Daniel Bîrligea, ridiculizat la echipa națională după ce l-a imitat pe Radu Petrescu: „Zici că ești Statuia Libertății”. Clipul a fost șters la scurt timp. Foto

Daniel Bîrligea se află în cantonamentul echipei naționale, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Cum atacantul a văzut roșu în SuperLiga după ce l-a imitat pe Radu Petrescu, colegii săi au ținut să „penalizeze” acest lucru.
Este bine știut faptul că Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în partida cu FC Hermannstadt. În momentul în care Radu Petrescu i-a arătat primul avertisment, atacantul a reprodus gestul făcut de central. La doar câteva minute distanță, Bîrligea a fost eliminat după alte proteste la adresa arbitrului.
Aflat în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, Bîrligea fost protagonistul unui moment amuzant. În momentul în care Valentin Mihăilă l-a văzut, acesta a spus: „O, Daniel! Uite-l pe Daniel! Zici că era Statuia Libertății!”, extrema reproducând semnul făcut de atacantul de la FCSB în fața lui Radu Petrescu.
Ulterior, Bîrligea l-a luat în brațe, vizibil amuzat, și i-a transmis: „Ce panaramă ești”. Apoi, Mihăilă s-a dus în fața colegilor și a repetat gestul, iar Târnovanu, Marius Marin și Miculescu au râs în hohote. Clipul cu momentul a fost postat canalul oficial de TikTok al echipei naționale, cu mesajul: „Cu așa prieteni, nu ai nevoie de dușmani”.
La scurt timp, clipul a fost șters. Admin-ul paginii a revenit după câteva minute cu un clip mai scurt, în care nu se vede reacția jucătorilor de la FCSB, ci doar gestul lui Mihăilă. Și descrierea a fost schimbată, aceasta sunând astfel: „Râdem, glumim, dar așa arată o prietenie adevărată”. Ei bine, în cele din urmă filmulețul a fost eliminat definitiv.
La o zi după gestul făcut de Daniel Bîrligea, Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că atacantul va fi amendat. Totodată, Florin Tănase și Darius Olaru sunt vizați de patronul FCSB.
„Tănase tot meciul înjură: „Aia a mea, aia a mea, aia a mea!”. Băi, ce asta? Nu există așa să facă cineva în România! Tu vorbești cu arbitrul așa, mă? Și așa, arbitrii au fost prea indulgenți cu ei până acum! 20.000 de euro amendă! Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu am amendat niciodată jucătorii / Nu ai amendat tu la Oțelul, dar dacă nu poți, pun pe altul să le dea. Pun observator de disciplină’.
Ai luat galben pentru proteste: 5.000 de euro. MM zicea 200 de euro. Băi, ești nebun? Ce e aia 200 de euro?. Mi-a zis MM că ce ne facem cu Bîrligea, că tot protestează. Băi, păi tu ca președinte îmi zici mie asta? Asta e treaba ta, tu nu stai la caterincă acolo, trebuie să te respecte acolo, să tai în carne vie”, a declarat Gigi Becali.