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Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea avea viață grea la Frosinone după revenirea pe gazon. Internaționalul român, indisponibil din cauza unei accidentări, a privit neputincios cum principalul său concurent pentru postul de titular a reușit un hattrick în partida cu Parma din Serie A.

Motive de îngrijorare pentru Daniel Bîrligea. Tomas Bobcek, hattrick la primul meci ca titular în Serie A

Sâmbătă, 28 noiembrie, , în etapa a 13-a din Serie A. Massimiliano Alvini nu a putut conta pe serviciile lui , astfel că a fost nevoit să apeleze la Tomas Bobcek.

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Atacantul slovac, aflat la primul meci ca titular în campionatul Italiei, a avut nevoie de doar 24 de minute pentru a realiza un hattrick și pentru a-i aduce lui Frosinone toate cele trei puncte.

După o primă repriză terminată la egalitate, scor 0-0, Bobcek a deschis scorul în minutul 55, profitând de o minge respinsă în față de portarul oaspeților, Giovanni Daffara. Șase minute mai târziu, slovacul a realizat „dubla”, după o pasă decisivă a lui Patrizio Masini. Atacantul în vârstă de 25 de ani și-a desăvârșit opera în minutul 79, când a stabilit și scorul final al confruntării, Frosinone – Parma 3-0.

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Frosinone a plătit 13.000.000 de euro pentru „rivalul” lui Bîrligea

Tomas Bobcek a fost transferat de Frosinone în vara lui 2026, de la Lechia Gdansk, în schimbul sumei de 13.000.000 de euro. Slovacul fusese golgheterul campionatului Poloniei în stagiunea trecută, cu 20 de reușite. Atacantul nu a avut parte însă de începutul de aventură pe care și l-ar fi dorit pe Stadio Benito Stirpe. Slovacul a avut nevoie de o perioadă îndelungată pentru a reintra în formă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept în vară.

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După succesul de pe teren propriu, cu Parma, scor 3-0, Frosinone a urcat provizoriu pe locul 6 în Serie A. Echipa lui Massimiliano Alvini are 23 de puncte, cu 9 mai puține decât liderul Lazio. În schimb, Parma e la retrogradare, pe locul 18, cu doar 8 puncte.