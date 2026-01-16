Sport

Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse alte 3 schimbări la pauză!

FCSB a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări după ce s-a văzut condusă de FC Argeș la pauză. Ce jucători au fost înlocuiți și ce a declarat Gigi Becali înainte de acest duel.
Iulian Stoica
16.01.2026 | 21:31
Daniel Birligea scos in minutul 65 la FC Arges FCSB Campioana facuse alte 3 schimbari la pauza
ULTIMA ORĂ
FCSB, patru schimbări în primele 65 de minute în duelul cu FC Argeș. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FC Argeș – FCSB este primul meci din acest an din SuperLiga. Duelul se dispută în condiții speciale, stadionul din Mioveni fiind aproape înghețat. În ciuda acestui aspect, piteștenii au reușit să marcheze, iar acest lucru a dus la cinci schimbări produse în tabăra roș-albaștrilor.

FCSB a făcut 5 schimbări după pauză în partida cu FC Argeș

SuperLiga s-a reluat, iar primul duel aflat în prim-plan este cel dintre FC Argeș și FCSB. Pe o arenă semi-înghețată, al cărei nocturnă aproape că nu s-a aprins, echipa gazdă a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

Ianis Pârvu a punctat pentru gazde în minutul 28, după ce FC Argeș a purtat un contra-atac letal provenit în urma unei erori produse de Mihai Toma. Cum FCSB s-a văzut condusă la pauză, Elias Charalambous a efectuat nu mai puțin de trei modificări.

Cel care a greșit la gol, Mihai Toma, a fost înlocuit de Alexandru Stoian. Totodată, Juri Cisotti i-a lăsat locul pe teren lui David Miculescu, ca mai apoi Risto Radunovic să pătrundă pe suprafața de joc în locul lui Alexandru Pantea.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Ceva mai târziu a fost înlocuit Daniel Bîrligea. După ce a avut două ocazii mari în prima repriză, atacantul a fost înlocuit de Mamadou Thiam în minutul 65 al întâlnirii cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale:...
Digisport.ro
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș

La doar 10 minute distanță Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Octavian Popescu. FCSB evoluează fără mijlocași la închidere, asta în speranța ca jucătorii din ofensivă vor reuși să egaleze pe tabelă.

Gigi Becali a anunțat modificările din FC Argeș – FCSB

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA echipa FCSB-ului din duelul cu FC Argeș. Patronul se gândește deja la meciul cu Dinamo Zagreb, astfel că mărturisea în direct că se vor produce multe schimbări în partida din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„O să joace, cred, Dawa cu Duarte. (N.r. Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș). Stânga-dreapta o să aleagă antrenorii. Lixandru, Olaru, Tănase la mijloc. Toma, Bîrligea și Cisotti în față. O să facem 5 schimbări, 100%. Avem meci important în Europa League. Poate să joace și Lixandru în apărare. Să vedem dacă are viteză de joc Dawa. Poate să joace și Chiricheș. Eu nu vreau să îl bag în spate. O să îl țin la mijloc”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Victorii pentru favorite în primele...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Victorii pentru favorite în primele meciurile ale zilei
România – Portugalia 34-40, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Înfrângere la...
Fanatik
România – Portugalia 34-40, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Înfrângere la debut pentru „tricolorii” lui George Buricea
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după FC Argeș – FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg:...
iamsport.ro
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg: 'Făcea ce voia pentru că era prieten cu Nicu Ceaușescu! L-au oprit băut la volan, a aruncat whisky pe milițian'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!