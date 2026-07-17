Daniel Bîrligea s-a inspirat de la atacantul momentului la golul marcat în FCSB – FC Argeș: „Am văzut că și el face același lucru”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) vrea să se revanșeze pentru sezonul trecut, care a fost mai puțin bun pentru el. Atacantul lui FCSB a început foarte bine această stagiune și a marcat primul gol în meciul cu FC Argeș. La final, el a recunoscut că s-a inspirat de la Harry Kane, atacantul momentului în fotbalul mondial.

Daniel Bîrligea s-a inspirat de la Harry Kane. Ce a spus despre reușita din meciul cu FC Argeș

FCSB a început foarte bine noul sezon și a obținut toate cele trei puncte din meciul cu FC Argeș, disputat pe Stadionul Steaua. Daniel Bîrligea a deschis scorul împotriva piteștenilor, după o lovitură perfectă de cap. La finalul partidei, atacantul roș-albaștrilor a dezvăluit că inspirația sa pentru această reușită a fost care evoluează pentru Bayern Munchen.

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„Sunt fericit pentru gol, pentru prestație. E o mică schemă pe care am văzut-o și la jucători mari: fentează marcajul și intră în joc în ultima clipă. Sunt fericit că a ieșit. Am văzut că și Harry Kane se duce în ofsaid și așteaptă centrarea, am văzut și la apărători în atac.

E bine, mă bucur că a ieșit. Sunt fericit că am revenit, că sunt bine. Îmi doream mult să revin și să fiu cât mai bine din punct de vedere fizic. Mulțumesc staff-ului că mi-a fost alături timp de trei luni și a fost lângă mine. Erau meciuri în care simțeam că pot să ajut, dar nu puteam să fac nimic.

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Sunt fericit că au revenit meciurile și sper să joc cât mai multe. Am vorbit toată săptămâna despre această echipă, care anul trecut ne-a pus probleme. Da, poate fi o revanșă. Mă bucur că Tavi e din nou într-o formă bună și ne poate ajuta. Ne așteaptă câteva zile de refacere, apoi pregătim meciul cu Auda, care cu siguranță nu este unul ușor. În Europa sunt meciuri diferite. Trebuie să dăm totul pe teren joi”, a spus Daniel Bîrligea la

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Octavian Popescu l-a servit perfect pe Daniel Bîrligea la primul gol

Un alt fotbalist care a făcut un stagiu de pregătire foarte bun și a livrat încă din primul meci este Octavian Popescu. Ajuns la 23 de ani, cel ce era văzut ca marea speranță a fotbalului românesc este departe de forma care l-a consacrat în urmă cu cinci ani, însă conducerea clubului are încredere că acesta va fi anul în care el își va depăși performanțele din acel sezon în care a impresionat.

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La această partidă, din lovitură liberă, după care a obținut și penalty-ul din care Florin Tănase a dublat avantajul. În ciuda acestor reușite, el a fost destul de critic la adresa prestației sale și nu a fost mulțumit în totalitate de jocul său din meciul cu FC Argeș.