, însă revenirea sa ar putea să se producă mai repede decât erau preconizările inițiale.

Daniel Bîrligea e gata să revină la FCSB

Gigi Becali, prezent la , a anunțat că Bîrligea este așteptat să revină pe teren în ultimul meci din 2025, cu Rapid. Recuperarea sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât pronosticurile erau că el nu va mai fi parte din lotul FCSB în acest an. Pe lângă confruntarea cu giuleștenii, formația roș-albastră mai are de jucat în Europa League, cu Feyenoord, și cu Unirea Slobozia, în campionat.

„Bîrligea ce să-și revină (n.r. întrebare referitoare la forma atacantului de la FCSB? E cel mai bun atacant din România, nu are ce să-și revină, el și cu David Miculescu sunt cei mai buni. O să joace cu Rapid”, a spus Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025.

Ce spunea Mihai Stoica despre situația lui Daniel Bîrligea

Mihai Stoica a vorbit în urmă cu câteva zile și nu era foarte optimist cu privire la recuperarea atacantului. Oficialul FCSB-ului spunea că nu crede în revenirea atacantului până la finalul anului, iar de asemenea, mai mulți fotbaliști din lotul campioanei nu vor juca în meciul cu Rapid, ce este programat pentru 21 decembrie.

„Bîrligea cred că este ieșit în 2025. Nu știu dacă va lipsi la meciul cu Rapid. Se pune întrebarea dacă va fi sau nu la meciul cu Rapid. Atunci 100% nu vor fi Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și David Kiki care merg la Cupa Africii pe Națiuni”, a declarat Mihai Stoica înaintea derby-ului cu Dinamo.

Cum a fost surprins Daniel Bîrligea după ce a absentat la meciul cu Dinamo

Daniel Bîrligea a câștigat premiul de atacantul anului la Super Gala Fanatik 2025, acolo unde a venit chiar dacă se află în perioada de recuperare. Acesta a purtat o gheată medicală care îi imobilizează glezna piciorului stâng, la care s-a accidentat în prima parte a meciului dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB din grupa principală a Europa League.

Jucătorul a fost frustrat după ultima sa apariție când a avut o declarație dură: „Văzând că echipa nu face nimic, e foarte corect să am critici. Nici nu pot să mă numesc atacant, am doar 3 goluri marcate. Sunt penibil. O să o scoatem la capăt, ne unim și o să facem să fie bine”.