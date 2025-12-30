Daniel Bîrligea, schimbare de look înainte de Anul Nou! Cum s-a afișat atacantul lui FCSB

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea nu a mai reușit să fie „mașinăria de goluri” de anul trecut, însă acest lucru s-a întâmplat și din cauza multiplelor accidentări pe care le-a suferit în acest sezon. Atacantul lui FCSB a revenit la look-ul care i-a adus primul titlu de campion în calitate de jucător al „roș-albaștrilor”.

Daniel Bîrligea, schimbare de look cu câteva zile înainte de Anul Nou

Daniel Bîrligea și-a surprins fanii cu mai puțin de 48 de ore înainte de intrarea în Anul Nou. Aflat în vacanță alături de iubita sa pentru a se relaxa înainte de cantonamentul de iarnă, atacantul lui FCSB s-a afișat cu un nou look.

De fapt, am putea spune un „vechi look”, deoarece vârful de atac al campioanei a ales acest stil și în urmă cu jumătate de an, în play-off-ul sezonului trecut, Internaționalul român s-a vopsit blond și este gata să-și recapete forma din finalul stagiunii precedente.

Daniel Bîrligea și iubita sa, Antonia, își petrec vacanța departe de Europa, în sudul Kenyei, țară situată în Africa. Acolo, cei doi se bucură de safariul Tsavo Est National Park, unde s-au filmat alături de lei, elefanți, girafe, zebre și antilope.

Daniel Bîrligea a încheiat ultimul meci cu nervii întinși la maximum

FCSB a încheiat anul cu o victorie împotriva rivalilor de la Rapid, iar Daniel Bîrligea a jucat încă din primul minut, deși era incert cu câteva zile înaintea partidei. Atacantul campioanei a făcut eforturi supraomenești pentru a reveni din accidentare cu scopul de a-și ajuta echipa și chiar a reușit să ofere un assist lui Darius Olaru la primul gol al meciului.

Deși era programat să joace doar o singură repriză, Daniel Bîrligea a rămas pe teren până în minutul 66, însă el a fost extrem de iritat în momentul în care a fost schimbat.

„A exagerat, da. Ce să faci. Nu primește amendă. Știi când primesc amenzi? Când se întâmplă ceva grav. E atâta bucurie în casa mea astăzi. Cum să îi dau amendă? Nu mă interesează. Nu vorbesc de supărări. E prea mare bucuria. Nu mă interesează, nu știu. Eu sunt prea bucuros”, a spus Gigi Becali despre gesturile lui Bîrligea.