Sport

Daniel Bîrligea, ridiculizat la echipa națională după ce l-a imitat pe Radu Petrescu: „Zici că ești Statuia Libertății”. Clipul a fost șters la scurt timp. Foto

Daniel Bîrligea a fost ridiculizat în cantonamentul echipei naționale după ce l-a imitat pe Radu Petrescu. La scurt timp, clipul video postat de echipa națională a fost șters.
Iulian Stoica
11.11.2025 | 23:15
Daniel Birligea ridiculizat la echipa nationala dupa ce la imitat pe Radu Petrescu Zici ca esti Statuia Libertatii Clipul a fost sters la scurt timp Foto
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea, ridiculizat de Valentin Mihăilă după ce l-a imitat pe Radu Petrescu în SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea se află în cantonamentul echipei naționale, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Cum atacantul a văzut roșu în SuperLiga după ce l-a imitat pe Radu Petrescu, colegii săi au ținut să „penalizeze” acest lucru.

Daniel Bîrligea, ridiculizat de Valentin Mihăilă la echipa națională

Este bine știut faptul că Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în partida cu FC Hermannstadt. În momentul în care Radu Petrescu i-a arătat primul avertisment, atacantul a reprodus gestul făcut de central. La doar câteva minute distanță, Bîrligea a fost eliminat după alte proteste la adresa arbitrului.

ADVERTISEMENT

Aflat în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, Bîrligea fost protagonistul unui moment amuzant. În momentul în care Valentin Mihăilă l-a văzut, acesta a spus: „O, Daniel! Uite-l pe Daniel! Zici că era Statuia Libertății!”, extrema reproducând semnul făcut de atacantul de la FCSB în fața lui Radu Petrescu.

Ulterior, Bîrligea l-a luat în brațe, vizibil amuzat, și i-a transmis: „Ce panaramă ești”. Apoi, Mihăilă s-a dus în fața colegilor și a repetat gestul, iar Târnovanu, Marius Marin și Miculescu au râs în hohote. Clipul cu momentul a fost postat canalul oficial de TikTok al echipei naționale, cu mesajul: „Cu așa prieteni, nu ai nevoie de dușmani”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
Digi24.ro
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk

La scurt timp, clipul a fost șters. Admin-ul paginii a revenit după câteva minute cu un clip mai scurt, în care nu se vede reacția jucătorilor de la FCSB, ci doar gestul lui Mihăilă. Și descrierea a fost schimbată, aceasta sunând astfel: „Râdem, glumim, dar așa arată o prietenie adevărată”. Ei bine, în cele din urmă filmulețul a fost eliminat definitiv.

ADVERTISEMENT
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile...
Digisport.ro
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Mihăilă
Mihăilă și gestul făcut la adresa lui Bîrligea. Foto: Captură TikTok

Daniel Bîrligea va fi amendat de Gigi Becali

La o zi după gestul făcut de Daniel Bîrligea, Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că atacantul va fi amendat. Totodată, Florin Tănase și Darius Olaru sunt vizați de patronul FCSB.

„Tănase tot meciul înjură: „Aia a mea, aia a mea, aia a mea!”. Băi, ce asta? Nu există așa să facă cineva în România! Tu vorbești cu arbitrul așa, mă? Și așa, arbitrii au fost prea indulgenți cu ei până acum! 20.000 de euro amendă! Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu am amendat niciodată jucătorii / Nu ai amendat tu la Oțelul, dar dacă nu poți, pun pe altul să le dea. Pun observator de disciplină’.

ADVERTISEMENT

Ai luat galben pentru proteste: 5.000 de euro. MM zicea 200 de euro. Băi, ești nebun? Ce e aia 200 de euro?. Mi-a zis MM că ce ne facem cu Bîrligea, că tot protestează. Băi, păi tu ca președinte îmi zici mie asta? Asta e treaba ta, tu nu stai la caterincă acolo, trebuie să te respecte acolo, să tai în carne vie”, a declarat Gigi Becali.

”Filipe Coelho fuge mai repede decât Rădoi”. Replica serii, în direct la TV,...
Fanatik
”Filipe Coelho fuge mai repede decât Rădoi”. Replica serii, în direct la TV, după instalarea noului antrenor de la Universitatea Craiova
Mihai Rotaru, culisele numirii antrenorului Filipe Coelho: „La Craiova nu e pe ieftineală....
Fanatik
Mihai Rotaru, culisele numirii antrenorului Filipe Coelho: „La Craiova nu e pe ieftineală. Am exclus de pe listă nume importante”
Tottenham, decizie finală în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul...
Fanatik
Tottenham, decizie finală în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român după 10 luni de absență
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac fără milă la adresa lui Lucescu: 'Pe el nu l-a luat la...
iamsport.ro
Atac fără milă la adresa lui Lucescu: 'Pe el nu l-a luat la națională pentru că nu e fiul lui Gică Hagi, deși e mult peste Ianis! Talentat moșul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!