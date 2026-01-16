Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse alte 3 schimbări la pauză!

ADVERTISEMENT

FC Argeș – FCSB este primul meci din acest an din SuperLiga. Duelul se dispută în condiții speciale, stadionul din Mioveni fiind aproape înghețat. În ciuda acestui aspect, piteștenii au reușit să marcheze, iar acest lucru a dus la cinci schimbări produse în tabăra roș-albaștrilor.

FCSB a făcut 5 schimbări după pauză în partida cu FC Argeș

SuperLiga s-a reluat, iar primul duel aflat în prim-plan este cel dintre FC Argeș și FCSB. Pe o arenă semi-înghețată, al cărei nocturnă aproape că nu s-a aprins, echipa gazdă a deschis scorul.

Ianis Pârvu a punctat pentru gazde în minutul 28, după ce FC Argeș a purtat un contra-atac letal provenit în urma unei erori produse de Mihai Toma. Cum FCSB s-a văzut condusă la pauză, Elias Charalambous a efectuat nu mai puțin de trei modificări.

Cel care a greșit la gol, Mihai Toma, a fost înlocuit de Alexandru Stoian. Totodată, Juri Cisotti i-a lăsat locul pe teren lui David Miculescu, ca mai apoi Risto Radunovic să pătrundă pe suprafața de joc în locul lui Alexandru Pantea.

. După ce a avut două ocazii mari în prima repriză, atacantul a fost înlocuit de Mamadou Thiam în minutul 65 al întâlnirii cu FC Argeș.

La doar 10 minute distanță Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Octavian Popescu. FCSB evoluează fără mijlocași la închidere, asta în speranța ca jucătorii din ofensivă vor reuși să egaleze pe tabelă.

Gigi Becali a anunțat modificările din FC Argeș – FCSB

. Patronul se gândește deja la meciul cu Dinamo Zagreb, astfel că mărturisea în direct că se vor produce multe schimbări în partida din SuperLiga.

„O să joace, cred, Dawa cu Duarte. (N.r. Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș). Stânga-dreapta o să aleagă antrenorii. Lixandru, Olaru, Tănase la mijloc. Toma, Bîrligea și Cisotti în față. O să facem 5 schimbări, 100%. Avem meci important în Europa League. Poate să joace și Lixandru în apărare. Să vedem dacă are viteză de joc Dawa. Poate să joace și Chiricheș. Eu nu vreau să îl bag în spate. O să îl țin la mijloc”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.