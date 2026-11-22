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. Fotbalistul român a fost introdus pe parcursul partidei, însă nimic nu mai putea fi recuperat.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în AC Milan – Frosinone 5-1

Massimiliano Alvini a decis să înceapă partida de la Milano cu Kvernadze și Ghedjemis în atac, iar Daniel Bîrligea pe banca de rezerve. Totuși, cei doi atacanți nu au putut face față apărării lui Ruben Amorim. Singurul gol marcat de Frosinone a fost semnat de mijlocașul Patrizio Masini, în minutul 25. Gazdele au intrat la cabine cu avantaj minim, 2-1.

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Partida s-a transformat într-un adevărat recital al ”rossonerilor” în actul secund, după ce Jeshari și Cisse au marcat, în minutele 48 și 60. Proporțiile mari ale scorului l-au convins pe tehnicianul trupei de pe ”Benito Stirpe” să îi introducă în teren pe Daniel Bîrligea și Aleksa Terzic. Românul a reușit 6 pase dintre cele 7 expediate și nu a tras niciun șut spre poarta lui Mike Maignan.

Totuși, Daniel Bîrligea a rezistat doar 20 de minute pe San Siro. Acesta a acuzat o problemă la mușchii posteriori ai coapsei (ischiogambieri) și l-a anunțat pe Massimiliano Alvini că nu poate continua partida. Cum tehnicianul lui Frosinone efectuase deja toate cele cinci schimbări pe care le-a avut la dispoziție, echipa de pe ”Benito Stirpe” a evoluat în ultimele secvențe de joc cu un om în minus.

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Perioada de absență a ”tricolorului”, dar și gravitatea accidentării, nu sunt încă cunoscute. Urmează să fie supus unui control medical de către club pentru a primi diagnosticul. În funcție de gravitatea accidentării, perioada de recuperare a lui Daniel Bîrligea ar varia. Acestea sunt perioadele de absență în funcție de gradul accidentării:

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Gradul 1 – 1-2 săptămâni

Gradul 2 – 3-6 săptămâni

Gradul 3 – Peste 2-3 luni

Daniel Bîrligea s-a accidentat din nou după o lună și jumătate

Problemele medicale ale vârfului sosit sub formă de împrumut de la FCSB vin la numai o lună și jumătate de când a suferit o leziune fibrilară la mușchiul cvadricepsului stâng. Totul s-a întâmplat în timpul meciului dintre . Atunci, fotbalistul a părăsit terenul în minutul 67.

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După problemele din capitala Poloniei, a fost indisponibil pentru două săptămâni, ratând și returul contra Suediei, de la București, 0-1. Daniel Bîrligea a revenit pe teren contra lui Sassuolo, pe 16 octombrie, 4-2. Ulterior, vârful a marcat singurele sale goluri din Italia: o ”dublă” contra lui Lecce, 5-1.