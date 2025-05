Daniel Bîrligea, scuze prezentate fanilor lui Rapid și Dinamo după U Cluj – FCSB 0-2: „Nu credeam că pot să jignesc sau să creez ceva rasist”

FCSB a ieșit matematic campioană după remiza Universității Craiova cu CFR Cluj. Jucătorii au sărbătorit în vestiar, bucuria și entuziasmul atingând cote înalte. Dacă anumiți fotbaliști au decis să posteze clipuri video cu petrecerea, Daniel Bîrligea a decis să afișeze pe pagina personală o poză ce ataca clubul Dinamo și Rapid.

Daniel Bîrligea, umil după ultima postare pe Instagram

În dimineața meciului cu U Cluj, D . Fanii s-au sesizat destul de repede, mai ales când aluzia jucătorului era una clară, anume că țintele sale erau rivalele Dinamo și Rapid.

La finalul partidei cu U Cluj, Daniel Bîrligea a ținut să-și ceară scuze persoanelor afectate. Atacantul a transmis că acea postare a fost făcută pe un fond de euforie și că nu .

„Vreau să îmi cer scuze pentru postarea pe care am făcut-o în timpul euforiei și a tot ce s-a întâmplat aseară. Eram foarte… Poate puțin nelucid și nu m-am gândit la ce ar putea implica această postare.

Vreau să îmi cer scuze tuturor jucătorilor, dar și suporterilor celorlalte echipe, pe care le-am jignit, deși nu îmi doream asta. A fost o chestie pe moment, a fost în timpul euforiei și ne-a dus valul pe toți. Nu credeam că pot să jignesc sau să creez ceva rasist.

„Am simțit la fiecare meci că noi vom fi campioni! Ne dorim să ajungem în grupele Champions League”

Pur si simplu vreau să îmi cer scuze public și vreau să rămână respectul care a fost mereu între noi, chiar dacă suntem rivali. Noi suntem rivali doar pe teren și îmi doresc ca echipa mea să câștige mereu și să își îndeplinească obiectivele.

E a doua oară când sunt campion. E prima oară când sunt campion cu FCSB și suntem toți fericiți că ne-am îndeplinit obiectivul. Când ești campion ai mai multă energie din suflet. Poate corpul nu te ajută foarte mult, dar inima îți zice să dai totul pe teren și să dovedești că ești campion.

Nu am avut niciodată o oră fixă de culcare. Am fost să petrecem că am luat campionatul, am avut liber peste tot și ne-am făcut de cap. Cred că la fiecare meci ne-am dat seama că putem fi campioni, pentru că nu am întâlnit o anumită dificultate. Doar în Europa echipele au un nivel foarte mare, dar în campionat am dovedit că putem bate orice echipă.

Ne dorim să ajungem în grupele Champions League. Cu siguranță acesta va fi obiectivul de sezonul viitor. Momentan ne gândim la petrecerea de sâmbătă, atât”, a declarat Daniel Bîrligea la zona mixtă după meciul cu U Cluj.